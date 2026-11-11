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Jak informuje serwis The War Zone, dwa operacyjne myśliwce F-15EX Eagle II należące do 142. Skrzydła Gwardii Narodowej stanu Oregon od około dwóch tygodni latają z dodatkowymi zbiornikami paliwa. Informację potwierdziło biuro prasowe jednostki. Publiczne ujawnienie nowej konfiguracji nastąpiło 6 listopada 2026 roku. Jednym z samolotów, na których zamontowano wyposażenie, jest maszyna o numerze seryjnym 20-0012.

Zastosowane rozwiązanie to konforemne zbiorniki paliwa (CFT, Conformal Fuel Tanks). Ich wykorzystanie na operacyjnych F-15EX stanowi kolejny etap rozszerzania możliwości tej konstrukcji. Wcześniej zbiorniki tego typu były wykorzystywane podczas prób samolotów testowych.

F-15EX z dodatkowymi 1500 galonami paliwa

Zbiorniki mieszczą łącznie blisko 5700 litrów paliwa. Ich umiejscowienie pozwala zachować wolne podskrzydłowe punkty mocowania, które mogą być wykorzystywane np. do przenoszenia uzbrojenia, czy dodatkowego wyposażenia. Konforemne zbiorniki są dopasowane do kształtu kadłuba, dzięki czemu generują mniejsze opory aerodynamiczne niż tradycyjne zbiorniki podwieszane pod skrzydłami. Nie pozostają jednak bez wpływu na osiągi samolotu, na co zwraca uwagę serwis Army Recognition.

Istotną różnicą w porównaniu z klasycznymi zbiornikami zewnętrznymi jest również brak możliwości ich odrzucenia podczas lotu. Pilot nie może więc pozbyć się dodatkowego obciążenia w trakcie misji, aby zmniejszyć masę i opór aerodynamiczny maszyny. Zbiorniki można zdemontować na ziemi, ale ich wykorzystanie wymaga uwzględnienia kompromisu między większym zapasem paliwa a charakterystyką lotną samolotu.

Nie wiadomo, o ile wzrośnie zasięg F-15EX

Większa ilość paliwa może umożliwić wykonywanie dłuższych lotów, wydłużenie czasu patrolowania określonego obszaru lub zwiększenie elastyczności planowania misji. Zachowanie podskrzydłowych punktów mocowania daje natomiast większe możliwości konfiguracji uzbrojenia i wyposażenia.

Nie oznacza to jednak, że ujawniona konfiguracja przekłada się na konkretny wzrost zasięgu działania F-15EX. Amerykańskie źródła nie podały dotychczas pomiarów potwierdzających taką poprawę. Rzeczywisty zasięg zależy również od masy uzbrojenia, profilu lotu, rezerw paliwa oraz możliwości tankowania w powietrzu.

Kwestia dodatkowych punktów mocowania uzbrojenia pozostaje odrębnym zagadnieniem. Projekt rezolucji Gwardii Narodowej, opublikowany 6 kwietnia 2026 roku przez National Guard Association of the United States, wskazuje na potrzebę pozyskania konforemnych zbiorników oraz powiązanego z nimi wyposażenia. Dokument zwraca uwagę na konkurencję o dostępne punkty podwieszeń między dodatkowymi zbiornikami paliwa a ciężkim uzbrojeniem. Wskazuje również na konieczność osobnego pozyskania odpowiednich pylonów. Jest to postulat zakupowy, a nie potwierdzenie, że wszystkie proponowane konfiguracje uzbrojenia zostały już zintegrowane i przetestowane.

F-15EX Eagle II - nowe możliwości amerykańskiego myśliwca

F-15EX Eagle II, produkowany przez koncern Boeing, to dwumiejscowy, dwusilnikowy samolot wielozadaniowy bazujący na konstrukcji rodziny F-15. Maszyna otrzymała m.in. nowoczesne systemy sterowania fly-by-wire, radar z aktywnym elektronicznym skanowaniem fazowym (AESA) oraz system walki elektronicznej i samoobrony EPAWSS. W porównaniu ze starszymi F-15C Eagle wersja EX dysponuje również dwoma dodatkowymi punktami podwieszeń uzbrojenia. Modernizacja awioniki, radaru i systemów walki elektronicznej zwiększa możliwości wykrywania zagrożeń oraz realizowania zadań bojowych.

Dodatkowe zbiorniki paliwa mogą ułatwić wykorzystanie tych możliwości zarówno podczas misji obrony powietrznej, jak i uderzeń na cele naziemne. Na obecnym etapie potwierdzono jednak jedynie wykorzystanie nowej konfiguracji przez dwa operacyjne myśliwce Gwardii Narodowej stanu Oregon. Nie przedstawiono jeszcze danych dotyczących zwiększenia promienia działania, docelowych konfiguracji uzbrojenia ani harmonogramu ewentualnego wyposażenia kolejnych samolotów.