Koniec amerykańskiej obecności w Jasionce. Niemcy przejmują ochronę lotniska – co dalej z hubem?

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2025-10-10 14:36

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, kluczowy hub logistyczny dla wsparcia Ukrainy, przechodzi pod ochronę niemieckich sił zbrojnych. Decyzja ta, potwierdzona przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, jest częścią szerszej inicjatywy NATO i oznacza strategiczną zmianę w rozmieszczeniu wojsk sojuszniczych w Polsce. Amerykańscy żołnierze, którzy przez ponad trzy lata stacjonowali w Jasionce, zostali przeniesieni do innych lokalizacji w kraju, zgodnie z polsko-amerykańską Umową o Wzmocnionej Współpracy Obronnej (EDCA). Ta rotacja ma na celu optymalizację gotowości bojowej i wsparcie Ukrainy w ramach programu NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU).

Jasionka

i

Autor: Michal Bosek/UMWP/ Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów/Facebook/ Archiwum prywatne Wojsko amerykańskie opuszcza Jasionkę.

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka odgrywa strategiczną rolę w logistyce wsparcia dla Ukrainy, stając się kluczowym punktem przerzutowym dla sprzętu i zaopatrzenia. Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku, lotnisko było chronione przez amerykańskie systemy obrony przeciwlotniczej Patriot. Jak poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego, „Obronę przeciwlotniczą Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka obecnie zapewniają pododdziały SZ RFN w ramach inicjatywy natowskiej NSATU”. To oznacza, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo tego strategicznego miejsca przejęły niemieckie siły zbrojne.

Przeniesienie odpowiedzialności za obronę Jasionki na sojuszników europejskich, w tym Niemcy, jest rezultatem ustaleń ze szczytu NATO w Waszyngtonie. Wcześniej to Stany Zjednoczone kontrolowały wsparcie dla Ukrainy w ramach tzw. grupy Ramstein. Nowe rozwiązania mają na celu bardziej równomierne rozłożenie ciężaru i odpowiedzialności wśród państw członkowskich NATO. Jak podkreślono, pozwoliło to „na zluzowanie Amerykanów – tak, by mogli np. udać się na ćwiczenia czy zająć się konserwacją i utrzymaniem w gotowości bojowej swojego sprzętu”. Oprócz niemieckich systemów, w Jasionce rozmieszczono również systemy przeciwlotnicze z Norwegii.

Jak powiedział rzecznik sił lądowych USA w Europie Terry Welch w rozmowie z PAP, wycofanie żołnierzy z tymczasowej bazy w Jasionce nie wpływa na dalsze wsparcie dla Ukrainy. Ostatni amerykańscy żołnierze opuścili Jasionkę 28 sierpnia. Pierwotnie relokacja amerykańskich żołnierzy z tymczasowej bazy nieopodal Rzeszowa została ogłoszona 7 kwietnia, zaś decyzja o zmianie miała zapaść jeszcze za kadencji prezydenta Joe Bidena i miała związek m.in. z przeniesieniem dowództwa misji wsparcia Ukrainy z USA do NATO.

„Obiekty w Jasionce miały charakter tymczasowy, a przeniesienie operacji, takich jak zaopatrzenie, magazynowanie i transport, do stałych lokalizacji w innym miejscu w kraju, gdzie znajduje się trwalsza infrastruktura, lepiej ułatwia te operacje” – wyjaśniał wówczas inny rzecznik US Army, płk Michael Weisman.

Wojsko amerykańskie stacjonujące na terenie lotniska Rzeszów Jasionka. Obrona granicy wschodniej

Amerykańskie wojska relokowane: Gdzie trafią żołnierze USA?

W ciągu ostatnich tygodni amerykańskie siły, które stacjonowały w Jasionce, zostały przeniesione do innych miejsc w Polsce. Informację tę potwierdził Terry Welch, rzecznik sił lądowych USA w Europie. Nowe lokalizacje dla żołnierzy armii USA to bazy lotnicze oraz jednostki wojsk lądowych rozmieszczone na terenie całego kraju. Jest to zgodne z Umową o Wzmocnionej Współpracy Obronnej (EDCA), podpisaną w 2020 roku między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Umowa EDCA stanowi ramy dla trwałej i długoterminowej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, przewidując realizację 114 projektów infrastrukturalnych w 11 uzgodnionych lokalizacjach. Obiekty te mają być współużytkowane przez polskie wojsko. Do kluczowych miejsc stacjonowania lub prowadzenia działalności wojskowej przez żołnierzy USA należą m.in.:

  • Baza Sił Powietrznych w Łasku;
  • Poligon w Drawsku Pomorskim;
  • Poligon w Żaganiu (w tym kompleksy w Żaganiu, Karlikach, Trzebieniu, Bolesławcu i Świętoszowie);
  • Kompleks Wojskowy Skwierzyna;
  • Baza Sił Powietrznych i Kompleks Wojskowy w Powidzu;
  • Kompleks Wojskowy Poznań;
  • Kompleks Wojskowy Lubliniec;
  • Kompleks Wojskowy Toruń;
  • Poligon w Orzyszu/Bemowie Piskim;
  • Baza Sił Powietrznych w Mirosławcu;
  • Poligony w Ustce, Czarnym, Wędrzynie, Biedrusku, Nowej Dębie;
  • Lotniska: Wrocław-Strachowice, Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice;
  • Baza Sił Powietrznych w Dęblinie;

Dodatkowo, umowa EDCA przewiduje możliwość dodania nowych lokalizacji w przyszłości, co zapewnia elastyczność w rozmieszczeniu sił w zależności od potrzeb strategicznych.

Polecany artykuł:

Jasionka pod opieką NATO. Kosiniak-Kamysz: To lepsze rozwiązanie dla Polski

NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU): Co to jest?

Inicjatywa NSATU, czyli NATO Security Assistance and Training for Ukraine, odgrywa kluczową rolę w koordynacji wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Jest to program, który ma na celu zapewnienie efektywnego szkolenia ukraińskich żołnierzy oraz usprawnienie dostaw niezbędnego sprzętu obronnego. Przeniesienie odpowiedzialności za koordynację wsparcia z USA na NATO, a tym samym na europejskich sojuszników, ma wzmocnić współpracę i zwiększyć efektywność działań. W ramach NSATU, państwa członkowskie NATO, w tym Niemcy, angażują się w ochronę strategicznych punktów, takich jak Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, co podkreśla kolektywny charakter obrony i wsparcia dla Ukrainy.

Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, choć liczba ta dynamicznie się zmienia ze względu na rotacyjny charakter kontyngentu. W Poznaniu znajduje się wysunięte stanowisko dowodzenia V Korpusu Sił Lądowych USA, które koordynuje działania sił lądowych USA w Europie oraz współpracuje z NATO i Wojskiem Polskim. 

Polecany artykuł:

Jakie uzbrojenie dostała Ukraina od Polski? Raport z pomocy dla Ukrainy
Portal Obronny SE Google News
WOJSKO
JASIONKA
NIEMCY
USA