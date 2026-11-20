Konflikt na Ukrainie stał się dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego bolesnym, ale i bezcennym poligonem doświadczalnym. Jak twierdzi Aleksandr Potapow, dyrektor generalny koncernu Uralwagonzawod, producenta czołgu, którego cytuje United24 11 października powiedział, że doświadczenia zdobyte podczas wojny na Ukrainie są podstawą do dalszego rozwoju platformy T-14. Potapow, potwierdził kontynuację prac nad T-14, wskazując na rozwój ulepszonej amunicji oraz optymalizację jej ładunku. Zmiany konstrukcyjne w dużej mierze odzwierciedlają modyfikacje stosowane już w maszynach takich jak T-90M, gdzie kluczowym priorytetem stała się integracja aktywnych systemów obrony oraz ochrona przed atakami dronów za pomocą amunicji krążącej.

Według niego pojazd przechodzi również etapowe próby operacyjne w Siłach Zbrojnych Rosji, co odzwierciedla ciągłe wysiłki mające na celu jego udoskonalenie przed wprowadzeniem do służby. Co ciekawe we wrześniu bieżącego roku, pojawiło się w internecie nagranie na którym widać testy czołgu T-14 Armata. Pojazd został uchwycony przez kamerę samochodową podczas przejazdu po polnej drodze w kierunku poligonu, co wygląda na rutynowe ćwiczenia strzeleckie. Military Watch Magazine sugeruje, że pojawienie się nagrania może mieć na celu podniesienie morale w Rosji w czasie trwających działań na Ukrainie.

Rosyjskie agencje informacyjne, takie jak TASS, już w 2023 roku informowały, że T-14 był używany w strefie walk, jednak nie w bezpośrednich starciach, a raczej do testów i prowadzenia ognia z bezpiecznej odległości. Po zebraniu danych pojazdy miały zostać wycofane w celu wprowadzenia modyfikacji. Mimo tych doniesień, nie istnieją żadne niezależne potwierdzenia udziału T-14 w regularnych walkach, co czyni jego faktyczny status na froncie bardziej mitem niż rzeczywistością.

Siergiej Czemiezow, szef państwowego koncernu zbrojeniowego Rostec, publicznie oświadczył, że T-14 nie jest używany na Ukrainie z powodu jego zbyt wysokiego kosztu. Stwierdził, że armii łatwiej jest kupować tańsze, choć wciąż skuteczne czołgi T-90.

🇷🇺 Russia’s T-14 Armata still hasn’t seen confirmed combat in Ukraine—but apparently it’s getting another job. A 152mm gun, guided missiles, onboard drones, and now. short-range air defense. 🤯 At this pace, the Armata may become an entire army before it reaches the battlefield. https://t.co/rMBp87Wj2n— Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) September 30, 2026

Kluczowe modernizacje: Odpowiedź na nowe zagrożenia

Jak powszechnie wiadomo wojna na Ukrainie obnażyła słabości pojazdów pancernych, zwłaszcza ich podatność na ataki z powietrza. Drony FPV, amunicja krążąca i nowoczesne pociski przeciwpancerne zmusiły konstruktorów do fundamentalnej rewizji systemów obronnych. Modernizacje T-14 mają być odpowiedzią na te zagrożenia. Najbardziej spektakularnym elementem doniesień o modernizacji czołgu jest plan wyposażenia go w działo gładkolufowe 2A83 kalibru o kalibrze 152 mm z chromowaną lufą, która miałaby zastąpić standardowe działo 2A82-1M kalibru 125 mm. Taki kaliber stanowi bezpośrednie nawiązanie do eksperymentalnego, radzieckiego projektu T-95 z końca lat 80., który ostatecznie nigdy nie wszedł do seryjnej produkcji. Według rosyjskich źródeł nowa armata miałaby pozwalać na wystrzeliwanie pocisków kierowanych Krasnopol oraz przeciwpancernych pocisków Kornet na dystans do 10 kilometrów. Co ciekawe, Rosjanie twierdzą, że takie uzbrojenie mogłoby również pełnić funkcję systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, zdolnego do zwalczania wrogich dronów.

