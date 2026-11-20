Debiut na GPW i cele emisyjne

Planowany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to dla wadowickiej spółki kolejny krok w realizacji strategii rozwoju. Oferta publiczna ma składać się z dwóch części: emisji nowych akcji, które stanowić będą do 5 proc. kapitału zakładowego, oraz sprzedaży części istniejących walorów przez dotychczasowych akcjonariuszy. Pozyskane w ten sposób środki mają precyzyjnie określone cele. Priorytetem jest sfinalizowanie przejęcia 51 proc. udziałów w firmie CASP System, co pozwoli grupie na wzmocnienie kompetencji i rozszerzenie portfolio. Równie istotne będzie dokapitalizowanie spółki celowej PK MIL, która przygotowuje się do uruchomienia produkcji ukraińskich haubic Bogdana kalibru 155 mm w Polsce. Pozostała część funduszy zasili kapitał obrotowy, zapewniając płynność finansową niezbędną do obsługi rosnącej liczby kontraktów.

Czołgi K2 na poligonie w Orzyszu

Od hydrauliki do amunicji i uzbrojenia

Wejście na giełdę to nie tylko sposób na pozyskanie finansowania, ale także element szerszej strategii transformacji. Spółka, znana dotąd jako czołowy producent zaawansowanych systemów hydrauliki siłowej dla kluczowych programów polskiej armii (armatohaubic Krab i bojowych wozów piechoty Borsuk) zamierza znacząco rozszerzyć swoją działalność. Wkrótce jej komponenty trafią także do polskiej wersji czołgów K2PL. Strategia grupy zakłada ewolucję od dostawcy komponentów do producenta gotowych elementów uzbrojenia. Potwierdzają to dwa flagowe projekty: wspomniana produkcja haubic Bogdana oraz, realizowany wspólnie z WB Electronics, program rozwoju produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm.