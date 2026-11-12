Z orbity prosto do sztabów. ICEYE wesprze polskie służby podczas powodzi i pożarów

ICEYE, światowy lider w dziedzinie suwerennego rozpoznania satelitarnego, oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) ogłosiły zawarcie umowy, na mocy której ICEYE zapewni Civil Security Hub Poland (CS Hub PL), polskiemu węzłowi inicjatywy ESA Space Resilience Nodes, usługi monitorowania powodzi, pożarów lasów i obecności kry na rzekach.

Umowa zapewnia CS Hub PL stały dostęp do usług monitorowania zagrożeń ICEYE w modelu subskrypcyjnym, bez konieczności osobnego uruchamiania ich dla każdego zdarzenia. Kontrakt stanowi część inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej pn. European Resilience from Space for Earth Observation (ERS-EO), której celem jest zapewnienie Europie niezawodnego, bezpiecznego, terminowego, stałego dostępu do niezależnych informacji satelitarnych podczas klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych.

Space Resilience Node zapewnia krajowym organom zarządzania kryzysowego i ochrony ludności szybki dostęp do danych i usług satelitarnych, udostępnianych bezpośrednio w narzędziach i procesach, z których już korzystają. W Polsce funkcję tę pełni CS Hub PL, kierowany przez Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN, którego jednym z partnerów jest ICEYE. Hub łączy dane satelitarne, zobrazowania z platform bezzałogowych i wiedzę ekspercką w gotowe do użycia informacje dla służb reagujących na sytuacje kryzysowe. Doświadczenia polskiego Hubu wspierają rozwój podobnych węzłów w innych krajach Europy.

Na mocy umowy ICEYE udostępni CS Hub PL pełny pakiet Flood Solutions Suite, dostarczający informacji na wszystkich etapach zagrożenia powodziowego. Flood Early Warning jest w stanie prognozować rozległe powodzie z wyprzedzeniem do czterech dni. W ciągu kilku godzin od sygnału o zdarzeniu, Flood Rapid Impact mapuje zasięg obszaru objętego powodzią, dostarczając aktualizacje nawet co trzy godziny. Następnie Flood Insights udostępnia bardziej szczegółowe dane o zaobserwowanej powodzi, w tym jej zasięgu, głębokości wody i skutkach na poziomie poszczególnych budynków, w ciągu 24 godzin od kulminacji, z codziennymi aktualizacjami w miarę zmiany sytuacji.

@CSHub_PL is adding ICEYE flood, wildfire and river ice monitoring for Polish emergency services, under @esa's Space Resilience Nodes initiative. Standing subscription access, not event-by-event activation. https://t.co/AwoEIFnkec https://t.co/mSLu53uolL— ICEYE (@iceye_global) November 12, 2026

ICEYE zapewni również pilotażową usługę monitorowania pożarów lasów, łączącą możliwości detekcji termicznej OroraTech wraz z danymi zbieranymi przez satelity radarowe i optyczne. Pozwoli ona śledzić aktywne pożary, oceniać uszkodzenia budynków nawet w warunkach z zadymieniem czy bez światła dziennego oraz mapować pogorzeliska, już po ugaszeniu ognia. Zimą i wiosną ICEYE udostępni do weryfikacji w Polsce usługę monitorowania lodu na rzekach. Śledzenie jego powstawania i przemieszczania się pozwoli polskim władzom wcześniej rozpoznawać warunki sprzyjające powodziom zatorowym.

Umowa opiera się na wcześniejszej współpracy ICEYE, CBK PAN i ESA, obejmującej m.in. wsparcie operacyjne podczas wystąpienia układu niżowego Boris we wrześniu 2024 r., o którym informowano już pod nazwą Civil Security Hub. Firma ICEYE dostarczała dane powodziowe co 6 godzin do Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN, które przekazywało je Państwowej Straży Pożarnej, regionalnym i lokalnym zespołom zarządzania kryzysowego oraz służbom hydrologicznym.

