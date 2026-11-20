Władysław Kosiniak-Kamysz wymienił trzy lokalizacje, w których doszło do upadku wspomnianych obiektów. Pierwszym z nich jest miejscowość Mołodycz, położona w powiecie jarosławskim. Ten obszar, podobnie jak pozostałe, stał się miejscem intensywnych działań służb poszukiwawczych i analitycznych, mających na celu zabezpieczenie terenu i zebranie wszelkich dowodów. Drugim wskazanym punktem był Rudnik nad Sanem, znajdujący się w powiecie niżańskim. Trzecia z wymienionych lokalizacji to Nowy Lipowiec, usytuowany w powiecie biłgorajskim.

Jakie typy obiektów zidentyfikowano w miejscach upadku?

Podczas swojego wystąpienia szef MON przedstawił również wstępne ustalenia dotyczące charakteru znalezionych obiektów. W przypadku Nowego Lipowca, Władysław Kosiniak-Kamysz jednoznacznie stwierdził, bazując na dostępnych informacjach: „W tym ostatnim przypadku już najwięcej możemy powiedzieć, że to była rakieta Ch-101, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i jest zlokalizowana w tym miejscu.”

W odniesieniu do drugiego z przypadków, czyli lokalizacji w Rudniku nad Sanem, minister obrony narodowej również wspomniał o rakiecie, mówiąc: „W drugim przypadku też można mówić o rakiecie.” Oznacza to, że co najmniej dwa z trzech obiektów zostały wstępnie zidentyfikowane jako rakiety, co dodatkowo podkreśla powagę sytuacji i skalę naruszeń. Natomiast w trzecim przypadku, dotyczącym miejscowości Mołodycz, wstępne ustalenia wskazują na inny typ obiektu. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział: „a w trzecim najprawdopodobniej to dron odrzutowy.”

Trzy miejscowości, w których zabezpieczone zostały przez odpowiednie służby, zarówno podległe MON, jak i Policję, Straż Pożarną, jak i Żandarmerię Wojskową, również służby specjalne, w tym służby kontrwywiadu wojskowego: Mołodycz, powiat jarosławski, Rudnik nad Sanem oraz Nowy Lipowiec, powiat biłgorajski. W tym ostatnim przypadku już najwięcej też można powiedzieć, najbardziej już zobrazowane jest, że to była rakieta Ch-101, rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i jest zlokalizowana w tym miejscu - podkreślił szef MON.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Sytuacja zagrożenia dla NATO i prowokacji ze strony rosyjskiej jest bardzo poważna. Będę wnioskował również do Sojuszu, do sekretarza generalnego o wydzielenie dodatkowych sił i środków wsparcia operacji Eastern Sentry. Są tutaj żołnierze z sojuszniczych państw, na przykład z Republiki Czeskiej, ale potrzeba większego wsparcia.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 20, 2026

Szef MON podkreślił, że Polska aktywnie dąży do wzmocnienia swojego bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa całego wschodniego skrzydła NATO. W związku z tym, Kosiniak-Kamysz zapowiedział oficjalny wniosek skierowany do Sekretarza Generalnego NATO. Celem tego wniosku jest uzyskanie dodatkowych sił i środków, które miałyby wesprzeć kluczową dla regionu operację Eastern Sentry. Jak zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz, prośba ta wynika z codziennych wyzwań i zagrożeń, z którymi Polska boryka się od dłuższego czasu. „Będę wnioskował, również do Sojuszu, do Sekretarza Generalnego o wydzielenie dodatkowych sił i środków wsparcia operacji Eastern Sentry” – oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Przez całą noc operowały nasze i sojusznicze pary dyżurne - F-16 polskie oraz Gripeny szwedzkie. W powietrzu do dyspozycji naszych pilotów był samolot do tankowania holenderskich sił powietrznych. Również nasz system rozpoznawczy, samolot wczesnego rozpoznania Saab, został uruchomiony i operował w rejonie województwa podkarpackiego i lubelskiego - zaznaczył podczas konferencji prasowej Kosniak-Kamysz.