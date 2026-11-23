Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie, wstępne oględziny przeprowadzone w miejscach upadku obiektów latających jednoznacznie potwierdziły, że są to szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101. Rzecznik lubelskiej prokuratury, Marcin Kozak, doprecyzował, że „Na podstawie dotychczas przeprowadzonych oględzin (...) ustalono, że we wszystkich trzech lokalizacjach – tj. w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski), Rudniku (pow. niżański) oraz Mołodyczu (pow. jarosławski) – ujawniono szczątki pocisków manewrujących Ch-101”. Co więcej, Marcin Kozak dodał, że wszystkie ujawnione pociski zostały wyprodukowane w IV kwartale bieżącego roku w zakładach w miejscowości Dubna, położonej w obwodzie moskiewskim Federacji Rosyjskiej. Ustalenia te są wynikiem pracy specjalistów z zakresu techniki wojskowej i uzbrojenia.

Czynności procesowe i techniczno-porządkowe w Nowym Lipowcu oraz Rudniku zostały już w pełni zakończone. W przypadku Mołodycza oględziny przerwano i miały być kontynuowane następnego dnia rano, a miejsce zdarzenia było przez całą noc ściśle chronione przed dostępem osób postronnych. Wszystkie zabezpieczone fragmenty pocisków oraz ślady kryminalistyczne zostaną poddane dalszym specjalistycznym badaniom przez biegłych. Prokuratura zapowiedziała, że o kolejnych ustaleniach postępowania będzie informować w późniejszych komunikatach.

Reakcja władz i kontekst ataku na Ukrainę

Incydent z upadkiem rosyjskich pocisków w Polsce ma miejsce w kontekście zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę, które miały miejsce w piątek rano i podczas których doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W miejscowości Nowy Lipowiec obiekt latający spadł na pole przy lesie, zapalił się, a świadkowie słyszeli wybuch. W rejonie Rudnika nad Sanem w lesie znaleziono resztki kolejnego obiektu. Trzeci pocisk spadł na niezabudowanym terenie w Mołodyczu, około 280 metrów od domku letniskowego, w którym na szczęście nikogo nie było. We wszystkich przypadkach nie odnotowano ofiar ani znaczących strat materialnych.

Premier Donald Tusk w piątek skomentował sytuację, stwierdzając, że „wydaje się, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było intencjonalną prowokacją”. Dodał również, że „mamy do czynienia z rosyjskimi obiektami i „nie wygląda na przypadek”, iż spadły one blisko miejsca manewrów wojskowych tzw. koalicji chętnych”. Okoliczności zdarzeń są badane przez prokuratorów wojskowych z 8. Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Lublinie oraz Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, we współpracy z Żandarmerią Wojskową.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz już w piątek informował, że obiekt, który spadł w Nowym Lipowcu, to najprawdopodobniej rosyjska rakieta Ch-101. Początkowo przypuszczano, że szczątki znalezione w Rudniku nad Sanem również mogą należeć do rakiety, natomiast w przypadku Mołodycza brano pod uwagę, że mógł tam spaść dron odrzutowy. Ostateczne ustalenia prokuratury potwierdziły jednak, że we wszystkich trzech miejscach odnaleziono szczątki pocisków Ch-101.

Charakterystyka pocisków Ch-101 i wcześniejsze incydenty

Pociski Ch-101 są uznawane za stosunkowo nowoczesną broń, przeznaczoną do atakowania celów o znaczeniu strategicznym na głębokim zapleczu przeciwnika. Według informacji ukraińskich Sił Powietrznych, podczas ataku, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek, Rosja użyła łącznie 84 pocisków manewrujących różnych typów, w tym Ch-101, 3M14 Kalibr i Iskander-K. Pociski Ch-101 zostały wystrzelone z samolotów typu Tu-95, których start odnotowano siedem maszyn, oraz Tu-160 (dwie lub trzy). Charakteryzują się one dużym zasięgiem, dochodzącym do około 3500 km od miejsca startu, co umożliwia ich wystrzeliwanie z terytorium Rosji, poza zasięgiem ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Pocisk Ch-101 posiada kilka niezależnych systemów naprowadzania, co sprawia, że zagłuszanie wszystkich jest praktycznie niemożliwe. W trakcie lotu porusza się na małej wysokości, nawet kilku-kilkunastu metrów nad ziemią, co znacznie utrudnia jego wykrycie i zniszczenie. Nowsze wersje tych pocisków wyposażone są w wyrzutnie pułapek termicznych, mających zmylić pociski przeciwlotnicze naprowadzane na podczerwień, co dodatkowo zwiększa ich odporność na zniszczenie. Pocisk przenosi ładunek bojowy o znacznej masie, około 450 kg, co czyni go bardzo niebezpiecznym środkiem rażenia.

Poprzedni incydent z udziałem pocisku Ch-101 w Polsce miał miejsce 30 lipca 2026 roku, gdy rakieta tego typu spadła w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Również wtedy nie zanotowano strat ani ofiar w ludziach. Prokurator Kozak wskazał, że lej w Nowym Lipowcu jest znacznie mniejszy niż ten w Tarnawie-Kolonii, co może świadczyć o braku detonacji elementu wybuchowego. „W Tarnawie lej wskazywał, że doszło do detonacji tego elementu wybuchowego. Tutaj (w Nowym Lipowcu – PAP) jest mniejszy lej” – mówił rzecznik.

Bezpieczeństwo i dalsze kroki śledztwa

W toku prowadzonych działań priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom okolicznych terenów oraz osobom uczestniczącym w czynnościach. Żandarmeria Wojskowa wydała apel, by w przypadku znalezienia nieznanego przedmiotu nie dotykać go ani nie przemieszczać. Zaleca się oddalenie się od obiektu, ostrzeżenie innych osób i niezwłoczne powiadomienie służb, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Pirotechnicy, przy użyciu sprzętu ciężkiego, wydobywali poszczególne elementy obiektów, które były gromadzone, poddawane wstępnym oględzinom i zabezpieczane przez techników kryminalistycznych do dalszych badań laboratoryjnych. Działania te mają na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i potwierdzenie pochodzenia oraz charakteru znalezionych szczątków.