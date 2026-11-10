Polskie miasta wzmacniają środki bezpieczeństwa. Zapory na ulicach

Odgórne dyrektywy i szczególne środki w stolicy

Narodowe Święto Niepodległości będzie obchodzone w całej Polsce przy wzmożonych środkach ostrożności. Podczas zeszłotygodniowej odprawy szef MSWiA Marcin Kierwiński polecił podległym służbom podjęcie wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości. Największa mobilizacja widoczna jest w Warszawie, gdzie zaplanowano kluczowe wydarzenia, takie jak uroczystości państwowe przed Grobem Nieznanego Żołnierza, Marsz Niepodległości oraz Bieg Niepodległości.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra, na terenie stolicy 11 listopada będzie obowiązywał całkowity zakaz noszenia broni, nawet w stanie rozładowanym. Dodatkowo wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wprowadził zakaz używania, posiadania i przemieszczania wyrobów pirotechnicznych. Aby sprostać wyzwaniom, Komendant Główny Policji skierował do Warszawy dodatkowe siły z innych garnizonów. W działania zaangażowani zostaną funkcjonariusze prewencji, ruchu drogowego oraz pionów kryminalnych. Służby nie ograniczają się jedynie do działań w terenie – intensywnie monitorowana jest również przestrzeń internetowa. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, w ramach tych działań zatrzymano już osiem osób, które publikowały treści mające na celu budowanie atmosfery zagrożenia. W związku z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w Krakowie, na ulicach dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia ustawiono także betonowe zapory drogowe.

Marsz Niepodległości 2025

Mobilizacja w regionach

Wzmożone środki bezpieczeństwa to nie tylko domena stolicy. Władze wielu polskich miast podjęły decyzje o dodatkowych zabezpieczeniach. We Wrocławiu, gdzie zaplanowano 72 wydarzenia, na ulicach pojawiły się dodatkowe patrole policji i straży miejskiej. Wzmocniono kontrole wjazdowe do centrum, a do istniejących blisko 80 betonowych zapór dostawiono kolejne. Jak podkreślił Bartłomiej Bajak z wrocławskiego urzędu miasta, celem jest maksymalne ograniczenie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.

W Poznaniu, gdzie oprócz oficjalnych obchodów odbędą się popularne imieniny ulicy Święty Marcin, zapowiedziano bardziej szczegółowe kontrole osobiste oraz zablokowanie dojazdów do centrum. W Częstochowie Plac Biegańskiego, miejsce głównych uroczystości, zostanie otoczony masywnymi barierami typu Jersey, a na ulicach pojawi się więcej funkcjonariuszy umundurowanych i po cywilnemu. Podobne kroki podjęto w Elblągu, Rzeszowie i Toruniu, gdzie zwiększono liczbę patroli, a w niektórych przypadkach, jak w Toruniu, zdecydowano się na użycie mobilnych barier, w tym pojazdów spółek miejskich. Nawet w Krakowie, gdzie oficjalne obchody ograniczono z powodu żałoby, na ulicach prowadzących do Rynku Głównego zamontowane zostaną tymczasowe bariery. Wszystkie te działania pokazują, że służby w całej Polsce podchodzą do tegorocznych obchodów z najwyższą powagą, stawiając bezpieczeństwo obywateli na pierwszym miejscu.