Gospodarzem wydarzenia w stolicy Niemiec był Piotr Wojciechowski, założyciel i prezes GRUPY WB. Polski koncern postrzega Niemcy jako strategiczny rynek oraz ważnego partnera w budowaniu silnego i suwerennego technologicznie europejskiego przemysłu obronnego, pomagającego wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

Naszym celem jest otwarcie nowego rozdziału niemiecko-polskiej współpracy w przemyśle obronnym. Wspólnie chcemy projektować, produkować i tworzyć długoterminową wartość. Polska i Niemcy ponoszą szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Jako firma chcemy sprostać tej odpowiedzialności poprzez inwestycje, partnerstwa przemysłowe oraz technologie sprawdzone w warunkach bojowych – powiedział podczas ceremonii Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB.

Otwarcie berlińskiego biura odbyło się w obecności wiceministrów Nilsa Schmida z niemieckiego ministerstwa obrony oraz Marcina Bosackiego z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Jana T. Tombińskiego, szefa Ambasady RP w Niemczech, wysokich rangą przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i Bundeswehry, posłów do Bundestagu oraz gości reprezentujących politykę, biznes, dyplomację i media.

Polska i Niemcy podpisały w czerwcu porozumienie dotyczące współpracy obronnej, którego celem jest budowa partnerstwa przemysłowego. Dlatego jesteśmy tutaj, w Berlinie. Nad rozpoczęciem działalności WB GERMANY pracowaliśmy przez ponad rok. Chcemy stać się trwałym elementem lokalnego krajobrazu przemysłowego, budować partnerstwa zarówno z małymi i średnimi firmami, jak i z największymi koncernami – powiedział Piotr Wojciechowski prezes GRUPY WB.

GRUPA WB, projektant i producent sprawdzonych bojowo, wielodomenowych systemów bezzałogowych używanych przez Polskę, Ukrainę, wiele państw NATO oraz inne kraje zamierza wspólnie tworzyć nowoczesne platformy obronne dla europejskich sił zbrojnych oraz operatorów infrastruktury krytycznej. Obejmuje to również długoterminową współpracę z niemieckimi podmiotami i inwestorami.

Dzisiaj z dumą mogę ogłosić, że przejęliśmy naszego pierwszego partnera technologicznego – spółkę produkującą systemy napędowe z siedzibą w Bawarii. Wiemy, że suwerenność jest bezcenna, a w czasie wojny bliskość zakładów produkcyjnych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia działań na polu walki– dodał podczas inauguracji Piotr Wojciechowski.

Spółka WB GERMANY będzie pełniła funkcję głównego punktu kontaktowego dla niemieckich partnerów przemysłowych, instytucji politycznych, Bundeswehry oraz innych podmiotów z sektora bezpieczeństwa i obronności, przedsiębiorstw branży obronnej oraz instytucji badawczo-rozwojowych.

Wyzwania stojące przed europejskim bezpieczeństwem wymagają większego tempa, szerszej współpracy przemysłowej, większej innowacyjności oraz wykorzystania sprawdzonych, gotowych do użycia najnowocześniejszych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że połączenie polskiego doświadczenia z niemieckimi kompetencjami przemysłowymi w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia zdolności obronnych Europy– oświadczył Robert Czajkowski, prezes spółki WB GERMANY.

We wrześniu 2026 roku, w ramach prób prowadzonych przez Bundeswehrę, odbyły się prezentacje rozwiązań GRUPY WB. Amunicja krążąca rodziny WARMATE, element systemów rozpoznawczo-uderzeniowych, osiągnęła wówczas stuprocentową skuteczność trafień oraz wykazała odporność na środki walki elektronicznej.

Rozpoczęte już partnerstwa z czołowymi niemieckimi przedsiębiorstwami mają zostać w najbliższych latach rozszerzone. Szczególny nacisk zostanie położony na integrację lekkich i ciężkich pojazdów oraz bezzałogowych systemów lądowych z istniejącymi platformami, lokalną produkcję oraz nowe rozwiązania do prowadzenia działań w środowisku sieciocentrycznym– dodał Robert Czajkowski.

Nowa spółka WB GERMANY z siedzibą główną w Berlinie i firma produkcyjna w Bawarii stanowi punkt wyjścia do rozwijania partnerstw przemysłowych, wspólnej produkcji oraz wzmacniania wschodniej flanki NATO. GRUPA WB postrzega swoją rolę jako przemysłowego pomostu między Polską a Niemcami oraz inicjatora ściślejszej integracji zdolności przemysłu obronnego obu państw.

Głównymi kierunkami działania WB GERMANY będzie rozwój istniejących partnerstw przemysłowych, przejmowanie kolejnych innowacyjnych spółek technologicznych w ramach rozbudowy łańcucha dostaw oraz budowa dodatkowych zdolności produkcyjnych.

Polska i Niemcy odpowiadają łącznie za ponad jedną trzecią wydatków obronnych Unii Europejskiej. Jednocześnie współpraca obu państw w sektorze obronnym pozostaje nieproporcjonalnie niewielka – związane z nią obroty to około 0,1% wartości dwustronnej wymiany handlowej. Na tę dysproporcję zwracali przedstawiciele polskich władz w rozmowach z partnerami niemieckimi.

Na podstawie informacji prasowej GRUPY WB