Polska intensyfikuje przygotowania obronne, finalizując z Lockheed Martin nowe ustalenia dotyczące strategicznego sprzętu wojskowego.

Wiceminister MON zapewnił szybsze dostawy symulatorów F-35 oraz potwierdził budowę w Polsce unikalnego europejskiego centrum serwisowego pocisków PAC-3 Patriot.

Odkryj, jak te decyzje wpłyną na gotowość bojową i pozycję Polski na arenie międzynarodowej?

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk podczas wizyty w Waszyngtonie spotkał się z kierownictwem Lockheed Martin. Jak przekazał na platformie X, ustalono przyspieszenie dostaw symulatorów F-35 oraz intensyfikację prac nad szybszym osiągnięciem pełnej gotowości operacyjnej tych samolotów w Polsce.

Spotkanie odbyło się 19 listopada 2026 roku w siedzibie amerykańskiego koncernu. Tomczyk rozmawiał m.in. z Nancy Ziuzin Schlegel, wiceprezes odpowiedzialną za współpracę międzyrządową, Scottem Pleusem, wiceprezesem odpowiedzialnym za program F-35, oraz Howardem Brombergiem, wiceprezesem ds. strategii międzynarodowej w obszarze systemów rakietowych.

Waszyngton. Za mną spotkanie w siedzibie Lockheed Martin (@LockheedMartin) jednego z największych koncernów zbrojeniowych na świecie. Ustaliliśmy przyspieszenie dostaw symulatorów dla F-35 oraz intensyfikację prac nad szybszym osiągnięciem pełnej gotowości operacyjnej tych samolotów w Polsce. Rozmawiałem z Nancy Ziuzin Schlegel, wiceprezes odpowiedzialną za współpracę międzyrządową, Scottem Pleusem, wiceprezesem odpowiedzialnym za program F-35, oraz Howardem Brombergiem, wiceprezesem ds. strategii międzynarodowej w obszarze systemów rakietowych. Wśród tematów również budowa w Polsce europejskiego centrum serwisowego pocisków PAC-3 Patriot oraz transfer technologii związanych z systemem HIMARS. Naszym celem są nie tylko zakupy nowoczesnego uzbrojenia, ale także transfer technologii i rozwój polskiego przemysłu obronnego.— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) November 19, 2026

F-35: szybsze szkolenie i gotowość

Kluczowym ustaleniem jest, według wiceszefa MON, przyspieszenie dostaw symulatorów dla polskich F-35. Urządzenia szkoleniowe mają pozwolić na intensywniejsze przygotowanie personelu lotniczego i naziemnego, co jest jednym z warunków rozwijania zdolności operacyjnych floty. Tomczyk zaznaczył również, że strony ustaliły intensyfikację prac nad szybszym osiągnięciem pełnej gotowości operacyjnej F-35 w Polsce. Nie podał jednak konkretnych terminów, liczby dodatkowych symulatorów ani szczegółów dotyczących zakresu prac serwisowych.

Warto tutaj przypomnieć, że polskie F-35 są dostarczane do 32. Taktycznej Bazy Lotnictwa w Łasku. Zgodnie z zapowiedziami MON, do końca 2026 roku Polska ma otrzymać łącznie 14 maszyn, a kolejne 12 - do końca 2027 roku.

PAC-3: centrum serwisowe w Polsce

Drugim ważnym tematem rozmów była budowa w Polsce europejskiego centrum serwisowego pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Polska została wybrana na lokalizację tego obiektu pod koniec października 2026 roku. Ma on być jedynym tego typu centrum poza Stanami Zjednoczonymi. Placówka, określana jako PAC-3 Missile Maintenance Facility, ma zapewniać naprawy, odnowienia, wsparcie cyklu życia oraz ponowną certyfikację pocisków PAC-3. Jej celem jest skrócenie czasu obsługi i zwiększenie dostępności rakiet dla państw NATO korzystających z systemu Patriot.

W projekcie współpracują Lockheed Martin i Polska Grupa Zbrojeniowa, a w łańcuchu dostaw mają uczestniczyć również podmioty z Niemiec, Holandii i Szwecji. Jak przekazał prezes PGZ Adam Leszkiewicz, nie zapadła jeszcze decyzja o lokalizacji centrum, choć polskie spółki dysponują infrastrukturą, która może zostać wzięta pod uwagę.

Konrad Gołota, Wiceminister Aktywów Państwowych

HIMARS: transfer technologii

W rozmowach poruszono także transfer technologii związanych z systemem HIMARS. Tomczyk nie sprecyzował, jakie konkretnie rozwiązania, komponenty lub zakresy produkcji mogłyby trafić do polskiego przemysłu. Lockheed Martin wskazuje, że jego obecność w Polsce obejmuje programy F-35, Javelin i HIMARS, które mają wzmacniać bezpieczeństwo kraju oraz interoperacyjność z sojusznikami.