Według Centrum Informacji Kryzysowej Flood Rapid Impact był głównym źródłem informacji o powodzi przez pierwsze cztery dni zdarzenia. ICEYE rozwijało i doskonaliło te usługi monitorowania powodzi i pożarów we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i CBK PAN w ramach projektu COSMOS, realizowanego w ramach inicjatywy agencji pn. Civil Security from Space. Monitoring powodzi został następnie dostosowany do potrzeb polskich użytkowników końcowych dzięki modelowi Innovation Pipeline-as-a-Service w CS Hub PL.

Powodziowe pakiety danych dostarczane przez ICEYE są już wykorzystywane przez instytucje rządowe i organizacje zarządzania kryzysowego na całym świecie. Firma zarejestrowała i przeanalizowała ponad 600 zdarzeń powodziowych. Jej satelity wyposażone w radar z syntetyczną aperturą mogą obrazować powierzchnię Ziemi przez chmury, deszcz i dym, a także w ciemności, zapewniając aktualne informacje o katastrofach w sytuacjach, gdy możliwości samolotów i satelitów optycznych są ograniczone. Dotychczas firma ICEYE wyniosła na orbitę ponad 80 satelitów.

Podczas powodzi w 2024 r. pokazaliśmy, że dane z orbity i złożone analizy mogą trafiać do sztabów kryzysowych co kilka godzin. Potem pokazaliśmy całemu światu, że w Polsce można zbudować i wdrożyć wojskowy system rozpoznania satelitarnego w 12 miesięcy. Cieszę się, że zdolności dostarczane przez ICEYE stają się stałym elementem polskiego systemu bezpieczeństwa, a dzięki umowie z CBK PAN również zarządzania kryzysowego. Dziękuję naszym partnerom za zaufanie i współpracę” – powiedziałRafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

Polska, współpracując z ESA, pokazała, jak Space Resilience Node działa w praktyce, a Civil Security Hub Poland stanowi dobry przykład dla węzłów powstających w całej Europie” – powiedziałAndy Read, wiceprezes ds. rozwiązań dla administracji publicznej (Government Solutions) w ICEYE. „Europejska Agencja Kosmiczna wyznaczyła jasny cel: stworzenie odpornego, suwerennego i sprawnie reagującego europejskiego systemu, który dostarcza wiarygodne informacje tam i wtedy, gdzie są najbardziej potrzebne. Gdy dochodzi do powodzi lub pożaru lasu, zespoły odpowiadające za zarządzanie kryzysowe muszą w ciągu kilku godzin wiedzieć, co dzieje się w terenie – mimo chmur i dymu – i otrzymywać te informacje w systemach, z których już korzystają. W miarę jak kolejne kraje europejskie budują własne węzły Space Resilience Nodes, chcemy wspierać je we współpracy z CS Hub PL.

Podczas niżu Boris dane powodziowe ICEYE docierały do naszych partnerów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w ciągu kilku godzin, w pierwszych, kluczowych dniach zdarzenia” – powiedziałJakub Ryzenko, kierownik Civil Security Hub Poland oraz Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN. „Dzięki temu, że usługi ICEYE są teraz dostępne za pośrednictwem Civil Security Hub Poland, możemy oferować Państwowej Straży Pożarnej, regionalnym zespołom kryzysowym i służbom hydrologicznym takie możliwości przed zdarzeniem, w jego trakcie i po jego zakończeniu.

Na mocy porozumienia polskie zespoły SRN mogą na wniosek wspierać kraje partnerskie, rozszerzając korzyści płynące z polskich zdolności krajowych na cały region. Szersza inicjatywa ESA Space Resilience Nodes zakłada łączenie i współdzielenie interoperacyjnych zdolności poszczególnych węzłów krajowych, również podczas transgranicznego reagowania na katastrofy z udziałem wielu instytucji. ICEYE będzie kontynuować współpracę z ESA i CS Hub PL w miarę rozwoju tej inicjatywy.

Na podstawie informacji prasowej ICEYE