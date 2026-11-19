Wojsko Polskie rozpoczęło w Poznaniu szkolenia załóg na najnowszych, w pełni polskich bojowych wozach piechoty Borsuk.

Te konstrukcje mają zastąpić wysłużone BWP-1, zapewniając żołnierzom bezprecedensową ochronę i nowoczesne możliwości bojowe.

Jak Borsuk zmienia polską armię?

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że kolejne Borsuki trafiły do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Ich zadaniem będzie przygotowanie przyszłych załóg, najpierw poprzez szkolenie, a następnie praktyczne działanie na nowym sprzęcie.

Minister podkreślił, że Borsuk jest „całkowicie polską konstrukcją” i flagowym produktem krajowego przemysłu obronnego. W jego ocenie pojazd otwiera nowy rozdział w wyposażaniu wojsk zmechanizowanych, zastępując poradzieckie BWP i zapewniając żołnierzom lepszą ochronę, mobilność oraz nowoczesne możliwości bojowe.

Najpierw szkolenie, później działanie. Kolejne Borsuki trafiają do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Tam przyszłe załogi nowoczesnych wozów będą zdobywać wiedzę i praktyczne doświadczenie. Borsuk to całkowicie polska konstrukcja, która otwiera nowy rozdział wyposażania wojsk zmechanizowanych. Zastępują wysłużone poradzieckie BWP, oferując żołnierzom lepszą ochronę, większą mobilność i nowoczesne możliwości bojowe. To także flagowy produkt naszego przemysłu obronnego, który potwierdza nasze rosnące możliwości produkcji nowoczesnego uzbrojenia.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 19, 2026

Borsuki w służbie Wojska Polskiego

27 marca 2025 r. w obecności Władysława Kosiniaka-Kamysza podpisana została pierwsza umowa wykonawcza na bojowe wozy piechoty Borsuk, przewidująca dostawy 111 pojazdów. Zastąpią one przestarzałe BWP-1 radzieckiej konstrukcji. Dla wojska była to historyczna umowa, ponieważ zmienia fundamentalnie wojska zmechanizowane. Na początku grudnia 2025 r. odbyła się natomiast uroczystość pierwszych 15 seryjnych egzemplarzy bojowych wozów piechoty Borsuk. Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapewniał wówczas, że realizacja harmonogramu dostaw przebiega zgodnie z planem, a kolejne egzemplarze są już w fazie produkcji.

Kolejne kontrakty na Borsuki mają być podpisywane sukcesywnie w przyszłości, gdyż zapotrzebowanie Wojska Polskiego szacuje się na około 1200 wozów tego typu. Mają one zastąpić ponad 900 archaicznych pojazdów BWP-1, eksploatowanych w Polsce od lat 70. ubiegłego wieku. Są to tak naprawdę pierwsze bojowe wozy piechoty na świecie.

W tym samym czasie gdy pierwsze trafiały do Polski, w ZSRR znano już ich wady i opracowano kolejną generację, oznaczoną BMP-2. Co gorsza, od wejścia do służby polskie BWP-1 w zasadzie nie uległy zmianie i spokojnie mogłyby jeździć z żółtymi tablicami zarezerwowanymi dla pojazdów zabytkowych. Ich pancerz, uzbrojenie, a nawet radiostację, nie spełniają wymogów współczesnego pola walki, bo reprezentują technologię sprzed pół wieku.

Cykl produkcyjny i zaawansowanie technologiczne

Cykl produkcyjny jednego BWP Borsuk, którego tworzy należąca do PGZ Huta Stalowa Wola, trwa około 24 miesiące, począwszy od zamówienia pierwszego komponentu aż do oddania gotowej maszyny. PGZ korzysta z własnej produkcji, ale również sprowadza niektóre komponenty. Borsuk wyróżnia się zdolnością do pływania, co wymaga dodatkowego wyposażenia związanego z łącznością oraz wewnętrznymi systemami wspierającymi obsługę pojazdu. Wszystkie te elementy pochodzą z własnej produkcji lub od sprawdzonych dostawców.

Borsuk mierzy sobie 7,6 m długości, szerokość 3,4 m i 2,9 m wysokości wraz z wieżą. Masa pojazdu z dodatkowym opancerzeniem może sięgać 30 ton. Pancerz ma budowę modułową i jego masa, a więc również poziom ochrony, może być dostosowany do potrzeb bojowych. Moduły opancerzenia dodatkowego zwiększają też pływalność pojazdu.

Napęd Borsuka stanowi silnik wysokoprężny MTU 8V199 TE20 o mocy 720 KM połączony z przekładnią Perkins X300. Zawieszenie oparte jest na sześciu wahaczy hydropneumatycznych, na których osadzone jest 12 kół nośnych, co zapewnia bardzo dobra amortyzacja i płynną, komfortową dla załogi jazdę w terenie.

Bryła pojazdu jest w dużym stopniu pochodną wymogów pływalności i przestrzeni niezbędnej do przewiezienia 6 żołnierzy z pełnym wyposażeniem i uzbrojeniem oraz trzyosobowej załogi, złożonej z dowódcy, operatora uzbrojenia i kierowcy. Cała dziewiątka kryje się w najsilniej opancerzonej części pojazdu, czyli w kadłubie, gdyż zastosowano w Borsuku wieżę bezzałogową ZSSW-30 stworzoną również przez polski przemysł obronny w konsorcjum składającego się z Huty Stalowa Wola S.A oraz WB Electronics S.A.

Wieża jest uzbrojona w armatę automatyczną kalibru 30 mm, dwie wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike i karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Uzbrojenie jest w pełni stabilizowane i współpracuje z systemem obserwacyjno-celowniczym, który wykorzystuje elementy Sztucznej Inteligencji. Ogień można prowadzić równie skutecznie w dzień i w nocy, podczas jazdy, a nawet w czasie pokonywania przeszkód wodnych.

Pojazd posiada najnowsze systemy łączności i wymiany danych oraz cyfrowy system obserwacji w zakresie 360 stopni, który pozwala obserwować otoczenie w świetle widzialnym i podczerwieni zarówno załodze jak i desantowi, co pozwala na zwiększenie skuteczności i wzrost świadomości sytuacyjnej podczas działań.