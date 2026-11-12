Co 4. żołnierz SZU szkolony w ramach misji UE trafił do Polski

• Szkolenie obejmuje zarówno podstawowe umiejętności wojskowe, jak i zaawansowane kursy specjalistyczne.

• Ukraińscy żołnierze przekazują zachodnim instruktorom doświadczenia zdobyte na froncie.

• Misja EUMAM została przedłużona do listopada 2028 r. i rozszerzona o możliwość stałej obecności na Ukrainie.

– Program szkoleniowy realizowany na terytorium państw Unii Europejskiej ewoluował od szkolenia podstawowego i zapoznania z niezbędnym rzemiosłem wojskowym po rozbudowane, zaawansowane kursy specjalistyczne. Ukraińscy żołnierze szkolą się obecnie w zakresie wykorzystania nowoczesnych systemów dowodzenia i procesów w nich zachodzących, medycyny pola walki, rozminowywania terenu, logistyki, zaawansowanej łączności oraz obsługi i konserwacji zachodniego sprzętu – przekazał mjr Artur Pinkowski.

Program szkolenia jest dostosowywany do zmieniających się warunków walki. Instruktorzy na bieżąco analizują napływające z frontu doświadczenia i dostosowują taktykę do dynamicznie zmieniających się realiów wojny technologicznej. Mjr Pinkowski podkreślił, że program przynosi także korzyści drugiej stronie. Zachodni instruktorzy bowiem zyskują bezcenną wiedzę od ukraińskich żołnierzy, którzy na co dzień mierzą się z konfliktem zbrojnym o wysokiej intensywności.

Obecnie szkolenie obejmuje m.in. prowadzenie rozpoznania, rozwijanie umiejętności przywódczych oraz dowodzenie pododdziałami. Szczególny nacisk położono na działania w terenie zurbanizowanym, w tym techniki podejścia pod obiekty i ich neutralizację, a także na taktykę walki w systemie transzei. W warunkach bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem żołnierze doskonalą posługiwanie się bronią oraz bezpieczne i efektywne wykorzystanie środków wybuchowych.

– Unia Europejska deklaruje, że wsparcie będzie kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne. Przesłanie płynące z europejskich stolic pozostaje jednoznaczne: silniejsza i lepiej wyszkolona armia ukraińska to gwarant bezpieczniejszej Europy. Siły zbrojne Ukrainy kontynuują specjalistyczne szkolenia realizowane na terenie naszego kraju. Do tej pory w różnych programach przygotowania bojowego i operacyjnego wzięło udział już ponad 24 tys. ukraińskich żołnierzy - zreferował mjr Pinkowski.

Ważną częścią programu są zaawansowane kursy specjalistyczne i przygotowujące personel techniczny. Realizowane moduły szkoleniowe mają na celu systematyczne wzmacnianie umiejętności taktycznych, technicznych oraz przywódczych ukraińskiego personelu wojskowego.

Unijna Misja Wsparcia Wojskowego dla Ukrainy jest koordynowana przez międzynarodowe dowództwo Combined Arms Training Command (CAT-C), na którego czele stoi dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, gen. dyw. Sławomir Lidwa.

EUMAM została ustanowiona w październiku 2022 r., by wesprzeć wzmacnianie zdolności Ukrainy do samoobrony przed rosyjskim najeźdźcą. Kilka dni temu decyzją państw UE misja została przedłużona do listopada 2028 r. Rozszerzono też jej mandat, m.in. o stałą obecność misji bezpośrednio na terytorium Ukrainy.

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