Pioruny dla holenderskiej armii. Podpisanie ważnej umowy

Dokument umożliwiający Holandii dołączenie do wspólnych zamówień zestawów Piorun podpisali gen. dyw. Artur Kuptel, Szef Agencji Uzbrojenia, oraz Krzysztof Marwicki i Marcin Ożóg, Członkowie Zarządu Mesko S.A.W uroczystości podpisania aneksu uczestniczyli. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Już podpisano umowy z Litwą, Łotwą i Norwegią, ale to nie jest koniec, bo prowadzimy jeszcze rozmowy z Estonią i z kilkoma innymi krajami, więc myślę, że ta lista kupujących się zwiększy – mówiła nam w zeszłym tygodniu Sobkowiak-Czarnecka przy okazji podpisania umowy na dofinansowanie PGZ.

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🇵🇱🇳🇱⚡ HOLANDIA DOŁĄCZA DO DRUŻYNY PIORUNA! W @PGZ_MESKO_SA w Skarżysku-Kamiennej podpisano aneks do umowy ramowej, umożliwiający Holandii dołączenie do wspólnych zamówień zestawów PIORUN. ✍️ Dokument podpisali gen. dyw. Artur Kuptel, Szef @AgencjaUzbr, oraz Krzysztof Marwicki i Marcin Ożóg, Członkowie Zarządu MESKO S.A. W wydarzeniu wzięli udział: @magdasobkowiak, Wiceminister @MON_GOV_PL, @KonradGolota, Wiceminister @MAPGOVPL, @AdamLeszkiewicz, Prezes Zarządu @PGZ_pl oraz Arkadiusz Bąk, Pierwszy Wiceprezes PGZ S.A. 🤝 EDIRPA VSHORAD | SAFE— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) November 23, 2026

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W tym roku Agencja Uzbrojenia finalizuje realizację umowy z 2016 roku na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun dla Wojska Polskiego. W ubiegłym miesiącu odebrano kilkaset mechanizmów startowych. Po zakończeniu kontraktu ruszy realizacja kolejnego zamówienia w ramach instrumentu SAFE.