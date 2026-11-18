Po podpisaniu umów na myśliwce F-35 oraz śmigłowce uderzeniowe Apache, na horyzoncie pojawiła się perspektywa pozyskania maszyn transportowych CH-47 Chinook. Wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda zasugerował w programie „Gość poranka” w TVP Info 11 listopada 2026 roku że to właśnie na te śmigłowce mogą zostać przeznaczone środki z niedawno uzyskanej, wielomiliardowej pożyczki od Stanów Zjednoczonych. Taki zakup wypełniłby dotkliwą lukę w zdolnościach polskiej armii.

We wrześniu 2026 roku Polska uzyskała od rządu USA gwarancję kredytową w ramach programu Foreign Military Financing (FMF) na kwotę 4 miliardów dolarów. Środki te, zasilające Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, mają być przeznaczone na dalszą modernizację armii poprzez zakupy amerykańskiego sprzętu wojskowego. Program FMF jest instrumentem wsparcia udostępnianym przez USA kluczowym sojusznikom, umożliwiając im zakupy uzbrojenia na preferencyjnych warunkach.

W przestrzeni publicznej dyskutowano o różnych możliwych celach finansowania, takich jak modernizacja floty myśliwców F-16 czy zakup kolejnych maszyn F-35. Jednak wiceminister Paweł Bejda, goszcząc w programie "Gość poranka" w TVP Info, wprowadził do dyskusji nowy, istotny element: ciężkie śmigłowce transportowe.

Pytany na co mogą zostać wydane te pieniądze wiceminister powiedział:

"A może na Chinooki? Te ciężkie śmigłowce transportowe są nam ogromnie potrzebne" – stwierdził wiceminister, podkreślając, że ostateczna decyzja w tej sprawie wciąż jest na etapie analiz. Potrzebę posiadania maszyn tej klasy od dawna sygnalizowali eksperci oraz przedstawiciele wojska, a w październiku 2024 roku mówił o tym również szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Garda" Portalu Obronnego.

Jak mówił wiceminister:

"Te ciężkie śmigłowce transportowe są nam ogromnie potrzebne i mogą mieć podwójne zastosowanie. Proszę zauważyć, to są śmigłowce przeolbrzymie. To są takie "woły robocze", one są nam potrzebne m.in. do obsługi naszych Apache czyli 96 sztuk śmigłowców, które będzie miała polska armia".

Jak podkreślił wiceminister Bejda, MON wciąż pracuje nad ostatecznym rozdysponowaniem środków z pożyczki FMF. Analizowane są różne opcje, jednak jak się wydaje po wypowiedzi wiceministr Bejdy zakup śmigłowców Chinook jest jedną z najpoważniej rozważanych. Przedstawiciele producenta, firmy Boeing, od miesięcy prowadzą rozmowy ze stroną polską i deklarują gotowość do rozpoczęcia dostaw, gdy tylko zapadnie oficjalna decyzja.

Przypomnijmy, że w czerwcu sekretarz stanu w MON Paweł Bejda udał się do zakładów Boeing i tam spotkał się z Kathleen Jolivette, wiceprezes koncernu i dyrektor zarządzającą ds. śmigłowców. Wizyta w Boeing była nie tylko okazją do rozmów, ale również do bezpośredniego zapoznania się z linią produkcyjną śmigłowców CH-47 Chinook.

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami uzyskanymi przez naszą redakcję z czerwca 2024 roku Polska miała zamiar pozyskać ponad 20 maszyn CH-47F Chinook. W pierwszej kolejności do wsparcia śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache.

Logistyczne wsparcie dla uderzeniowych Apaczy

Wiceminister Paweł Bejda nazwał Chinooki "wołami roboczymi", co doskonale oddaje ich charakter. To maszyny stworzone do najcięższych zadań, zdolne do transportu żołnierzy, sprzętu i zaopatrzenia w najtrudniejszych warunkach. Ich pozyskanie stanowiłoby istotne wzmocnienie zdolności logistycznych i mobilności Wojska Polskiego. Obecnie Wojsko Polskie nie posiada na wyposażeniu ciężkich śmigłowców transportowych, co jest wskazywane przez ekspertów jako istotna luka w zdolnościach operacyjnych. Wycofane przed laty maszyny Mi-6 nie doczekały się następców, a postsowieckie Mi-8 i Mi-17 są już konstrukcjami wysłużonymi.

Kluczowym argumentem przemawiającym za Chinookami jest ich synergia z inną platformą pozyskiwaną od Boeinga czyli śmigłowcami szturmowymi AH-64E Apache. Polska podpisała umowę na zakup 96 tych maszyn, co uczyni naszą flotę jedną z największych na świecie. Wiceminister Bejda wprost powiązał potrzebę posiadania Chinooków z obsługą Apaczy.

Na czym polega ta współpraca? Chinook może przenosić w ładowni dodatkowe zbiorniki z paliwem i amunicją, tworząc w ten sposób wysunięte, mobilne lądowiska (tzw. FARP – Forward Arming and Refueling Point). Umożliwia to śmigłowcom Apache operowanie znacznie dalej od stałych baz, co jest kluczowe na współczesnym polu walki, gdzie statyczne punkty zaopatrzenia są łatwym celem. Ponadto Chinook jest w stanie transportować personel naziemny, części zamienne, a nawet mniejsze pojazdy, zapewniając kompleksowe wsparcie techniczne dla operujących maszyn bojowych. Zdolność do szybkiego transportu kilkudziesięciu żołnierzy z pełnym wyposażeniem czyni z niego również idealne narzędzie do operacji aeromobilnych, które mogą być osłaniane przez śmigłowce Apache.

Śmigłowce CH Chinook, to konstrukcja dość nietypowa wśród współczesnych śmigłowców, gdyż wykorzystujące tandemowy układ wirników umieszczonych jeden za drugim, dzięki czemu uzyskuje lepszy stosunek mocy do osiągów. Układ taki jest zresztą wynalazkiem Polaka, pracujące w USA inżyniera i konstruktora lotniczego Francka Piaseckiego. Stąd stosowana też nazwa Układ Piseckiego.

Dzięki takiej konstrukcji śmigłowce CH-47 Chinook uzyskują dobre osiągi w trudny terenie, na przykład w górach Afganistanu czy Himalajów. Mogą operować w promieniu 370 km, latając z prędkością do 315 km/h i zabierając 11 ton ładunku lub 55 żołnierzy. Przy tym koszt godziny lotu tak ciężkiej maszyny, szczególnie w przeliczeniu na przenoszony ładunek, jest najkorzystniejszy w obecnie eksploatowanych śmigłowców tej klasy w całym NATO. Stąd bardzo duża popularność tego śmigłowca. Wersja CH-47F to najnowsza generacja, wyposażona m.in. w mocniejsze silniki i w pełni cyfrową awionikę, oraz zaawansowane systemy łączności i nawigacji.