W skład zgłaszanego pakietu modernizacyjnego wchodzi także zintegrowany z czołgiem dron rozpoznawczy Pterodactyl oraz zaawansowany system kierowania ogniem. Unowocześniony T-14 Armata ma mieścić do 40 sztuk amunicji, z czego 24 naboje znajdą się w automacie ładowania. Dodatkowo państwowy koncern Rostec ma pracować nad bezzałogową, zdalnie sterowaną wersją pojazdu, choć w tym przypadku brak jakichkolwiek konkretnych harmonogramów.

Doświadczenia z Ukrainy wymusiły jednak priorytetowe potraktowanie ochrony przed atakami z góry. Rosyjski przemysł eksperymentuje z różnymi rozwiązaniami, od prowizorycznych "klatek" i osłon z siatki, po fabrycznie montowane gumowe ekrany mające powodować przedwczesną detonację głowic dronów FPV. Można zakładać, że podobne, lecz bardziej zintegrowane systemy, są opracowywane dla T-14, aby zapewnić mu kompleksową obronę w środowisku nasyconym bezzałogowcami.

Koszt, propaganda czy realne problemy? Przyczyny nieobecności T-14

Paraliż programu T-14 Armata ma kilka potencjalnych przyczyn, które prawdopodobnie nakładają się na siebie. Po pierwsze, zaporowy koszt. Szacuje się, że jeden T-14 może kosztować od 5 do nawet 9 milionów dolarów, co czyni go wielokrotnie droższym od masowo produkowanego T-90M. W warunkach wojennych i sankcji gospodarczych, rosyjski przemysł stawia na ilość, a nie na kosztowną i niesprawdzoną jakość.

Po drugie, problemy produkcyjne i techniczne. Zakłady Uralwagonzawod od lat borykają się z problemami finansowymi, zadłużeniem i opóźnieniami w realizacji zamówień nawet na prostsze modernizacje. Publicznie mówiono o problemach z silnikiem i systemami termowizyjnymi T-14. Pierwotne plany zakładały dostarczenie 2300 czołgów do 2020 roku, jednak do dziś wyprodukowano zaledwie kilkadziesiąt egzemplarzy, głównie prototypowych i przedseryjnych.

Po trzecie, ryzyko wizerunkowe. Utrata na froncie tak zaawansowanego i nagłośnionego propagandowo czołgu byłaby ogromnym ciosem dla wizerunku Kremla i mogłaby negatywnie wpłynąć na potencjalny eksport.

Obecnie czołg T-14 Armata pozostaje bardziej projektem na papierze i "pojazdem paradnym" niż realną siłą bojową. Co nawet wyraził Aleksander Potapow, który w czerwcu mówił, że rosyjski czołg nowej generacji powstanie w oparciu o robotyzację i sztuczną inteligencję na zmodernizowanym T-90M Proryw, a nie T-14 Armata.

Mimo wysokich kosztów nawet ograniczone wprowadzenie T-14 do służby mogłoby uratować reputację rosyjskiego przemysłu czołgowego i otworzyć drogę do eksportu, na przykład do Indii czy Algierii. Jeśli mowa o Indiach, to w październiku portal Indian Defence Research Wing informował, że Rosja oferuje Indiom zmodernizowaną wersję czołgu T-14 Armata z możliwością dostosowania do lokalnych potrzeb. Źródła rosyjskie poinformowały portal IDRW, że Moskwa pracuje nad bardziej modułową konstrukcją o otwartej architekturze, która pozwoliłaby Indiom na dalsze dostosowanie pojazdu do własnej produkcji, jeśli armia indyjska zaakceptuje propozycję. Planowane ulepszenia obejmują zwiększenie ładunku amunicji, w tym możliwość przenoszenia większych pocisków, a także wzmocnienie ochrony przeciwko dronom poprzez zakłócacze i systemy hard-kill. Rosjanie są też gotowi wspólnie opracować mocniejszy silnik z problematycznego rosyjskiego silnika 12N360 na indyjski DATRAN o mocy 1500 KM, który lepiej odpowiadałby szerokim wymaganiom operacyjnym indyjskiej armii.

