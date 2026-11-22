• Chodziło o to, by po polskich drogach nie poruszał się konwój widoczny dla wszystkich.

• Federalne Ministerstwo Obrony tłumaczy, że w zmianach planów logistycznych nie ma nic niezwyczajnego.

• W lipcu 2026 r. lawety z ciężkim sprzętem Bundeswehry przejechały już przez przesmyk suwalski.

Zmiana planów zbiegła się w czasie z incydentami w polskiej przestrzeni powietrznej. Przypomnijmy: trzy pociski manewrujące Ch-101 zakończyły loty na polach wsi w województwach lubelskim i podkarpackim. Zmianę zgłosił „Bild am Sonntag”, powołując się na kręgi wojskowe. Według „Spiegla” decyzję podjęto nagle, a chodziło o to, by po polskich drogach nie poruszał się widoczny dla wszystkich konwój. Wiadomość za nim powieliły inne media niemieckie.

Cytowany przez „Bild am Sonntag” (niedzielne wydanie dziennika „Bild”) informator z kręgów wojskowych stwierdził, że zdjęcia niemieckich czołgów jadących w stronę Bałtyku w pobliżu granicy z Białorusią byłyby „prezentem propagandowym dla Putina”.

Według Federalnego Ministerstwa Obrony nie należy dopatrywać się w zmianie planów czegoś niezwykłego. Zmiana rodzaju transportu nie jest niczym niezwykłym i trzeba ją ćwiczyć, bo w realnym konflikcie może być konieczna – wyjaśnia resort.

Dodać należy, że w lipcu tego roku Bundeswehra po raz pierwszy przerzuciła czołgi marszem drogowym przez przesmyk suwalski. Odcinek miał 220 km, a przejazd był częścią szkolenia. Podkreślono w komunikatach wówczas, że zdolność szybkiego przerzutu ciężkiego sprzętu wszystkimi środkami, także drogą lądową, jest ważnym elementem odstraszania.

Agencja Reutera przypomina, że od końca 2027 r. na Litwie będzie stacjonować brygada pancerna Bundeswehry licząca 5 tys. żołnierzy. Będzie dysponować ok. 2 tys. pojazdów wojskowych, w tym kilkudziesięcioma czołgami.

W manewrach Grand Eagle 26 uczestniczy ok. 1,8 tys. żołnierzy i ponad 750 pojazdów. Jednym z głównych celów jest przećwiczenie szybkiego przerzutu sił Bundeswehry na wschodnią flankę NATO. Obok żołnierzy niemieckich i litewskich ćwiczą też żołnierze Wielonarodowej Brygady NATO na Litwie, m.in. z Holandii, Norwegii, Czech, Chorwacji, Belgii i Luksemburga.

W tym samym czasie (od 17 listopada) żołnierze NATO ćwiczą na manewrach Freedom Shield 26-II, również na terytorium Litwy. Niemiecka 45. Brygada Pancerna „Litwa” będzie ćwiczyć przeprawy przez Niemen w warunkach bojowych. Z udziałem ok. 3,8 tys. żołnierzy są to największe ćwiczenia poligonowe przeprowadzone dotychczas przez Bundeswehrę na Litwie.

W „Wielkim Orle 26” i „Tarczy Wolności 26-II” uczestniczy w sumie ok. 6 tys. żołnierzy NATO. Podkreśla się, że dzięki tym dwóm ćwiczeniom Bundeswehra dąży do usprawnienia procesów dowodzenia i planowania, a także do poprawy interoperacyjności z siłami zbrojnymi Litwy i Polski. W razie „W” 10. Dywizja Pancerna zostanie podporządkowana Wielonarodowemu Korpusowi Północno-Wschodniemu w Szczecinie.

Znowu produkujemy w Polsce czołgi | GARDA

Kilka zdań komentarza

Czy rację mają wojskowi (acz anonimowi) informatorzy niemieckiego dziennika? Czy też resort obrony RFN? Jeśli decyzja o zmianie logistycznej nie wynikła z tego, co przekazał „Bild am Sonntag”, to wszystko jest OK. Jeżeli było tak, jak przekazała gazeta, to rodzi się pytanie... Jaka jest siła deklarowanego odstraszania, kiedy jedna z największych armii europejskich „nie chce drażnić Putina”, przemieszczając swój sprzęt po drogach w Polsce i jednocześnie jakoby obawia się prowokacji ze strony rosyjskiej?

A jeśli informacje „Bilda” nie do końca są zgodne ze stanem faktycznym, to można postawić drugie pytanie. Czy same ćwiczenia na Litwie są „do strawienia” przez Kreml bardziej niż niemiecki ciężki sprzęt przejeżdżający na lawetach po polskich drogach w kierunku Litwy?

A poza tym z takimi (pozornie) sprzecznymi informacjami jest niczym z legendami: zawsze tkwi w nich ziarno prawdy.