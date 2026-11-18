Trzeci prototyp H160M Guépard ma szczególne znaczenie w całym cyklu badawczo-rozwojowym, ponieważ jego konfiguracja jest nieco odmienna. Odzwierciedla połączone wymagania operacyjne francuskiej marynarki wojennej (Marine Nationale) oraz sił powietrznych i kosmicznych (Armée de l’Air et de l’Espace). Konstrukcja płatowca została fabrycznie przystosowana do realizacji specyficznych zadań morskich i specjalnych.

Struktura dostarczonego kadłuba zawiera szereg specjalistycznych modyfikacji konstrukcyjnych, odróżniających go od cywilnego bazowego modelu H160 oraz wcześniejszych egzemplarzy testowych, Jest to na przykład zmodyfikowana część nosowa, przeprojektowana specjalnie pod kątem instalacji nowoczesnego radaru obserwacji i nadzoru morskiego Thales AirMaster C z anteną z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA). Maszyna posiada też możliwość montowania sondy do tankowania w powietrzu, natomiast dolna część kadłuba została wzmocniona pod kątem operowania z pokładów okrętów wojennych, włączając w to integrację systemu kotwiczenia pokładowego.

Na kadłubie tego H160M umieszczono też specjalne panele do montażu anten radaru AESA, co zapewnia znacznie szersze pole obserwacji w sektorach bocznych. Architektura awioniki uwzględnia pełną integrację taktycznych systemów wymiany danych Link 22, radiostacji dalekiego zasięgu HF oraz systemów radionamierzania morskiego. Maszyna w takiej konfiguracji na być gotowa do lotów na początku 2027 roku.

Co dzieje się z prototypami nr 1 i nr 2?

Rozpoczęcie montażu końcowego trzeciej maszyny jest możliwe dzięki sprawnemu postępowi prób w locie i na ziemi dwóch wcześniejszych prototypów, które odpowiadają za weryfikację poszczególnych obszarów konstrukcji:

Prototyp nr 1 wzbił się w powietrze po raz pierwszy 24 lipca 2025 roku w Marignane. Maszyna ta służy przede wszystkim do badań aerodynamicznych, oceny właściwości pilotażowych, weryfikacji osiągów zespołu napędowego, czyli dwóch silników Safran Arrano 1A, oraz testów podstawowych systemów awioniki wojskowej AvioniX.

Prototyp nr 2, którego loty rozpoczęły się w lipcu 2026 roku, został skonfigurowany z myślą o próbach w ekstremalnych warunkach klimatycznych (zarówno wysokich temperaturach i wysokościach, jak i warunkach oblodzenia), a także o integracji i testach systemów uzbrojenia oraz wyposażenia misyjnego, Dotyczy to podwieszanych zasobników z bronią kierowaną i niekierowaną, głowicy optoelektronicznej Safran Euroflir 410 służącej do naprowadzania i obserwacji oraz stanowisk strzeleckich w części desantowej.

Trzy rodzaje sił zbrojnych, jedna platforma

Program HIL (Hélicoptère Interarmées Léger), w ramach którego powstaje H160M Guépard, zakłada docelowo zastąpienie aż pięciu typów starszych śmigłowców lekkich eksploatowanych obecnie przez wszystkie rodzaje francuskich sił zbrojnych (Alouette III, Dauphin, Panther, Gazelle oraz Fennec). Jest to możliwe, ponieważ w toku analiz wymagań dla programu HIL ustalono, że znacząca większość realizowanych misji jest bardzo zbliżonych we wszystkich formacjach francuskich sił zbrojnych.

Francja planuje pozyskanie łącznie 169 śmigłowców H160M – 80 dla wojsk lądowych, 49 dla marynarki wojennej oraz 40 dla sił powietrznych i kosmicznych. Standaryzacja floty wokół jednej, nowoczesnej platformy ma uprościć logistykę, obniżyć koszty eksploatacji oraz zapewnić pełną interoperacyjność pomiędzy rodzajami sił zbrojnych. Po zakończeniu prób trzech prototypów, pierwsze seryjne śmigłowce Guépard mają trafić do jednostek liniowych pod koniec obecnej dekady.

Warto tutaj zaznaczyć, że o ile wojskowe H160M przechodzą dopiero testy, to produkcja cywilnych śmigłowców H160 już trwa. Pierwsze maszyny w takiej konfiguracji, przeznaczone do zadań poszukiwawczo-ratowniczych, służą już we francuskiej marynarce wojennej jako rozwiązanie pomostowe, do czasu dostarczenia pierwszych H160M Guépard.