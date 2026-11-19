Spotkanie ministrów w Brukseli, które odbyło się we wtorek (17 listopada) w kuluarach posiedzenia ministrów obrony państw UE, było okazją do wstępnych rozmów i zasygnalizowania chęci pogłębienia relacji. Polska i Litwa, jako sąsiedzi i członkowie NATO oraz Unii Europejskiej, od dawna podkreślają wagę wzajemnego wsparcia w dziedzinie obronności. Inicjatywa Roberta Kaunasa ma na celu przekucie tych deklaracji w konkretne działania, które przyczynią się do zwiększenia potencjału obronnego obu państw oraz całego regionu.

Zacieśnienie współpracy wojskowej: Co omówią ministrowie?

Litewski resort obrony poinformował w środę, że minister Robertas Kaunas zaprosił swojego polskiego odpowiednika do rozmów na temat zacieśnienia współpracy wojskowej między obydwoma krajami. Głównym celem planowanych spotkań jest pogłębienie dialogu na temat bezpieczeństwa regionalnego oraz wypracowanie konkretnych mechanizmów wzmacniających wspólne zdolności obronne. Ministrowie obrony Litwy i Polski mają omówić szereg kluczowych kwestii, które są niezwykle istotne dla stabilności wschodniej flanki NATO.

Jak podało Wilno, „Ministrowie omówili sytuację bezpieczeństwa w regionie oraz sposoby wzmocnienia współpracy dwustronnej, koncentrując się na wspólnych ćwiczeniach, interoperacyjności wojsk, rozwijaniu zdolności obronnych oraz wspólnych zakupach sprzętu”.

Polskie pociski Barracuda-500: Litwa zainteresowana nowoczesnym sprzętem

Jednym z konkretnych obszarów współpracy wojskowej, jest zainteresowanie Litwy polskimi pociskami Barracuda-500. Po spotkaniu w Brukseli, szef polskiego MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, powiedział, że Litwa „wyraziła zainteresowanie pozyskaniem pocisków Barracuda-500, które będą produkowane w Polsce”.

Ćwiczenia "Koalicja 2026": Manewry na rzecz bezpieczeństwa regionu i Ukrainy

W ramach zacieśniania współpracy wojskowej, minister Robertas Kaunas udaje się do Polski, aby obserwować międzynarodowe ćwiczenia wojskowe „Koalicja 2026”. Będą to pierwsze zakrojone na szeroką skalę manewry zorganizowane przez koalicję chętnych wspierającą Ukrainę. Udział w nich wezmą również litewskie jednostki. Te ćwiczenia wojskowe mają na celu przetestowanie i doskonalenie zdolności obronnych oraz koordynacji działań między państwami członkowskimi koalicji.

Co więcej, litewski resort obrony podkreślił, że „W programie przewidziano dyskusje oraz ocenę przygotowań do ewentualnej misji pokojowej w Ukrainie”.

Ćwiczenia wojskowe „Koalicja 2026” są organizowane przez „Koalicję chętnych”, która powstała na początku 2025 roku z inicjatywy Wielkiej Brytanii i Francji. Jest to szeroki sojusz państw, których wspólnym celem jest wszechstronne wspieranie Kijowa w jego obronie przed agresją. Do koalicji należy obecnie ponad 30 państw, co świadczy o globalnym zaangażowaniu w sprawę Ukrainy.

Członkowie koalicji chętnych wspierają Ukrainę na wielu płaszczyznach: finansowo, dostarczając niezbędne środki na funkcjonowanie państwa i odbudowę; militarnie, przekazując uzbrojenie i sprzęt wojskowy; logistycznie, zapewniając transport i wsparcie operacyjne; oraz politycznie, poprzez dyplomatyczne działania na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.