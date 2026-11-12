Steve Witkoff i Jared Kushner w Moskwie. Ciąg dalszy negocjacji

Negocjacje bez przełomu. Sceptyczna Europa i warunki Kremla

W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, zakończyły się rozmowy przedstawicieli Ukrainy, Rosji i USA. Pierwsze od lutego trójstronne negocjacje nie przyniosły przełomu. Na razie nie udało się zakończyć konfliktu. Jedyne, co wynegocjowano, to wymiana jeńców.W czwartek specjalny wysłannik Waszyngtonu Steve Witkoff przyleciał do Moskwy. Ma rozmwiać z Władimirem Putinem.

Plan USA zakłada prowadzenie dwóch procesów negocjacyjnych równolegle – jednego dotyczącego pokoju, a drugiego architektury bezpieczeństwa. Wdrożenie ewentualnych ustaleń w tej drugiej kwestii miałoby nastąpić dopiero po zakończeniu wojny. Choć początkowo Europa, ustami Ursuli von der Leyen, odrzucała taki scenariusz, według Axiosa podczas rozmów w Abu Zabi europejscy urzędnicy zgodzili się na równoległe negocjacje. Waszyngton uspokaja sojuszników, zapewniając, że żadne porozumienie nie zostanie zawarte bez zgody Europy i Ukrainy, a Rosja nie otrzyma prawa weta w sprawach bezpieczeństwa kontynentu.

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Amerykańska ofensywa dyplomatyczna

Przez lata Rosja zabiegała o traktat ograniczający ekspansję NATO i obecność wojskową Sojuszu w Europie Wschodniej, co było konsekwentnie odrzucane. Obecnie administracja USA wydaje się gotowa rozważyć taką możliwość w ramach szerszego porozumienia mającego doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie. Amerykanie postawili jednak warunek: rosyjski projekt musi zawierać nie tylko listę żądań, ale także konkretne, „symetryczne działania”, jakie Moskwa jest gotowa podjąć w celu deeskalacji napięć i zagwarantowania, że nie dokona w przyszłości ataku na swoich sąsiadów. Po wizycie w Moskwie Kushner i Witkoff udadzą się do Dublina na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Źródło: PAP, X

BREAKING: Steve Witkoff and Jared Kushner arrive in Moscow for a meeting with President Putin. https://t.co/dp4mtgWaZi— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 12, 2026