Ukraina alarmuje. Zakłócenia systemu Starshield na froncie. „To pomaga Rosjanom zabijać”

Zełenski: "Systemowe ograniczenia"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował 12 listopada o alarmującej sytuacji dotyczącej działania kluczowego dla wojska systemu łączności satelitarnej Starshield. Po wysłuchaniu raportów od przedstawicieli resortu obrony i dowództwa Sił Zbrojnych, głowa państwa publicznie oświadczyła, że na całej linii frontu oraz na terytoriach tymczasowo okupowanych odnotowywane są znaczne i celowe zakłócenia w funkcjonowaniu terminali.

„Ukraińskie siły zbrojne sprawdziły już okoliczności tego zdarzenia i nie są to przypadkowe błędy, lecz systemowe ograniczenie prędkości” – podkreślił prezydent w swoim wieczornym wystąpieniu. Oznacza to, że spowolnienie transferu danych nie jest wynikiem awarii technicznej czy działań wroga w zakresie walki radioelektronicznej, ale najprawdopodobniej celowym działaniem po stronie dostawcy usługi.

Received briefings from Minister of Defense of Ukraine Yevhenii Khmara and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapatyi. Unfortunately, our units have been recording significant disruptions to Starshield’s operations over the territory of Ukraine for several days now – along the entire front line and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Specifically, systematic speed restrictions are being imposed on Starshield, limiting it to 161 kilometers per hour (100 miles per hour). The Ukrainian military have already investigated the circumstances, and these are not random errors but systematic speed restrictions. For us, this primarily means a significant complication in intercepting Russian jet-powered drones. Unfortunately, there have already been strikes that got through because our interception systems cannot reach sufficient speeds and are unable to intercept in time. Unfortunately, this is helping the Russians kill more Ukrainians and carry out more accurate strikes against Ukraine. We are trying to establish all the circumstances with the American side.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2026

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Problem ma bezpośrednie i krytyczne przełożenie na zdolności bojowe ukraińskiej armii. Według Zełenskiego, ograniczenia te w największym stopniu utrudniają skuteczne przechwytywanie rosyjskich dronów odrzutowych. Nowoczesne systemy obrony powietrznej, w tym mobilne grupy ogniowe, polegają na błyskawicznym przekazywaniu danych o celu z radarów i systemów rozpoznawczych do jednostek ogniowych. Opóźnienia w komunikacji, nawet rzędu ułamków sekundy, mogą uniemożliwić skuteczne namierzenie i zestrzelenie szybko poruszającego się obiektu. Jak wyjaśnił prezydent, środki bojowe nie są w stanie osiągnąć wystarczającej prędkości reakcji i na czas dogonić celów powietrznych, co otwiera rosyjskim dronom drogę do ukraińskich miast i infrastruktury. – Niestety, pomaga to Rosjanom zabijać więcej Ukraińców i zadawać Ukrainie więcej celnych uderzeń – oświadczył.

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Starshield to wojskowa, bardziej zaawansowana i zabezpieczona wersja systemu Starlink, który od początku pełnoskalowej inwazji stał się kręgosłupem komunikacji na polu walki. Dlatego jakiekolwiek ograniczenia w jego działaniu są postrzegane w Kijowie jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Głowa państwa dodała, że Ukraina stara się pilnie wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sytuacji ze stroną amerykańską. Kijów liczy na szybką interwencję i zniesienie ograniczeń, które zagrażają skuteczności obrony kraju i bezpieczeństwu jego obywateli.