W siedzibie Zakładów Metalowych Dezamet w Nowej Dębie 20 listopada podpisano umowę na mocy licencyjnego porozumienia, która zakłada wdrożenie do produkcji 60-mm naboju moździerzowego z pociskiem odłamkowym, spełniającego standardy NATO. Rozwiązanie, o kalibrze 60,7 mm i zgodne z wymaganiami normy STANAG 4425. Projekt ten jest bezpośrednio powiązany z programem lekkiego moździerza "Szerszeń", produkowanego przez Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., również wchodzące w skład PGZ.

Umowa zakłada pełny transfer technologii, rozwój kompetencji inżynieryjnych i produkcyjnych oraz wzmocnienie krajowego łańcucha dostaw dla sektora obronnego. Jak podkreślił wiceprezes PGZ, Piotr Zawieja, współpraca z Saab jest przykładem nowoczesnego partnerstwa, w którym kluczową rolę odgrywa transfer wiedzy i budowanie krajowych zdolności.

"Współpraca pomiędzy PGZ i Saab jest przykładem nowoczesnego partnerstwa przemysłowego, w którym kluczową rolę odgrywa rozwój kompetencji, transfer wiedzy oraz budowanie krajowych zdolności. Dzisiejsza umowa jest naturalnym etapem konsekwentnego współdziałania. Zbudowaliśmy już fundamenty partnerstwa w obszarze morskim i wsparciu MRO programu Orka. Już wtedy wskazywaliśmy, że kolejnym perspektywicznym kierunkiem kooperacji będzie produkcja amunicji moździerzowej. Dziś te zapowiedzi stają się rzeczywistością. Podpisana umowa nie jest wyłącznie kontraktem na transfer technologii. Uruchomienie produkcji amunicji MAPAM w Polsce oznacza nie tylko pozyskanie nowoczesnego rozwiązania dla Sił Zbrojnych RP, ale także stworzenie realnej wartości dodanej dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa całego sojuszu na wschodniej flance NATO" – podkreśla wiceprezes PGZ Piotr Zawieja.

Jak dodał Ryszard Czopik, Prezes Zarządu Dezamet S.A.:

"Podpisanie umowy licencyjnej z firmą SAAB to ważny krok w rozwoju kompetencji produkcyjnych Dezamet S.A. i całej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Współpraca otwiera przed nami możliwości wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych, rozwoju krajowego potencjału wytwórczego oraz budowania długofalowych kompetencji polskiego przemysłu obronnego. To również konkretny przykład tego, jak międzynarodowe partnerstwa przemysłowe mogą przekładać się na rozwój krajowych zdolności produkcyjnych" – Ryszard Czopik, Prezes Zarządu Dezamet S.A.

🚀 Nowy etap współpracy PGZ i Saab! 🤝 Dezamet S.A., spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podpisała z firmą Saab Bofors Dynamics Switzerland umowę licencyjną na produkcję i sprzedaż w Polsce nowoczesnej amunicji moździerzowej MAPAM 60 mm. 🎯 Projekt obejmuje uruchomienie w kraju produkcji amunicji zgodnej ze standardami NATO, przeznaczonej do wykorzystania w moździerzu „Szerszeń” produkowanym przez Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. 🏭 To kolejny krok w rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych oraz budowaniu kompetencji polskiego przemysłu obronnego. 🔧 Umowa oznacza transfer technologii, rozwój kompetencji inżynieryjnych i produkcyjnych oraz wzmacnianie krajowego łańcucha dostaw dla sektora obronnego. 🗣️ – Współpraca pomiędzy PGZ i Saab jest przykładem nowoczesnego partnerstwa przemysłowego, w którym kluczową rolę odgrywa rozwój kompetencji, transfer wiedzy oraz budowanie krajowych zdolności. Dzisiejsza umowa jest naturalnym etapem konsekwentnego współdziałania – podkreślił wiceprezes Piotr Zawieja. ✅ W wydarzeniu wziął udział także Marek Karabuła, Wiceprezes Zarządu PGZ. 🇵🇱 Dzięki współpracy PGZ, Dezamet i Saab nowoczesna amunicja będzie wytwarzana w Polsce, zwiększając bezpieczeństwo dostaw dla Sił Zbrojnych RP oraz wzmacniając potencjał przemysłowy wschodniej flanki NATO. #ProdukujemyPolskieBezpieczeństwo— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) November 20, 2026

Czym jest amunicja MAPAM 60 mm? Nowoczesna siła rażenia

Amunicja MAPAM 60 mm to nowoczesne rozwiązanie opracowane przez szwedzką spółkę Saab Bofors Dynamics Switzerland, które oferuje znacznie większą skuteczność niż klasyczne pociski moździerzowe i jest uważana za trzykrotnie bardziej efektywną od standardowej amunicji tego typu.

Sekret jej wysokiej skuteczności tkwi w konstrukcji pocisk wypełniony jest tysiącami prefabrykowanych odłamków, takich jak kulki stalowe lub wolframowe, które po detonacji tworzą gęste i kontrolowane pole rażenia. Dzięki temu amunicja zapewnia precyzję oraz wyraźnie większą siłę niszczenia zarówno celów żywych, jak i lekko opancerzonych.

Zasięg standardowej wersji sięga 3500 metrów, a wariant o wydłużonym zasięgu (ER) pozwala razić cele nawet z odległości 4000–4500 metrów. Siła rażenia jest nawet o 100 procent większa w porównaniu z konwencjonalną amunicją, a kontrolowana strefa oddziaływania minimalizuje ryzyko dla wojsk własnych podczas wsparcia ogniowego w bliskim kontakcie z przeciwnikiem. Amunicja MAPAM jest w pełni zgodna ze standardami NATO i może być stosowana w różnych moździerzach gładkolufowych.

Amunicja MAPAM 60 mm będzie produkowana z myślą o moździerzu wz. 2023 "Szerszeń", najnowszej konstrukcji Zakładów Mechanicznych Tarnów. "Szerszeń" to następca używanego dotychczas w Wojsku Polskim moździerza LM-60D. Nowa broń, zaprezentowana po raz pierwszy na MSPO w 2024 roku, charakteryzuje się niemal dwukrotnie większym zasięgiem (do 4 km z amunicją MAPAM ER), większą celnością i stabilnością podczas prowadzenia ognia. Połączenie możliwości "Szerszenia" z siłą rażenia amunicji MAPAM da polskim żołnierzom nowoczesne i skuteczne narzędzie wsparcia ogniowego na poziomie pododdziałów piechoty.