17 listopada 2026 roku Niemiecka Marynarka Wojenna zamówiła w stoczni ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) cztery dodatkowe fregaty typu Meko A-200 DEU, zwiększając łączną liczbę do ośmiu okrętów. Całkowita wartość programu wynosi około 11,6 mld euro, co czyni go największym zamówieniem na okręty nawodne w historii TKMS.

Decyzja ta ma na celu szybkie wzmocnienie potencjału zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) i wypełnienie zobowiązań NATO, po anulowaniu problematycznego programu F126. Fregaty będą budowane w stoczniach w Bremerhaven i Flensburgu, a pierwsza jednostka ma zostać dostarczona pod koniec 2029 roku.

Decyzja o rozszerzeniu floty fregat typu 128, to istotna informacja zarówno dla Bundeswehry, jak i dla niemieckiego przemysłu stoczniowego. Pierwsze cztery okręty, zamówione w lipcu 2026 roku, wyceniono na około 6,3 mld euro. Dodatkowe cztery jednostki, których zakup został właśnie sfinalizowany, to koszt rzędu 5,3 mld euro. Łączna wartość programu tym samym sięga blisko 11,6 mld euro.

Zgodnie z federalnym prawem budżetowym, każde zamówienie dla sił zbrojnych o wartości przekraczającej 25 milionów euro musi uzyskać zgodę Komisji Budżetowej Bundestagu. W przypadku programu o wartości ponad 11 miliardów euro, aprobata parlamentu, uzyskana w październiku 2026 roku dla drugiej transzy, była kluczowym warunkiem, który umożliwił Federalnemu Urzędowi ds. Wyposażenia Bundeswehry (BAAINBw) podpisanie finalnej umowy z TKMS.

Dla stoczni TKMS kontrakt ten jest gwarancją stabilności i ciągłości produkcji seryjnej na wiele lat. Oliver Burkhard, prezes TKMS, podkreślił, że zamówienie na cztery okręty w ramach opcji kontraktowej pozwala na pełne wykorzystanie istniejących mocy produkcyjnych i łańcuchów dostaw. Budowa dwóch pierwszych fregat już trwa, a w programie uczestniczą kluczowi partnerzy, tacy jak Grupa Heinrich Rönner z Bremerhaven. Fregaty, wbrew pierwotnym skojarzeniom z Kilonią (siedzibą TKMS), będą budowane w stoczniach w Bremerhaven i Flensburgu.

Decyzja o wyborze fregat Meko A-200 zapadła po anulowaniu wcześniejszego, problematycznego programu budowy większych fregat F126. Projekt ten borykał się z opóźnieniami i rosnącymi kosztami, co skłoniło Ministerstwo Obrony do poszukiwania szybszego i bardziej efektywnego rozwiązania w celu wypełnienia zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO, zwłaszcza w zakresie ochrony szlaków zaopatrzeniowych na Północnym Atlantyku.

Harmonogram dostaw i korzyści z unifikacji

Program realizowany jest w ekspresowym tempie. Prace nad pierwszą jednostką ruszyły jeszcze przed oficjalnym podpisaniem lipcowej umowy, aby dotrzymać napiętego harmonogramu. Dostawa pierwszej fregaty do Deutsche Marine planowana jest na koniec 2029 roku. Kolejne okręty mają być przekazywane w regularnych, około dziewięciomiesięcznych odstępach, co oznacza, że cała flota ośmiu jednostek wejdzie do służby do połowy lat 30. XXI wieku.

Meko A-200 DEU: Nowoczesna odpowiedź na podwodne zagrożenia

Fregaty typu Meko A-200 DEU zostały zaprojektowane z myślą o jednym głównym zadaniu: zwalczaniu okrętów podwodnych (ZOP). W dobie rosnącej aktywności podwodnej na strategicznych akwenach zdolność do wykrywania i neutralizacji tego typu zagrożeń jest dla NATO priorytetem. Okręty te, choć mniejsze od planowanych F126, są nowoczesną i wszechstronną platformą bojową.

Kluczowe cechy fregat Meko A-200 to wyporność około 3950 ton oraz długość 121 metrów. Napęd opiera się na innowacyjnym systemie CODAG-WARP (Combined Diesel and Gas – Water jet And Refined Propeller), łączącym turbinę gazową z silnikami diesla, pędnikiem wodnostrumieniowym i cichymi śrubami nastawnymi. Zapewnia on prędkość ponad 29 węzłów oraz wyjątkowo niski poziom hałasu podwodnego. Wykrywanie zagrożeń umożliwia zaawansowany system sonarowy, składający się z sonaru podkadłubowego i sonaru holowanego o zmiennej głębokości, dostarczanego przez firmę Atlas Elektronik. Uzbrojenie obejmuje m.in. system pionowego startu (VLS) dla rakiet przeciwlotniczych, pociski przeciwokrętowe NSM (Naval Strike Missile) firmy Kongsberg oraz torpedy MU90. Konstrukcja kadłuba w technologii X-Form zapewnia znacznie obniżoną sygnaturę radarową, a zaawansowane systemy chłodzenia spalin minimalizują sygnaturę termiczną, co utrudnia wykrycie okrętu przez przeciwnika.

Za „mózg” okrętu odpowiadać będzie szwedzki koncern Saab, który dostarczy system zarządzania walką 9LV oraz zaawansowane radary AESA Sea Giraffe 4A i 1X.