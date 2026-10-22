MON i Narodowy Instytut Onkologii łączą siły, rozpoczynając strategiczną współpracę dla zdrowia żołnierzy i pracowników wojska.

Głównym celem jest wzmocnienie profilaktyki, wczesnej diagnostyki i leczenia nowotworów, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa państwa.

Jak ta inicjatywa, wspierana przez szefa MON, wpłynie na kondycję armii i co to oznacza dla jej przyszłości?

Uroczystość odbyła się w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Narodowego Instytutu Onkologii. Porozumienie między MON a Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym ma połączyć kompetencje obu instytucji w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa państwa.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów

Współpraca ma służyć zapewnieniu żołnierzom oraz pracownikom wojska odpowiedniej opieki medycznej, w tym wsparcia w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Jak podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz, służba wojskowa wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia, również w czasie pokoju.

Chcemy mieć w dobrej kondycji żołnierzy zdrowych, przygotowanych, odpornych. Profilaktyka i badania. Wczesne wykrycie to jest absolutny priorytet w chorobach nowotworowych. (…) Wojsko potrzebuje takich jednostek, potrzebuje tego wsparcia. Mamy szpitale wojskowe, mamy wojskową służbę zdrowia, ale żeby otoczyć wszystkich opieką najwyższej staranności, na tej pierwszej linii obrony, muszą być takie jednostki jak Narodowy Instytut Onkologii. Dziękuję za tą gotowość, bo ta inicjatywa wyszła stąd – zaznaczył szef MON.

Minister zwrócił uwagę, że wojskowa służba zdrowia i szpitale wojskowe potrzebują wsparcia wyspecjalizowanych placówek, aby zapewnić personelowi Sił Zbrojnych opiekę na odpowiednim poziomie. Podziękował również Instytutowi za inicjatywę i gotowość do współpracy.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz ⤵️— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 22, 2026

Narodowy Instytut Onkologii wesprze wojsko

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że bezpieczeństwo państwa zależy także od kondycji zdrowotnej osób służących w wojsku i pracujących na rzecz Sił Zbrojnych.

Nie każdy będzie na pierwszej linii frontu, nie każdy będzie zaangażowany bezpośrednio, ale każdy będzie miał swoje zadanie. I tym zadaniem dla Instytutu Onkologii jest wspomóc Wojsko Polskie, żeby żołnierze, wszyscy pracownicy byli w jak najlepszej kondycji, bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo – powiedział wicepremier.

Szef MON podziękował także pracownikom Instytutu za opiekę nad pacjentami i zaangażowanie w rozwój współpracy z wojskiem. Zwrócił uwagę, że choroby nowotworowe stanowią istotne wyzwanie zdrowotne, a osoby pełniące służbę wojskową mogą być narażone na czynniki wpływające na ich zdrowie także poza działaniami bojowymi.

Narodowy Instytut Onkologii jest największym ośrodkiem onkologicznym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi działalność leczniczą i naukową, rozwija nowe metody terapii, zajmuje się profilaktyką oraz kształceniem specjalistów. Współtworzy również standardy diagnostyki i leczenia nowotworów w Polsce.