Oferta sprzedaży T-14 sięga jeszcze 2021 roku, kiedy rosyjska Federalna Służba Współpracy Wojskowo-Technicznej proponowała Indiom wspólne rozwijanie pojazdów opancerzonych na bazie platformy Armata w ramach programu nowego czołgu podstawowego. W ubiegłym roku Uralwagonzawod przedstawił zlokalizowaną wersję T-14 jako bazę dla indyjskiego programu Next Generation MBT / FRCV w formule Make-I, zakładając nawet

Indie oceniają T-14 z przerwami od 2015 roku, najpierw w ramach programu Future Ready Combat Vehicle, a później Next Generation MBT. Brak większych zamówień ze strony samej armii rosyjskiej oraz zwiększone zakupy starszych T-80 i T-90 podczas konfliktu na Ukrainie pokazują, że Rosjanie nadal bardziej ufają sprawdzonym konstrukcjom niż nowemu czołgowi, który wciąż przechodzi zmiany i nie wszedł jeszcze do produkcji seryjnej. Indyjscy oficerowie wskazywali wcześniej, że T-14 jest niesprawdzony, a nawet w wersji zlokalizowanej jego cena jednostkowa byłaby zbyt wysoka przy zapotrzebowaniu na ponad 1700 czołgów, dlatego armia domaga się wysokiego poziomu lokalizacji.

Sporadyczne pojawianie się na poligonach i w mediach T-14 Armaty podtrzymuje zainteresowanie, ale nie zmienia faktu, że maszyna, która miała wyprzedzić Zachód, została w tyle. Co więcej, opóźnienia rosyjskiego programu pozwoliły Chinom na wprowadzenie do służby własnego czołgu nowej generacji, który zdaje się czerpać wnioski z wojny na Ukrainie, stawiając na mobilność i zaawansowane systemy obrony aktywnej. Mimo wszystko, pojawiające się co jakiś czas nagrania z poligonów dowodzą, że projekt T-14 nie został całkowicie porzucony. Najprawdopodobniej pełni on dziś rolę platformy testowej dla nowych technologii od zaawansowanej amunicji, przez systemy ochrony, po elementy robotyzacji, które w przyszłości mogą trafić do innych, tańszych w produkcji pojazdów.

T-14 Armata - duma czy lepiej jego nie pokazywać?

T-14 Armata to rosyjski czołg podstawowy czwartej generacji, opracowany przez Uralwagonzawod i zaprezentowany w 2015 roku podczas parady w Moskwie. Zbudowany na uniwersalnej platformie gąsienicowej Armata, umożliwiającej tworzenie różnych pojazdów opancerzonych, wyróżnia się innowacyjną konstrukcją. Kluczowym elementem jest bezzałogowa wieża, w której nie ma załogi, co zwiększa bezpieczeństwo trzech członków załogi umieszczonych w opancerzonej kapsule w kadłubie.

Główną bronią jest armata gładkolufowa 125 mm 2A82-1M, zdolna do wystrzeliwania pocisków przeciwpancernych i kierowanych laserowo, z możliwością montażu działa 152 mm dla większej siły ognia. Uzbrojenie uzupełnia karabin maszynowy 7,62 mm oraz zdalnie sterowany moduł z karabinem 12,7 mm. Czołg wyposażono w system ochrony aktywnej Afghanit, który wykrywa i neutralizuje nadlatujące pociski, w tym rakiety i granaty, wsparty radarem i czujnikami. Pancerz reaktywny Malachit oraz wielowarstwowy pancerz ceramiczno-stalowy zapewniają dodatkową ochronę.

Zaawansowane systemy cyfrowe, takie jak termowizja, noktowizja, łączność satelitarna i zintegrowany system zarządzania walką, pozwalają na skuteczne działanie w trudnych warunkach i na dużych odległościach. Napęd stanowi silnik diesla o mocy około 1500 KM, oferujący prędkość do 80 km/h i zasięg około 500 km, choć doniesienia wskazują na problemy z niezawodnością układu napędowego. T-14 miał być odpowiedzią na zachodnie czołgi, jak M1 Abrams czy Leopard 2. Seryjna produkcja jest opóźniona z powodu wysokich kosztów, problemów technicznych i sankcji, które ograniczają dostęp do komponentów, takich jak optyka czy elektronika.

Testy w Syrii i na Ukrainie miały charakter eksperymentalny, a Rosja unika użycia T-14 na dużą skalę, prawdopodobnie z obawy przed stratami wizerunkowymi. Mimo ambitnych założeń, T-14 pozostaje bardziej symbolem technologicznym niż powszechnie używaną maszyną. Propozycje eksportu, np. do Indii w ramach programu NGMBT, wskazują na próby ratowania projektu poprzez współpracę międzynarodową, ale przyszłość Armaty pozostaje niepewna z powodu ograniczeń produkcyjnych i braku sprawdzianu w realnych warunkach bojowych.