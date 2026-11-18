Zgodnie z oficjalnym komunikatem, próby poligonowe zaplanowano na środę, 18 listopada, w godzinach od 16:00 do 18:30. Zjawiska świetlne powstałe w wyniku użycia amunicji specjalnej będą widoczne nie tylko w samej Zielonce, lecz także na terenie Warszawy, Marek, Kobyłki, Wołomina oraz Legionowa.

Co dokładnie będzie widać na niebie?

W trakcie prowadzonych badań odpalane będą ładunki oświetlające, opadające na małym spadochronie. Pozwala to na długotrwałe i równomierne oświetlenie wyznaczonego obszaru terenu lub sygnalizację widoczną z dużej odległości.

Jak podkreślają specjaliści z WITU, opadające powoli na spadochronach jasne punkty świetlne, zwłaszcza przy jednoczesnym odpaleniu kilku pocisków, mogą z perspektywy obserwatora na ziemi przypominać powoli lecący samolot, bezzałogowiec (dron) lub inny nietypowy obiekt latający. Służby porządowe i wojsko apelują o zachowanie spokoju i niezgłaszanie tych zjawisk jako incydentów naruszenia przestrzeni powietrznej. Będą to w pełni kontrolowane, rutynowe testy badawcze niestanowiące żadnego zagrożenia dla ludności cywilnej ani ruchu lotniczego. Dotyczą one używanych w Wojsku Polski od lat wyrzutni Mithras 1000.

Autor: Rheinmetall/ Materiały prasowe Wyrzutnia systemu Mithras 1000.

Czym są pociski Mithras 1000 i jaką rolę pełni tu WITU?

Rodzina amunicji Mithras to nowoczesne, małogabarytowe wyrzutnie ręczne specjalnych ładunków pirotechnicznych. Sa wśród nich ładunki dymne, zakłócające, dźwiękowe i właśnie oświetlające. Wyrzutnie dostępne są w wersjach Mitchras 300, 500 i 1000. Liczba przy nazwie oznacza odległość, w której uwalniany jest ładunek. Mithras 1000 napędzany jest rakieta, która w odłegłości około 1000 metrów uwalnia spalający się bardzo jasnym światłem ładunek pirotechniczny opadający na spadochronie. Zapewnia on przez 40-50 sekund światło o mocy 1 000 000 kandeli (cd), co można porównać z umowną lampą o mocy około 18 000 watów.

Dzięki takiemu działaniu flarą na spadochronie, można oświetlić okrąg o średnicy kilkuset metrów. Umożliwia to skuteczne rozpoznanie terenu, wskazanie celów lub zdemaskowanie przeciwnika bez konieczności angażowania ciężkich moździerzy czy artylerii, a przede wszystkim, bez ściągania na siebie uwagi przeciwnika.

Testy flar są jednym z wielu zadań standardowo realizowanych przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) w Zielonce. Wojsko Polskie używa flar systemu Mithras firmy Rheinmetall od 2011 roku. Zastąpiły one używane od 1973 roku produkowane w NRD 40-mm ręczne wyrzutnie rakiet oświetlających, używanych też do imitowania celów powietrznych.