Finlandia przygotowuje 36. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. W tym roku przekazała ponad 500 mln euro

Finlandia dynamicznie zwiększa wsparcie dla Ukrainy, przygotowując 36. pakiet wojskowy, który ma zostać zatwierdzony przed końcem roku.

Całkowita pomoc militarna Helsinek przekroczyła już 3,4 mld euro, obejmując zarówno strategiczne dostawy sprzętu, jak i przełomowe porozumienia o współpracy przemysłowej.

Dowiedz się, jakie konkretne systemy obrony powietrznej i mobilne pojazdy z Finlandii znacząco wzmacniają ukraiński front!

Podczas wizyty w stolicy Ukrainy i wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, szef fińskiego rządu Petteri Orpo oficjalnie poinformował, że trwają prace nad kolejną partią wsparcia obronnego. Jak podkreślił premier, zawartość 36. pakietu pomocy jest precyzyjnie koordynowana i uzgadniana bezpośrednio z dowództwem ukraińskich sił zbrojnych, aby jak najlepiej odpowiedzieć na aktualne i najpilniejsze potrzeby frontowe.

Intensywne wsparcie i strategiczne partnerstwo przemysłowe

Helsinki utrzymują niezwykle wysokie tempo pomocy wojskowej dla Kijowa. Tylko od początku roku fińskie władze zatwierdziły pięć pakietów obronnych o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów euro, co podniosło całkowity bilans fińskiego wsparcia militarnego od momentu wybuchu wojny do kwoty ponad 3,4 miliarda euro. Wśród tegorocznych dostaw wyróżnia się zatwierdzony we wrześniu 34. pakiet o wartości około 290 milionów euro, który stał się drugim co do wartości przekazanym przez Finlandię od początku pełnoskalowej inwazji Rosji.

W domenie obrony powietrznej priorytetowym wsparciem okazało się przekazanie zestawów ItO 90M, stanowiących fińską, zmodernizowaną wersję francuskiego systemu Crotale NG na podwoziu Patria XA-181. Zestawy te skutecznie wzmacniają ukraińską sieć antydronową i przeciwlotniczą, neutralizując bezzałogowce i rakiety manewrujące na małych wysokościach. Z kolei siłę ognia ukraińskiej piechoty znacząco podniosły dostawy ciężkich moździerzy kalibru 120 mm typu 120 KRH 85/92 wraz z ciągłymi dostawami amunicji artyleryjskiej kalibru 120 mm, 155 mm i 152 mm, zamawianej głównie bezpośrednio w fińskim przemyśle zbrojeniowym.

Istotne znaczenie dla mobilności i ochrony żołnierzy mają kołowe transportery opancerzone Patria XA-180 oraz XA-185, wykorzystywane do transportu piechoty oraz ewakuacji medycznej ze strefy walk, jak również ciężkie pojazdy rozminowujące Leopard 2R, oparte na podwoziu czołgu. Dopełnieniem fińskiego wsparcia pozostają masowe dostawy broni strzeleckiej, w tym karabinków automatycznych Valmet, amunicji małokalibrowej, wyposażenia zimowego, a także nowoczesnych systemów łączności cyfrowej. Ważny jest również stały napływ zaawansowanych danych rozpoznania satelitarnego, dzięki współpracy z fińsko-polską firmą ICEYE.

Konsekwentne zaangażowanie Helsinek pokazuje, że państwa nordyckie traktują bezpieczeństwo Ukrainy jako integralny element własnego bezpieczeństwa narodowego. Połączenie bezpośrednich dostaw militarnych oraz pogłębiania więzi przemysłowych tworzy solidny fundament pod dalsze odpieranie rosyjskiej presji i modernizację ukraińskiego sektora obronnego. Nie jest tajemnicą, że Finlandia posiada długoletnie doświadczenie w przygotowaniach na rosyjską agresję, które przekazuje wraz ze sprzętem, sama czerpiąc z doświadczenia Ukrainy. Jest to rodzaj synergii opłacalny dla obu stron.