Europejskie państwo wycofuje chińskie drony. Poważne obawy o bezpieczeństwo

O decyzji poinformował niemiecki rząd. Decyzja opiera się na obawach, o których jako pierwszy poinformował tygodnik „Der Spiegel”. Według gazety istnieje poważne podejrzenie, że komercyjne drony, zwłaszcza te popularnych chińskich marek, mogą stanowić furtkę dla obcego wywiadu. Urządzenia te potencjalnie przekazują wrażliwe dane, takie jak zdjęcia koszar i placów ćwiczeń, informacje o ruchach wojsk, a nawet szczegóły dotyczące niemieckich systemów uzbrojenia. Ochrona bezpieczeństwa wojskowego, informatycznego oraz danych stała się priorytetem, który wymusił zmianę dotychczasowej polityki.

Drone Securty Expo w Krakowie

Problem narastał głównie z powodu zdecentralizowanego systemu zakupów. Jak donosi „Der Spiegel”, dowódcy poszczególnych jednostek Bundeswehry mogli bez większych formalności nabywać komercyjne drony na potrzeby swoich oddziałów. W ten sposób do jednostek w całych Niemczech trafiło kilka tysięcy bezzałogowców, w tym wiele modeli od popularnego chińskiego producenta DJI. Brak centralnego nadzoru nad zakupami stworzył sytuację, w której potencjalnie niebezpieczna technologia stała się powszechna w strukturach armii.

W odpowiedzi na te doniesienia firma DJI wielokrotnie zapewniała, że jej produkty nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa danych użytkowników. Mimo to, niemieckie władze wojskowe uznały ryzyko za zbyt wysokie. Agencja Reutera próbowała uzyskać komentarz od chińskiej ambasady w Berlinie oraz chińskich ministerstw, jednak nie otrzymała odpowiedzi na swoje pytania.

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Nie tylko drony pod lupą

Obawy o bezpieczeństwo nie ograniczają się wyłącznie do bezzałogowych statków powietrznych. Jak podaje „Der Spiegel”, Bundeswehra wprowadziła również ograniczenia dotyczące chińskich samochodów. Niektóre pojazdy producentów takich jak BYD, Geely czy NIO nie mają już wstępu na teren koszar i innych obiektów wojskowych. To pokazuje, że niemieckie siły zbrojne podchodzą do kwestii bezpieczeństwa technologicznego w sposób kompleksowy, analizując wszystkie potencjalne wektory zagrożeń związane z technologią pochodzącą z państw uznawanych za rywali strategicznych.