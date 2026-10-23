11 listopada w Warszawie bez broni. Projekt rozporządzenia MSWiA wchodzi w życie w dniu obchodów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zakazu noszenia broni w Warszawie, mający zwiększyć bezpieczeństwo obchodów 11 listopada.

Ograniczenie obejmie wszelką broń, nawet rozładowaną, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, chroniąc tysiące uczestników zgromadzeń.

Dlaczego ta decyzja, uzasadniona stopniami alarmowymi, wejdzie w życie 11 listopada 2026 roku?

Rozporządzenie, którego projekt ujawniono, ma obowiązywać wyłącznie w dniu 11 listopada i dotyczy obszaru Warszawy. Zgodnie z projektem MSWiA, zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni będzie egzekwowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestników odbywających się tego dnia uroczystości państwowych, jak i zgromadzeń publicznych. Jest to kluczowy środek prewencyjny, który ma na celu zagwarantowanie, że coroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości przebiegną w atmosferze spokoju i porządku. Wprowadzenie tego typu ograniczeń jest często stosowaną praktyką w przypadku wydarzeń masowych, gdzie potencjalne ryzyko incydentów wymaga podwyższonej ostrożności ze strony służb.

Dlaczego zakaz noszenia broni w Warszawie 11 listopada?

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia podkreślono, że biorąc pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia, istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu. Wskazano również na doświadczenia z lat poprzednich, które dowodzą, że w dniu 11 listopada, w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, do m.st. Warszawy zjeżdżają się wielotysięczne grupy osób, które aktywnie uczestniczą w organizowanych tego dnia wydarzeniach. Celem jest zatem minimalizacja ryzyka incydentów z użyciem broni, co ma przyczynić się do spokojnego i bezpiecznego przebiegu uroczystości.

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Obowiązujące stopnie alarmowe i ich wpływ na decyzję

Decyzja o wprowadzeniu zakazu noszenia broni jest również uzasadniana przez aktualnie obowiązujące stopnie alarmowe w Polsce. W dokumencie zaznaczono, że "teraz w całej Polsce obowiązuje wprowadzony na mocy zarządzenia premiera drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP)". Te stopnie alarmowe, ustanawiane w obliczu potencjalnych zagrożeń terrorystycznych lub innych sytuacji kryzysowych, obligują organy państwowe do podjęcia wzmożonych działań prewencyjnych.

Co więcej, na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. obowiązuje jeszcze wyższy, trzeci stopień alarmowy (CHARLIE). Te podwyższone stany gotowości wskazują na ogólne zwiększone ryzyko i uzasadniają dodatkowe środki bezpieczeństwa w miejscach o dużym zgromadzeniu ludzi, takich jak Warszawa w dniu 11 listopada, gdzie skala wydarzeń i liczba uczestników są wyjątkowo duże.

Narodowe Święto Niepodległości: kontekst historyczny i prawne aspekty

11 listopada to dzień, w którym Polska obchodzi Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia on wydarzenie z 1918 roku, kiedy to Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 roku. Po wojnie, w 1945 roku, zostało zniesione i nie było oficjalnie obchodzone przez cały okres PRL.

Dopiero w 1989 roku, na mocy ustawy, Narodowe Święto Niepodległości zostało przywrócone i od tego czasu jest dniem wolnym od pracy. Coroczne obchody, zwłaszcza te w stolicy, mają charakter zarówno państwowy, jak i społeczny, co wymaga szczególnych środków ostrożności, zwłaszcza w kontekście planowanego zakazu noszenia broni, który, jak wynika z projektu, ma wejść w życie z dniem 11 listopada 2026 r.