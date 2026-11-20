Szwedzkie myśliwce Gripen, wspierane przez polskie F-16, przeprowadziły nocną misję obrony polskiej przestrzeni powietrznej.

Operacja była natychmiastową reakcją na wykrycie niezidentyfikowanych obiektów, potencjalnie związanych z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

Szwedzcy piloci śledzili cele w ekstremalnych warunkach.

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Szwedzkie myśliwce wspierały obronę Polski

Szwedzkie Siły Powietrzne poderwały myśliwce JAS 39 Gripen w nocy z 19 na 20 listopada br., aby wesprzeć obronę przestrzeni powietrznej Polski i państw sojuszniczych. Operacja trwała kilka godzin i odbywała się w trudnych warunkach atmosferycznych, przy ograniczonej widoczności, jak poinformowali przedstawiciele szwedzkiej armii. Wymagała również tankowania w powietrzu oraz szybkiego przygotowania samolotów do kolejnych działań na wysuniętej bazie w Polsce.

W operacji uczestniczyły także polskie myśliwce F-16 oraz holenderski samolot tankowania powietrznego. Według szwedzkich sił zbrojnych podejrzewano kilka naruszeń przestrzeni powietrznej, a szwedzcy piloci śledzili obiekty przemieszczające się nad Polską.

Od pierwszych sygnałów o zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę Wojsko Polskie monitorowało sytuację. Pierwsze alerty uruchomiono już o godz. 1:40. Następnie aktywowano naziemne systemy obrony powietrznej i poderwano dyżurne pary myśliwców. W działaniach uczestniczyły polskie F-16, szwedzkie Gripeny, samolot rozpoznawczy Saab oraz holenderski samolot tankowania powietrznego MRTT. W trakcie ataku doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty. Służby zabezpieczyły szczątki w trzech miejscowościach: Mołodycz, Rudnik nad Sanem i Nowy Lipowiec. W wyniku tych zdarzeń nikt nie ucierpiał na terytorium Polski - przekazał szef MON na platformie X.

Szwedzkie Gripeny śledziły obiekty nad Polską

O przebiegu operacji poinformowało centrum prasowe szwedzkich sił zbrojnych. Zastępca dowódcy szwedzkich sił powietrznych, Niclas Magnusson, podkreślił znaczenie udziału Szwecji w działaniach sojuszniczych.

Dzisiejszej nocy nasi piloci pokazali determinację Szwecji, solidarność sojuszniczą oraz znaczenie naszego udziału w zbiorowej obronie Europy. Wspólnie z naszymi sojusznikami w Polsce mogliśmy szybko wzbić się w powietrze, aby bronić naszej wspólnej przestrzeni powietrznej. Podczas misji szwedzcy piloci śledzili kilka obiektów w polskiej przestrzeni powietrznej i wykazali się dużą odwagą, działając w bardzo trudnych warunkach pogodowych i przy ograniczonej widoczności - powiedział Magnusson.

Szwedzkie myśliwce uczestniczą w natowskiej operacji obrony powietrznej Polski, której celem jest ochrona przestrzeni powietrznej państw sojuszniczych przed zagrożeniami z powietrza. Dwumiesięczna misja zakłada stacjonowanie samolotów w Szwecji, ale umożliwia również ich operowanie z wysuniętej bazy w Polsce. Podczas wykonywania zadań szwedzkie jednostki podlegają dowództwu NATO, które kieruje operacjami z Centrum Operacji Powietrznych w Uedem w Niemczech.