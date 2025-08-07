Finlandia odrzuca plan NATO. Skupia się na własnym wsparciu dla Ukrainy

„Finlandia na żadnym etapie nie wyraziła zamiaru udziału w inicjatywie, w ramach której kraje europejskie zakupiłyby amerykańską broń dla Ukrainy” – oświadczył Antti Hakkanen w wywiadzie dla „Ilta-Sanomat”.

Dlaczego Finlandia odrzuca propozycję NATO?

Hakkanen wyjaśnił, że angażowanie się w inicjatywy międzynarodowe kosztem inwestycji i rozwoju krajowego przemysłu nie jest korzystne. „Na początku tego roku w ministerstwie przyjęty został program, w ramach którego przeznaczone zostanie ok. 660 mln euro na pomoc krajowym firmom przemysłu obronnego” – przypomniał.

Minister podkreślił, że pierwsze dostawy z nowej produkcji fińskiej dotarły już na Ukrainę.

Garda: Krzysztof Gawkowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polityk zaznaczył, że dostawy amerykańskiej technologii zbrojeniowej na Ukrainę są postrzegane jako niezbędne, ale każdy kraj sam decyduje, w jakich inicjatywach uczestniczy i jakimi kanałami realizuje wsparcie.

Ogromne wsparcie Finlandii dla Ukrainy

Od początku agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, Finlandia dostarczyła sprzęt militarny oraz materiały obronne o wartości blisko 3 mld euro, należąc do czołówki państw wspierających Ukrainę. Strona fińska nie ujawnia zawartości poszczególnych dostaw ze względów bezpieczeństwa.

Jednak z doniesień medialnych albo z grup OSINTOWych wiem, że dostarczono 1500 jednorazowych wyrzutni przeciwpancernych 66 Kes (M72 LAW) w ramach pierwszych pakietów pomocy w lutym 2022 roku. Finlandia przekazała także ciężką artylerię, w tym moździerze ciężkie 120 KRH 85 92 (120 mm), które były używane przez ukraińskie siły zbrojne od sierpnia 2022 roku. Finlandia dostarczyła działa przeciwlotnicze 23 ITK 61 (ZU-23), które pochodzą z rezerw Fińskich Sił Zbrojnych.

Finlandia uczestniczy w inicjatywach takich jak Czeska Inicjatywa Zakupu Amunicji Artyleryjskiej (30 milionów euro w 2024 roku) oraz Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF).