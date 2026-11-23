W serii wpisów na platformie X, poświęconych rozmowom z sojusznikami z NATO na temat koncepcji NATO 3.0, wiceszef Pentagonu Elbridge Colby wyraził głębokie uznanie dla Polski. Podkreślił, że nasz kraj stanowi kluczowy element nowej wizji sojuszu.

„Polska pod przywództwem ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz sekretarza stanu Pawła Zalewskiego jest solidnym filarem NATO 3.0” – napisał Colby.

Zaznaczył, że Polska wyróżnia się jako „prawdziwy wzór sojusznika – dąży do zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 5 proc. PKB, rozbudowuje krajowy przemysł obronny i wyznacza standardy jako samodzielny filar europejskiego systemu obrony”.

Colby przypomniał również o swoim udziale na początku listopada w Krakowie w spotkaniu tzw. grupy Bergen, formatu skupiającego USA i część europejskich sojuszników z NATO, dziękując polskim władzom za gościnność. Podkreślenie roli Polski jako lidera w dążeniu do zwiększenia wydatków na obronność i rozbudowy przemysłu obronnego jest kluczowe w kontekście obecnych wyzwań geopolitycznych, zwłaszcza wobec trwającej wojny w Ukrainie.

Intensive and productive conversations are critical as we transition to NATO 3.0. These discussions need to be frank, but they are also congenial. We *want* to hear from our allies and understand their perspectives. We are fortunate to have superb interlocutors as we make this historic transition together. 1/— Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) November 22, 2026

Niemcy na drodze do centralnej roli w obronie Europy

Obok Polski, Elbridge Colby poświęcił wiele uwagi Niemcom, doceniając ich znaczący postęp w umacnianiu europejskiej architektury bezpieczeństwa. Jak ocenił, „żaden z sojuszników nie poczynił tak dużych postępów w tak krótkim czasie, jak Niemcy”. Dodał również, że „Mamy do czynienia z tektoniczną zmianą w europejskiej architekturze bezpieczeństwa, a Niemcy i ich przywództwo zasługują na ogromne uznanie”. Wiceszef Pentagonu szczególnie pochwalił niemieckiego ministra obrony, Borisa Pistoriusa, za jego przywództwo i partnerską współpracę, podkreślając, że

„Jego rola w przywracaniu Niemcom centralnego miejsca w systemie zbiorowej obrony Europy ma wręcz historyczne znaczenie”.

Colby zaznaczył, że podejmowane są działania, mające umożliwić Niemcom objęcie roli jednej z głównych sił w sytuacji, gdy Europa przejmuje główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną. Mógłby ktoś teraz powiedzieć "ale jak to? Niemcy mają objąć rolę głównych sił w NATO, po tym wszystkim?". Jednak jak się wgłębimy w historię, to nie wydaje się to takie dziwne. Artykułu Theodore’a Bunzela pt: „Will German Rearmament Save Europe?” z Foreign Policy zwraca uwagę, że od początku NATO Stany Zjednoczone traktowały obecność wojskową w Europie jako tymczasowe rozwiązanie, a Eisenhower ostrzegał, że jeśli po dziesięciu latach Amerykanie nadal będą tu stacjonować, sojusz okaże się porażką. Jednak do dziś wojska amerykańskie nadal są w Europie, sojusz się utrzymał, ale Europa nigdy w pełni nie wzięła na siebie ciężaru własnej obrony.

Tymczasem Liany Fix autor książki "Germany Rearmed" uważa, że porzucenie niemieckiego „mitu pacyfizmu” leży w interesie Europy i USA, ale ostrzega przed ryzykiem: zbrojenia prowadzone głównie w skali narodowej mogą wzmocnić niemiecką dominację, wywołać tarcia z Francją i państwami Europy Środkowo-Wschodniej, a w skrajnym przypadku – przy dojściu do władzy AfD – obudzić historyczne lęki. Dlatego Niemcy powinny europeizować swój program zbrojeniowy (wspólne platformy, przemysł obronny, finansowanie).

Przywołany Bunzel największe zagrożenie widzi wewnątrz Europy a mianowicie we wzroście skrajnej prawicy w Niemczech i Francji. Aby zbrojenia Niemiec rzeczywiście wzmocniły bezpieczeństwo kontynentu, Berlin musi oddać część kontroli i wydatków na rzecz wspólnych europejskich struktur.

Paul Taylor na łamach The Guardian w tekscie pt: "Germany is right to rearm. But Europe has well-founded fears about that" uznaje niemieckie zbrojenia za konieczne wobec rosyjskiego zagrożenia. Nawiązuje do argumentów Liany Fix z jej książki o powrocie Niemiec do potęgi militarnej, która ostrzega przed ryzykiem, że Berlin może stać się europejskim hegemonem, budząc niepokój sąsiadów, zwłaszcza Polski i Francji, szczególnie w kontekście rosnącej popularności skrajnie prawicowej AfD. Taylor zauważa, że kanclerz Friedrich Merz, mimo deklaracji o stworzeniu najsilniejszej konwencjonalnej armii w Europie, dotychczas unika głębszej europeizacji zbrojeń, rezygnuje ze wspólnych projektów z Francją, stawia na zakupy krajowe i amerykańskie oraz odrzuca pomysł wspólnych obligacji obronnych. Choć Niemcy pozostają zaangażowane w NATO, wspierają Ukrainę i rozmieszczają wojska na wschodniej flance, autor wraz z Fix argumentuje, że ze względu na historyczne obciążenia i centralne położenie Niemcy powinny mocniej osadzić swój program zbrojeniowy we wspólnych europejskich strukturach przemysłowych, politycznych i wojskowych, aby uspokoić partnerów i nie dopuścić do powrotu „kwestii niemieckiej” w formie dominacji i nierównowagi sił.

Grégoire Roos w tekście "Germany rearms – but can it lead? Europe’s hesitant superpower in waiting" na łamach Chatham House, z kolei zwraca uwagę, że w zbrojeniach Niemiec nie chodzi jedynie o zwiększenie wydatków obronnych, lecz o redefinicję miejsca Niemiec w Europie czyli przejście od wpływu opartego głównie na sile ekonomicznej do przyjęcia realnej odpowiedzialności strategicznej. Niemcy dysponują skalą, zasobami fiskalnymi i centralnym położeniem, które czynią je nieuniknionym graczem w budowaniu europejskiej niezależności obronnej, jednak sam wzrost budżetu i zakupy sprzętu nie wystarczą. Według niego brakuje jeszcze spójnej doktryny wojskowej, która przełożyłaby zobowiązania finansowe na konkretne wybory między obroną terytorialną, misjami zewnętrznymi a mobilizacją przemysłową. Przypomina on, że Berlin nadal silnie polega na planowaniu NATO i amerykańskich zdolnościach. Warto tutaj przypomnieć niedawne doniesienia Politico, które pisało, że Niemieckie Ministerstwo Obrony w wewnętrznych dokumentach ostrzega, że zbyt szybkie odchodzenie od zależności od amerykańskiej broni może zaszkodzić stosunkom z Waszyngtonem. Niemcy sprowadzają ponad jedną trzecią głównego uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych, w tym myśliwce F-35, śmigłowce Chinook i systemy Patriot. Ministerstwo podkreśla, że publiczne deklaracje o dążeniu do autonomii w projektach zbrojeniowych są krytycznie odbierane po drugiej stronie Atlantyku i że Niemcy nie mogą sobie pozwolić na gwałtowne zmiany kursu bez ryzyka dla sojuszu.

Wracając Roos ostrzega, że rosnąca potęga Niemiec nieuchronnie zmieni europejską równowagę sił i wywoła opór partnerów – Francja będzie starała się zakotwiczyć Berlin w ramach europejskich, państwa Europy Środkowej będą czerpać z niemieckich zasobów, lecz jednocześnie zabezpieczać się przed wahaniem, a Stany Zjednoczone będą wspierać zbrojenia, dbając o spójność transatlantycką. Kluczowe pytanie nie brzmi więc, czy Niemcy są gotowe się zbroić, lecz czy potrafią przekuć materialne możliwości w polityczną determinację i strategiczne przywództwo, zachowując dyscyplinę płynącą z własnej historii.

Mimo tych pochwał, Colby przyznał, że sojusznicy mogą mieć odmienne poglądy na kwestie strategiczne. „normalne, że sojusznicy mogą mieć odmienne poglądy na kwestie strategiczne, takie jak skuteczność uderzeń dalekiego zasięgu” – powiedział. Ta uwaga odnosi się do wcześniejszych kontrowersji, kiedy Colby skrytykował ukraińskie ataki na cele położone w głębi terytorium Rosji, oceniając, że mogą one prowadzić do eskalacji konfliktu. Jego wypowiedzi spotkały się z ostrą reakcją w Europie, a Boris Pistorius określił je mianem „głupich”.

Strategia wsparcia dla Ukrainy: priorytetem obrona linii frontu

W kontekście trwającego konfliktu, Elbridge Colby przedstawił wizję wsparcia dla Ukrainy, która, jego zdaniem, powinna skupiać się na wzmocnieniu jej pozycji obronnych. W niedzielę napisał, że zdaniem USA wsparcie dla obrony Ukrainy, udzielane przy czołowej roli Europy, „powinno koncentrować się na umożliwieniu Ukraińcom utrzymania linii frontu”. To podejście ma na celu przede wszystkim stabilizację sytuacji na froncie i uniemożliwienie dalszych postępów przeciwnika.

Według Colby'ego, skupienie pomocy na obronie ukraińskich pozycji na linii frontu oraz powiązanych z nią uderzeniach średniego zasięgu „jest najskuteczniejszym sposobem wzmocnienia ukraińskiej strategii obronnej, zakładającej uniemożliwienie przeciwnikowi osiągania jego celów, a także stworzenie warunków do osiągnięcia trwałego pokoju”. Wiceszef Pentagonu poinformował, że na ten temat odbyło się w ostatnim tygodniu kilka rozmów, co świadczy o intensywnych konsultacjach strategicznych w ramach sojuszu. Podkreślenie roli Europy w tym procesie jest zgodne z ogólną koncepcją NATO 3.0, która zakłada większą odpowiedzialność państw europejskich za własne bezpieczeństwo.

Polska i Niemcy: wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy

Wspólna wizja bezpieczeństwa Europy została również podkreślona przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza po spotkaniu z Borisem Pistoriusem. W czwartek, po rozmowach, Kosiniak-Kamysz oświadczył, że Polska i Niemcy wspólnie wezmą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy, wskazując na ich kluczową rolę w strategii NATO 3.0.

„Polska i Niemcy będą brały wspólną większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Będziemy inwestować, będziemy wspólnie trenować. Wspólnie odpowiadamy za bezpieczeństwo Bałtyku. Jesteśmy do tego gotowi” – podkreślił wicepremier.