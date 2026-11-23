Pioruny dla holenderskiej armii. Podpisanie ważnej umowy
Dokument umożliwiający Holandii dołączenie do wspólnych zamówień zestawów Piorun podpisali gen. dyw. Artur Kuptel, Szef Agencji Uzbrojenia, oraz Krzysztof Marwicki i Marcin Ożóg, Członkowie Zarządu Mesko S.A.W uroczystości podpisania aneksu uczestniczyli. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Już podpisano umowy z Litwą, Łotwą i Norwegią, ale to nie jest koniec, bo prowadzimy jeszcze rozmowy z Estonią i z kilkoma innymi krajami, więc myślę, że ta lista kupujących się zwiększy – mówiła nam w zeszłym tygodniu Sobkowiak-Czarnecka przy okazji podpisania umowy na dofinansowanie PGZ.
W tym roku Agencja Uzbrojenia finalizuje realizację umowy z 2016 roku na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun dla Wojska Polskiego. W ubiegłym miesiącu odebrano kilkaset mechanizmów startowych. Po zakończeniu kontraktu ruszy realizacja kolejnego zamówienia w ramach instrumentu SAFE.