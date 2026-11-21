Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ogłosił konkurs na nazwę nowej ulicy na warszawskim Żoliborzu, przy której mieści się siedziba placówki.

Propozycje nawiązujące do lotnictwa lub medycyny można przesyłać mailowo do 5 grudnia.

Zwycięzca otrzyma certyfikat autorstwa oraz wyjątkową nagrodę - zwiedzanie niedostępnych na co dzień symulatorów lotniczych i wirówki przeciążeniowej.

Nazwa ulicy powinna nawiązywać do medycyny lub lotnictwa, a najlepiej łączyć oba te obszary. Ale dyrekcja WIML jest również zainteresowana innymi kreatywnymi pomysłami, które dobrze oddawałyby specyfikę miejsca.

Prześlij propozycję do 5 grudnia

Z regulaminu konkursu wynika, że „propozycja nazwy ulicy nie może być powtórzeniem nazwy ulicy już istniejącej w Warszawie. Patronem ulicy nie może być osoba żyjąca lub zmarła niedawno (do 5 lat). Nazwa nie może być trudna w codziennym użyciu”.

W zabawie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie (za zgodą rodzica lub opiekuna). Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

Na adres e-mail [email protected] należy wysłać maksymalnie trzy propozycje nazwy wraz z krótkim uzasadnieniem. W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs! Nazwa ulicy”.

Komisja konkursowa składająca się z przedstawiciela Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej oraz reprezentantów WIML czeka na propozycje do 5 grudnia. Wyniki zabawy zostaną ogłoszone w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

W nagrodę poczujesz się jak pilot

Nagrodą dla zwycięzcy (i wskazanej przez niego osoby towarzyszącej) będzie certyfikat poświadczający autorstwo nazwy ulicy, zaproszenie na uroczystość nadania nazwy ulicy oraz zwiedzanie Zakładu Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego WIML. Dla osób niezwiązanych z medycyną i lotnictwem to miejsca niedostępne. Znajdują się tam m.in. wirówka przeciążeniowa do szkolenia pilotów wysokomanewrowych samolotów odrzutowych oraz komory niskich ciśnień, w których trenują lotnicy oraz spadochroniarze.

Dlaczego trzeba szukać nowej nazwy ulicy?

Dotychczasowy adres WIML to ul. Krasińskiego 54/56 w Warszawie. Jednak z najnowszych pomiarów geodezyjnych wynika, że to błędne oznaczenie posesji, na której stoją budynki Instytutu. Adres trzeba więc poprawić. Przy okazji można więc nadać imię niewielkiej ulicy (obecnie bez nazwy) łączącej ul. Przasnyską i Elbląską – przy niej znajduje się główne wejście do Instytutu.

Zmiany bez kłopotów dla pacjentów

Zmiana adresu jest konieczna ze względu na potrzebę uporządkowania warszawskich map geodezyjnych. Oficjalny adres należy skorygować m.in. w księgach notarialnych, oficjalnych dokumentach czy pieczątkach.

W komunikacie o konkursie napisano:

„Od razu chcemy uspokoić: zmiana adresu nie będzie miała wpływu na jakość obsługi pacjentów. Mieszkańcy bez problemu wskażą najlepszą drogę dojścia do Instytutu, a taksówkarze, listonosze czy kurierzy (nawet jeśli pacjent zaadresuje przesyłkę na stary adres) nadal sprawnie będą docierać do WIML, gdyż jest to miejsce na trwałe wpisane w mapę warszawskiego Żoliborza”.

Szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej Instytutu.