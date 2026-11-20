- Polska intensyfikuje przygotowania obronne, finalizując z Lockheed Martin nowe ustalenia dotyczące strategicznego sprzętu wojskowego.
- Wiceminister MON zapewnił szybsze dostawy symulatorów F-35 oraz potwierdził budowę w Polsce unikalnego europejskiego centrum serwisowego pocisków PAC-3 Patriot.
- Odkryj, jak te decyzje wpłyną na gotowość bojową i pozycję Polski na arenie międzynarodowej?
Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk podczas wizyty w Waszyngtonie spotkał się z kierownictwem Lockheed Martin. Jak przekazał na platformie X, ustalono przyspieszenie dostaw symulatorów F-35 oraz intensyfikację prac nad szybszym osiągnięciem pełnej gotowości operacyjnej tych samolotów w Polsce.
Spotkanie odbyło się 19 listopada 2026 roku w siedzibie amerykańskiego koncernu. Tomczyk rozmawiał m.in. z Nancy Ziuzin Schlegel, wiceprezes odpowiedzialną za współpracę międzyrządową, Scottem Pleusem, wiceprezesem odpowiedzialnym za program F-35, oraz Howardem Brombergiem, wiceprezesem ds. strategii międzynarodowej w obszarze systemów rakietowych.
F-35: szybsze szkolenie i gotowość
Kluczowym ustaleniem jest, według wiceszefa MON, przyspieszenie dostaw symulatorów dla polskich F-35. Urządzenia szkoleniowe mają pozwolić na intensywniejsze przygotowanie personelu lotniczego i naziemnego, co jest jednym z warunków rozwijania zdolności operacyjnych floty. Tomczyk zaznaczył również, że strony ustaliły intensyfikację prac nad szybszym osiągnięciem pełnej gotowości operacyjnej F-35 w Polsce. Nie podał jednak konkretnych terminów, liczby dodatkowych symulatorów ani szczegółów dotyczących zakresu prac serwisowych.
Warto tutaj przypomnieć, że polskie F-35 są dostarczane do 32. Taktycznej Bazy Lotnictwa w Łasku. Zgodnie z zapowiedziami MON, do końca 2026 roku Polska ma otrzymać łącznie 14 maszyn, a kolejne 12 - do końca 2027 roku.
PAC-3: centrum serwisowe w Polsce
Drugim ważnym tematem rozmów była budowa w Polsce europejskiego centrum serwisowego pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Polska została wybrana na lokalizację tego obiektu pod koniec października 2026 roku. Ma on być jedynym tego typu centrum poza Stanami Zjednoczonymi. Placówka, określana jako PAC-3 Missile Maintenance Facility, ma zapewniać naprawy, odnowienia, wsparcie cyklu życia oraz ponowną certyfikację pocisków PAC-3. Jej celem jest skrócenie czasu obsługi i zwiększenie dostępności rakiet dla państw NATO korzystających z systemu Patriot.
W projekcie współpracują Lockheed Martin i Polska Grupa Zbrojeniowa, a w łańcuchu dostaw mają uczestniczyć również podmioty z Niemiec, Holandii i Szwecji. Jak przekazał prezes PGZ Adam Leszkiewicz, nie zapadła jeszcze decyzja o lokalizacji centrum, choć polskie spółki dysponują infrastrukturą, która może zostać wzięta pod uwagę.
HIMARS: transfer technologii
W rozmowach poruszono także transfer technologii związanych z systemem HIMARS. Tomczyk nie sprecyzował, jakie konkretnie rozwiązania, komponenty lub zakresy produkcji mogłyby trafić do polskiego przemysłu. Lockheed Martin wskazuje, że jego obecność w Polsce obejmuje programy F-35, Javelin i HIMARS, które mają wzmacniać bezpieczeństwo kraju oraz interoperacyjność z sojusznikami.