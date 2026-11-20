Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera i szefa MON, z jego niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem w Warszawie było okazją do podkreślenia wspólnych celów strategicznych. Po ponad godzinnym dialogu w siedzibie MON przy ul. Klonowej, obaj ministrowie zgodnie wskazali na priorytet wzmacniania relacji transatlantyckich, szczególnie z USA. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska i Niemcy są postrzegane przez Stany Zjednoczone jako kluczowi partnerzy w Europie.

„Bardzo ważnym punktem naszych rozmów była wspólna decyzja mówiąca o działaniu na rzecz wzmacniania relacji transatlantyckich, relacji ze Stanami Zjednoczonymi” – powiedział Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej po spotkaniu.

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„Jesteśmy po serii rozmów z Petem Hegsethem, z sekretarzem Colbym, z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Dla Stanów Zjednoczonych Polska i Niemcy (...) to partnerzy, których wskazują w Europie za kluczowych”.

Szef polskiego MON wyraził uznanie dla niemieckiego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa Europy, wskazując na znaczący wzrost wydatków na zbrojenia oraz obecność Bundeswehry w krajach bałtyckich. Podkreślił, że w ramach strategii NATO 3.0, Polska i Niemcy mają do odegrania najbardziej znaczącą i największą rolę. Wspólne działania obejmować będą inwestycje i intensywne szkolenia. „Polska i Niemcy będą brały wspólną większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Będziemy inwestować, będziemy wspólnie trenować. Wspólnie odpowiadamy za bezpieczeństwo Bałtyku. Jesteśmy do tego gotowi” – zapewnił wicepremier Kosiniak-Kamysz, dodając, że „Relacje polsko-niemieckie, nie tylko w dziedzinie obronności, (...) nigdy nie były tak dobre”.

Rozmowy ministrów obrony Polski i Niemiec - - Po podpisaniu przez nas kilka tygodni temu umowy dotyczącej obronności, zacieśnienia relacji obronnych pomiędzy Polską a Niemcami dzisiaj mieliśmy okazję przedyskutować mapę drogową, która będzie realizowana w najbliższych tygodniach, miesiącach - zacieśniania współpracy obronnej oraz przemysłów obronnych naszych państw. Polska i Niemcy dzisiaj to kraje, które najwięcej inwestują w Europie w bezpieczeństwo - mówił po spotkaniu wicepremier W. @KosiniakKamysz. - Więcej: https://t.co/MGNbtDNTGi— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 19, 2026

Konkretne działania na rzecz obronności: Od Bałtyku po Tarczę Wschód

Współpraca obronna między Polską a Niemcami to nie tylko deklaracje, ale także szereg konkretnych działań i projektów. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował niemieckim żołnierzom za ich wsparcie przy budowie Tarczy Wschód oraz zaangażowanie w natowskie misje air policing. Zwrócił również uwagę na potrzebę ściślejszej kooperacji w ramach Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście mobilności wojsk.

„Polska, Niemcy i Holandia już dawno podpisały zgodę na mobilność swoich wojsk po własnych terytoriach. Dzisiaj jest potrzeba przyjęcia tego rozwiązania na poziomie europejskim, inwestycje. Około 17 miliardów euro w nowym budżecie europejskim wspólnie tę inicjatywę wspiera” – podkreślił szef polskiego MON.

Boris Pistorius odniósł się do skomplikowanej historii relacji polsko-niemieckich, jednocześnie przypominając o 35. rocznicy polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, a także o niedawnej umowie o współpracy obronnej podpisanej w czerwcu w Berlinie.

„W styczniu podczas polsko-niemieckich konsultacji rządowych w Warszawie nadamy konkretne ramy dalszym działaniom służącym wdrożeniu tego porozumienia. Wszystko to wzmacnia ścisłą współpracę między naszymi siłami zbrojnymi. Wspólnie bierzemy odpowiedzialność za Europę” – mówił Pistorius.

Podkreślił również: „Dziękuję za doskonałą współpracę, już dziś istnieje wiele dobrych przykładów tego, co wspólnie realizujemy”.

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie, działający od 1999 roku, stanowi jeden z fundamentów tej kooperacji. Inne przykłady to wspólna ochrona przestrzeni powietrznej NATO, w tym ochrona lotniska w podrzeszowskiej Jasionce przez niemieckie systemy Patriot oraz stacjonowanie niemieckich myśliwców w Polsce w ubiegłym roku. Pistorius zapowiedział, że w 2027 roku Niemcy ponownie będą wspierać NATO w ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. W sferze morskiej, Polska przejmie w 2028 roku dowodzenie nad wielonarodowym komponentem sił morskich NATO, obecnie kierowanym przez Niemcy. Dodatkowo, od lata niemieccy i polscy saperzy wspólnie budują umocnienia obronne wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią w ramach projektu Tarcza Wschód.

Historyczne tło i przyszłe perspektywy współpracy

Boris Pistorius podkreślił również znaczenie wspólnych ćwiczeń NATO, w których biorą udział żołnierze z obu krajów. „To wszystko pokazuje, że wspólnie bierzemy odpowiedzialność za NATO, a szczególnie za bezpieczeństwo wschodniej flanki” – zauważył niemiecki minister. Zwrócił uwagę, że większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z zakresu tej współpracy, ponieważ często odbywa się ona „poza światłem reflektorów”.

„Dlatego w najbliższych miesiącach i latach pokazujmy z dumą i pewnością siebie, jak silna jest współpraca Niemiec i Polski. Dziś bardziej niż kiedykolwiek wiele zależy właśnie od nas” – zakończył Pistorius.

Wizyta Borisa Pistoriusa zbiegła się w czasie ze szczytem koalicji chętnych do wspierania Ukrainy, który odbył się tego samego dnia w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 26 krajów, a Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Telefonicznie połączył się z nimi również prezydent USA, Donald Trump.