Decyzja chińskich władz pokazuje, że komponenty podwójnego zastosowania (dual-use) stają się jednym z głównych instrumentów polityki przemysłowej i bezpieczeństwa Pekinu. W praktyce oznacza to konieczność uzyskiwania specjalnych zezwoleń eksportowych oraz ściślejszą weryfikację odbiorców końcowych, co bezpośrednio wpływa na globalne łańcuchy dostaw systemów bezzałogowych.

Co ważne, decyzja zapadła u progu szczytu USA-Rosja-Chiny w Pekinie. Może ona stanowić pewien sygnał dla stron konfliktu na Ukrainie, ale również dla Iranu, który, podobnie jak Rosja, szeroko wykorzystuje tego typu komponenty dual-use do produkcji swoich środków bojowych. W obu przypadkach zapasy muszą być regularnie uzupełniane.

Jakie podzespoły znalazły się pod lupą Pekinu?

Rozszerzenie kontroli eksportu koncentruje się na elementach, które decydują o osiągach, autonomii oraz odporności dronów na zakłócenia. Co ważne, są to elementy masowo sprowadzane przez Rosję do produkcji dronów atakujących cele na Ukrainie. Najważniesze obszary zaostrzenia przepisów to:

Napędy odrzutowe i turbinowe: miniaturowe silniki odrzutowe od ciągu 400 N i większym oraz silniki śmigłowe o mocy ponad 16kW, stosowane w szybkich dronach uderzeniowych, celach powietrznych oraz amunicji krążącej o większej prędkości i zasięgu.

miniaturowe silniki odrzutowe od ciągu 400 N i większym oraz silniki śmigłowe o mocy ponad 16kW, stosowane w szybkich dronach uderzeniowych, celach powietrznych oraz amunicji krążącej o większej prędkości i zasięgu. Autopiloty i kontrolery lotu: zaawansowane moduły sterowania lotem, moduły nawigacji oraz układy inercyjne odpowiedzialne za stabilizację i naprowadzanie bezzałogowców, również w warunkach zakłóceń sygnału GNSS/GPS.

zaawansowane moduły sterowania lotem, moduły nawigacji oraz układy inercyjne odpowiedzialne za stabilizację i naprowadzanie bezzałogowców, również w warunkach zakłóceń sygnału GNSS/GPS. Moduły radiowe i łącza danych: wyspecjalizowane systemy łączności, łącza telemetryczne i wideo oraz moduły nadawczo-odbiorcze, odporne na zakłócenia radioelektroniczne (walkę elektroniczną).

Chiński wpływ na produkcję bezzałogowców

Chiny od lat dominują w produkcji elektroniki użytkowej, silników elektrycznych, akumulatorów, układów sterowania oraz części podzespołów napędowych i telekomunikacyjnych dla systemów bezzałogowych. Ze względu na ogromne możliwości skalowania produkcji, stały się podstawowym źródłem tego typu technologii, szczególnie dla masowych, tanich środków bojowych. Ograniczenia eksportowe wprowadzane przez Pekin zmuszają producentów dronów na całym świecie – w tym w Europie, Rosji i na Ukrainie – do dywersyfikacji dostawców oraz poszukiwania alternatyw dla chińskiej elektroniki i napędów. W innym wypadku będą całkowicie zależne od arbitralnych decyzji Pekinu.

Z perspektywy wojskowej ruch ten przyspiesza budowę niezależnych, sojuszniczych łańcuchów dostaw w ramach NATO i państw wspierających Ukrainę. W krótkiej perpsektywie może podnosić koszty produkcji i wydłużać terminy realizacji zamówień na niektóre kategorie bezzałogowców. Jednocześnie stanowi istotny sygnał dla przemysłu obronnego, gdzie uniezależnienie krytycznych podzespołów – od napędów po łączność i kontrolę lotu – pozostaje jednym z kluczowych wyzwań bezpieczeństwa technologicznego.

Paradoksalnie, jest to również nienajlepsza informacja dla Rosji czy Iranu. Swobodny dotąd dostęp do chińskich technologii dual-use, staje się obecnie historią. Dostawy będą zależeć bezpośrednio od politycznych decyzji Pekinu, który w ten sposób zyskuje kolejne narzędzie do wywierania presji i uzyskiwania konkretnych korzyści politycznych lub ekonomicznych.