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Omówienie procedur oraz rozbudowa zdolności w zakresie napraw i bieżącego serwisowania czołgów K2 były tematem rozmów Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz przedstawicieli 16. Żuławskiego Pułku Logistycznego Obrońców Westerplatte z Zastępcą Szefa Sztabu ds. logistyki i Attaché obrony Korei Płd. - poinformowała jednostka w mediach społecznościowych.

Dlaczego serwis K2 ma znaczenie?

Czołgi K2 Black Panther trafiły do Wojska Polskiego w ramach kontraktów z Koreą Południową, a ich użytkownikiem jest m.in. 16 Dywizja Zmechanizowana, odpowiedzialna za bezpieczeństwo północno-wschodniej części kraju. MON informowało, że wykonawca zapewnia wsparcie serwisowe na terenie Polski od momentu przybycia pierwszych wozów.

Rozbudowa zdolności naprawczych i serwisowych w kraju ma ograniczać zależność od wsparcia producenta oraz skracać czas przywracania sprzętu do gotowości. W ramach współpracy przemysłowej z Hyundai Rotem Polska rozwija kompetencje w zakresie obsługi, napraw i remontów K2.

Wojskowa delegacja z Korei Płd w 16 Plog 🇵🇱🤝🇰🇷 Omówienie procedur oraz rozbudowa zdolności w zakresie napraw i bieżącego serwisowania czołgów K2 były tematem rozmów Dowódcy #16DZ oraz przedstawicieli 16 plog z Zastępcą Szefa Sztabu ds. logistyki i Attaché obrony Korei Płd. https://t.co/tiuT2Xw0ne— 16 Dywizja Zmechanizowana (@16Dywizja) November 17, 2026

Czołgi K2 Black Phanter dla Polski

Południowokoreańskie czołgi K2 Black Phanter, które są już w Polsce, to efekt pierwszej umowy wykonawczej podpisanej w sierpniu 2022 r. Umowa ta o wartości 3,37 mld dolarów netto zawarta z Hyundai Rotem zakładała dostawy 180 czołgów w latach 2022-2025. Ich pierwsza partia dotarła do kraju pod koniec 2022 r., a dostawy zakończyły się w listopadzie 2025 r. Po wielomiesięcznych negocjacjach, 1 sierpnia 2025 r. w gliwickich zakładach Bumar-Łabędy podpisano drugą umowę wykonawczą na dostawę 180 czołgów K2, w tym około 60 w spolonizowanej wersji K2PL, oraz 80 pojazdów wsparcia, a także uruchomienie produkcji w Polsce. Wartość tego kontraktu wynosi 6,5 mld dolarów netto.

Druga umowa wykonawcza, podpisana 1 sierpnia 2025 roku, jest kluczowym elementem modernizacji polskich wojsk pancernych. Jej wartość to ok. 6,7 mld dolarów. Oprócz 180 czołgów K2, kontrakt obejmuje również dostawę 80 wozów towarzyszących (zabezpieczenia technicznego, inżynieryjnych i mostów towarzyszących), które powstaną w Polsce. Umowa zakłada dostawy w latach 2026-2030 i jest podzielona na dwa etapy: 116 czołgów K2GF dostarczonych z Korei w latach 2026-2027 oraz 64 czołgi w docelowej wersji K2PL, które trafią do armii w latach 2028-2030. Co najważniejsze, aż 61 z 64 czołgów K2PL zostanie wyprodukowanych w Polsce, w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach.

Podstawowe różnice względem K2GF to wzmocnione opancerzenie, między innymi wieży, aktywny system samoobrony przed nadlatującymi pociskami KAPS-2 oraz zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia na wieży. W Gliwicach mają też być realizowane prace obsługowe i remontowe czołgów K2, podczas których wozy w wersji GF będą sukcesywnie przebudowywane do wersji PL.

Umowa wykonawcza nr 2 przewiduje transfer technologii, który umożliwi polskim spółkom obronnym stworzenie zdolności produkcyjnych (montaż końcowy) oraz pełną obsługę i eksploatację czołgów. Firma Hyundai Rotem Company (HRC) dostarczy Zakładom Mechanicznym „Bumar-Łabędy” narzędzia i wyposażenie niezbędne do uruchomienia linii montażowej czołgów K2PL oraz pojazdów towarzyszących.

Umowa określa również warunki współpracy biznesowej (B2B) między HRC a polskimi podmiotami przemysłowymi w zakresie produkcji:

kadłuba wieży i podwozia,

hydropneumatycznego zawieszenia,

głównego uzbrojenia (systemu armaty),

automatu ładowania.

Warto również zwrócić uwagę, że Bumar-Łabędy intensywnie przygotowuje się do realizacji trzeciej umowy wykonawczej z południowokoreańską firmą Hyundai Rotem, koncentrując się na produkcji i serwisie czołgów K2. Prezes spółki Monika Kruczek pod koniec października br. informowała o znaczących inwestycjach w infrastrukturę i kompetencje, mających na celu stworzenie centrum produkcji pojazdów opancerzonych w Polsce.

W ramach przygotowań do przyjęcia produkcji czołgów K2 budowana jest nowa malarnia oraz przygotowywana jest linia montażowa dla tych maszyn. Kluczowym elementem inwestycji jest również projektowanie i budowa nowej linii testowej dla czołgów K2, której uruchomienie planowane jest na styczeń 2027 roku. W tym samym czasie ma rozpocząć się budowa nowej spawalni i wydziału obróbki mechanicznej, a ich ukończenie przewidziano na 2028 rok.

Monika Kruczek zaznaczyła, że zakończenie projektu modernizacji czołgów Leopard pozwoli na uwolnienie niezbędnych przestrzeni w zakładzie, co umożliwi demontaż dotychczasowej linii i budowę nowej dla K2PL. W powstających w ramach centrum produkcji pojazdów opancerzonych spawalni i wydziale obróbki, w ramach kolejnej umowy wykonawczej, powstawać mają korpusy czołgów i wieże. Prezes spółki jasno zadeklarowała: „Czekamy na kolejną umowę wykonawczą, ale już się przygotowujemy. Potencjał i kompetencje muszą zostać utworzone przed tym, gdy ją podpiszemy. Idziemy dalej”.