Zełenski: "Systemowe ograniczenia"
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował 12 listopada o alarmującej sytuacji dotyczącej działania kluczowego dla wojska systemu łączności satelitarnej Starshield. Po wysłuchaniu raportów od przedstawicieli resortu obrony i dowództwa Sił Zbrojnych, głowa państwa publicznie oświadczyła, że na całej linii frontu oraz na terytoriach tymczasowo okupowanych odnotowywane są znaczne i celowe zakłócenia w funkcjonowaniu terminali.
„Ukraińskie siły zbrojne sprawdziły już okoliczności tego zdarzenia i nie są to przypadkowe błędy, lecz systemowe ograniczenie prędkości” – podkreślił prezydent w swoim wieczornym wystąpieniu. Oznacza to, że spowolnienie transferu danych nie jest wynikiem awarii technicznej czy działań wroga w zakresie walki radioelektronicznej, ale najprawdopodobniej celowym działaniem po stronie dostawcy usługi.
Problem ma bezpośrednie i krytyczne przełożenie na zdolności bojowe ukraińskiej armii. Według Zełenskiego, ograniczenia te w największym stopniu utrudniają skuteczne przechwytywanie rosyjskich dronów odrzutowych. Nowoczesne systemy obrony powietrznej, w tym mobilne grupy ogniowe, polegają na błyskawicznym przekazywaniu danych o celu z radarów i systemów rozpoznawczych do jednostek ogniowych. Opóźnienia w komunikacji, nawet rzędu ułamków sekundy, mogą uniemożliwić skuteczne namierzenie i zestrzelenie szybko poruszającego się obiektu. Jak wyjaśnił prezydent, środki bojowe nie są w stanie osiągnąć wystarczającej prędkości reakcji i na czas dogonić celów powietrznych, co otwiera rosyjskim dronom drogę do ukraińskich miast i infrastruktury. – Niestety, pomaga to Rosjanom zabijać więcej Ukraińców i zadawać Ukrainie więcej celnych uderzeń – oświadczył.
Starshield to wojskowa, bardziej zaawansowana i zabezpieczona wersja systemu Starlink, który od początku pełnoskalowej inwazji stał się kręgosłupem komunikacji na polu walki. Dlatego jakiekolwiek ograniczenia w jego działaniu są postrzegane w Kijowie jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Głowa państwa dodała, że Ukraina stara się pilnie wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sytuacji ze stroną amerykańską. Kijów liczy na szybką interwencję i zniesienie ograniczeń, które zagrażają skuteczności obrony kraju i bezpieczeństwu jego obywateli.