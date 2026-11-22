Modernizacja uzbrojenia rosyjskich snajperów

Koncern Kałasznikow poinformował 19 listopada 2026 roku o terminowym zrealizowaniu kontraktu na dostawę karabinów wyborowych Czukawina (SWCz) kalibru 7,62 mm x 54R dla rosyjskich sił zbrojnych. Kluczową informacją jest jednak komunikat o kilkukrotnym wzroście wielkości produkcji w porównaniu z rokiem 2025. SWCz, produkowany dla armii od 2023 roku, jest przeznaczony do rażenia celów w zależności od wersji na dystansie do 1000 do 1500 metrów. Jego konstrukcja z szyną Picatinny, teleskopową kolbą i ergonomicznym chwytem polimerowym pozwala na współpracę z nowoczesnymi systemami celowniczymi. Karabin waży 4,8 kg, a jego 10-nabojowy magazynek jest wymienny z magazynkiem starszego SWD.

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Nowe warianty z myślą o rynkach międzynarodowych

Dziesięć dni wcześniej, 9 listopada 2026, Kałasznikow zaprezentował kompaktowe, skrócone wersje karabinu: SWCz-1 na nabój 7,62 mm × 54R oraz, co najważniejsze z perspektywy eksportowej, SWCz-2 zasilany amunicją NATO .308 Win (7,62 mm × 51). Stworzenie wariantu na popularny na świecie nabój jest wyraźnym sygnałem o globalnych ambicjach koncernu. Firma podkreśliła, że jest gotowa do szybkiego uruchomienia produkcji obu modeli zarówno dla klientów rosyjskich, jak i na rynek międzynarodowy. Kałasznikow zamierza powalczyć o nowe, zagraniczne kontrakty.