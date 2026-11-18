W Łodzi trwają polsko-amerykańskie rozmowy dotyczące kompleksowego zabezpieczenia medycznego stacjonujących w Polsce żołnierzy USA.

Eksperci omawiają kluczowe aspekty, od organizacji ratownictwa i ewakuacji medycznej po dostęp do świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

Poznaj szczegóły ustaleń, które mają spore znaczenie dla bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych sił zbrojnych obu państw.

Rozmowy odbywają się w dniach 17–19 listopada 2026 roku i stanowią kolejny etap rozwijania współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Uczestniczą w nich przedstawiciele struktur wojskowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie medyczne, ochronę zdrowia oraz wsparcie logistyczne sił zbrojnych.

Polskiej delegacji przewodniczy płk Michał Siek, zastępca dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej. Spotkanie jest organizowane w ramach umowy o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a USA (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), która reguluje zasady obecności i współpracy amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski.

Ratownictwo, ewakuacja medyczna i ochrona zdrowia żołnierzy

Jednym z głównych celów spotkania jest określenie potrzeb oraz kierunków dalszej współpracy w zakresie zabezpieczenia medycznego amerykańskich wojsk stacjonujących w Polsce. Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, rozmowy obejmują m.in. organizację ratownictwa medycznego, procedury ewakuacji medycznej, dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz możliwości współdziałania polskich i amerykańskich struktur medycznych.

Istotnym obszarem dyskusji jest również bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne. Przedstawiciele obu państw zajmują się monitorowaniem zagrożeń zdrowotnych, profilaktyką chorób zakaźnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa wody i żywności. Omawiają także wymianę informacji, koordynację działań i usprawnianie procedur współpracy między właściwymi instytucjami.

W dniach 17 - 19 listopada 2026 r. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi jest miejscem 🇵🇱🇺🇸rozmów poświęconych organizacji zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych stacjonujących na terytorium Polski. Spotkanie stanowi kolejny element rozwijania współpracy obronnej pomiędzy oboma krajami. 🇵🇱🇺🇸 🖊️https://t.co/GC1gP0emyc— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2026

Medyczne zabezpieczenie amerykańskich wojsk w Polsce

Sprawny system zabezpieczenia medycznego ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa żołnierzy i utrzymania zdolności operacyjnych wojsk. Jego funkcjonowanie wymaga odpowiedniej infrastruktury, zasobów oraz koordynacji działań struktur wojskowych, placówek ochrony zdrowia i podmiotów zapewniających wsparcie logistyczne. Ustalenia wypracowane podczas spotkania w Łodzi mają stanowić podstawę do dalszych uzgodnień dotyczących zabezpieczenia medycznego stałej obecności wojsk USA w Polsce. Rozmowy wpisują się w działania na rzecz zwiększania interoperacyjności polskich i amerykańskich sił zbrojnych oraz rozwijania zdolności niezbędnych do długoterminowej współpracy wojskowej.