Finlandia a NATO. Spadające poparcie i wątpliwości co do gwarancji bezpieczeństwa

Spis treści

Wątpliwości co do natowskich gwarancji

Badanie przeprowadzone przez ośrodek Taloustutkimus na zlecenie Forum Biznesu i Polityki (EVA) ujawnia niepokojące tendencje.

„Dla ponad połowy Finów (53 proc.) członkostwo w NATO nie gwarantuje, że inne kraje udzielą pomocy Finlandii w razie rzeczywistego zagrożenia lub kryzysu”.

To znaczny spadek w porównaniu z rokiem 2023, kiedy odsetek ten był o 20 pkt. proc. niższy. Również wiara w odstraszającą rolę Sojuszu zmalała. „Tylko jedna trzecia respondentów uważa, że natowskie gwarancje bezpieczeństwa stanowią tak silny środek odstraszający, że nikt nie odważyłby się zaatakować kraju członkowskiego”.

Spadek poparcia dla członkostwa w NATO

„Z sondażu (...) wynika również, że poparcie Finów dla członkostwa w NATO spadło do najniższego poziomu od czasu złożenia przez fińskie władze wniosku o przyjęcie do Sojuszu wiosną 2022 r.”. Decyzja o wstąpieniu do NATO była bezpośrednią reakcją na rosyjską agresję na Ukrainę i cieszyła się wówczas ogromnym poparciem społecznym – ponad 80 proc. Obecnie, według badania, tylko 66 proc. Finów popiera członkostwo w Sojuszu.

Polityka USA a fińskie obawy

Autorzy badania wskazują na politykę Donalda Trumpa jako jedną z przyczyn spadku zaufania do NATO. Finowie, znani z uważnego śledzenia polityki międzynarodowej, z niepokojem przyjmują oświadczenia prezydenta USA, który sugerował, że gwarancje bezpieczeństwa mogą nie obejmować krajów niewydających wystarczająco dużo na obronność. „(...) oświadczenia prezydenta Donalda Trumpa, że kraje NATO, które nie wydają wystarczająco dużo pieniędzy na swoją obronność, niekoniecznie będą objęte przez USA gwarancjami bezpieczeństwa, nie pozostały niezauważone”.

Czy Trump pomoże Polsce w razie wojny z Rosją?

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster w imieniu „Super Expressu” aż 55 proc. badanych Polaków nie wierzy w amerykańską pomoc. Wiarę w pomoc sojusznika zza Oceanu zachowało jeszcze 28 proc. Polaków. Z kolei 17 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.

Polacy nadal popierają członkostwo w NATO

Jak wynika z badania CBOS z marca bieżącego roku, kiedy przypadała 26. rocznica wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego zdecydowana większość respondentów (89 proc.) popiera członkostwo naszego kraju w NATO. Obojętność wobec NATO wyraziło w badaniu 4 proc. badanych; jedynie 2 proc. jest przeciwnikami Sojuszu.

Jak zauważyła sondażownia, społeczne poparcie dla NATO utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, wynoszącym przynajmniej 79 proc., od 2014 r., czyli aneksji Krymu przez Rosję. Wydarzeniem, które - jak wskazuje CBOS - wzmocniło poparcie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, była pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r.

"W marcu 2022 roku, w pierwszych dniach po rozpoczęciu zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę, pronatowskie postawy w polskim społeczeństwie jeszcze bardziej się umocniły i poparcie dla członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim osiągnęło rekordowy poziom – przynależność Polski do NATO popierało 94 proc. ankietowanych, przy czym aż 75 proc. stanowili zdecydowani zwolennicy członkostwa, a zaledwie 0,5 proc. – przeciwnicy, natomiast 3 proc. deklarowało obojętność" - podał CBOS.

Poparcie dla przynależności Polski do NATO, według CBOS, różnicują przede wszystkim poglądy polityczne: najniższe poparcie zadeklarowały osoby o poglądach centrowych (70 proc.), zaś bardzo wysokie poparcie wyrażają osoby o zadeklarowanych poglądach lewicowych i prawicowych (kolejno 96 proc. i 95 proc.).

W porównaniu z badaniem z lutego 2024 r. zaobserwowano zauważalne zmiany co do postrzegania NATO. W marcu tego roku 61 proc. badanych wyraziło zdanie, że Polska może być pewna zaangażowania natowskich sojuszników w ewentualną obronę naszych granic, co stanowi spadek o 18 pkt proc. względem lutego ub.r. Jedynie 11 proc. stanowią respondenci zdecydowanie o tym przekonani.

Według 28 proc. badanych nie można mieć pewności, że sojusznicy zaangażują się w obronę polskich granic w sytuacji ewentualnej wojny, co stanowi wzrost o 12 pkt proc. względem lutego 2024 r. 12 proc. badanych nie potrafiła zająć stanowiska w tej kwestii.

Według CBOS, zmiany w postrzeganiu NATO przez Polaków wiążą się przede wszystkim z wypowiedziami przedstawicieli administracji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, którzy przestali deklarować bezwarunkowe zaangażowanie w obronę sojuszników.

Jak podaje CBOS, im silniejsze poparcie dla członkostwa Polski w NATO, tym też silniejsza jest pewność respondentów w zaangażowanie natowskich sojuszników w obronę polskich granic. "Także wśród przeciwników członkostwa Polski w NATO oraz wśród respondentów unikających zajęcia stanowiska w tej kwestii więcej jest przekonanych, że w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic, niż uważających, że takiej pewności nie ma" - podała sondażownia.

PM/PAP