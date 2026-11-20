Wadliwe kamizelki i chełmy dla armii. Urzędnik fałszował wyniki badań

SBU we współpracy z ukraińską policją oraz prokuraturą zdemaskowała i zlikwidowała kolejny proceder korupcyjny zagrażający bezpieczeństwu żołnierzy. Ustalono, że mózgiem operacji był kierownik ośrodka naukowego jednej z wyższych uczelni wojskowych w Kijowie.

Urzędnik ten, w zamian za korzyści majątkowe, świadomie fałszował wyniki badań eksperckich dotyczących środków ochrony osobistej. Na podstawie jego sfałszowanych opinii prywatni producenci mogli dostarczać armii sprzęt niespełniający norm. Śledztwo wykazało, że dotyczyło to kluczowych elementów wyposażenia, takich jak kamizelki kuloodporne, hełmy czy gogle balistyczne.

Jak podkreślają śledczy, użycie tak niskiej jakości produktów w warunkach bojowych stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ukraińskich obrońców. Prywatny wykonawca wykorzystywał fałszywe certyfikaty, aby wykazać rzekome wypełnienie warunków umowy na dostawy dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

TRUMP CHCE KAPITULACJI UKRAINY. Mieńkowska-Norkiene: JESTEŚMY NASTĘPNI W KOLEJCE!

Zatrzymanie na gorącym uczynku i poważne zarzuty

Funkcjonariusze SBU, po dokładnym udokumentowaniu procederu, przystąpili do zatrzymania sprawców. Organizator schematu oraz przedstawiciel firmy produkującej wadliwy sprzęt zostali ujęci „na gorącym uczynku” w samochodzie, w momencie przekazywania kolejnej części łapówki.

Podczas przeszukań przeprowadzonych w miejscach zamieszkania i pojazdach należących do podejrzanych, zabezpieczono gotówkę oraz dokumentację stanowiącą dowód w sprawie. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności oraz konfiskata mienia.