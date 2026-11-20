W Polsce odbyły się ćwiczenia KOALICJA 26.2, gdzie tysiące żołnierzy z 11 państw przygotowywało się do misji wsparcia Ukrainy.

Manewry zbiegły się z alarmującym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, co minister obrony uznał za celowy atak na jedność sojuszników.

Odkryj, jak incydent wpłynął na plany Koalicji Chętnych i dlaczego Polska pilnie wzywa do wzmocnienia obrony.

W piątek, 20 listopada, w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie ćwiczenie KOALICJA 26.2 obserwował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z przedstawicielami dowództwa Sił Zbrojnych RP. W wydarzeniu uczestniczyli również ministrowie obrony Francji, Wielkiej Brytanii, Litwy i Estonii.

W manewrach wzięli udział żołnierze z Belgii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Polski. Ćwiczyły komponenty lądowe, powietrzne i morskie, a także element sił kosmicznych.

Koalicja Chętnych przygotowuje się do wsparcia Ukrainy

Celem ćwiczenia było zaprezentowanie zdolności europejskich państw do utworzenia sił wsparcia Ukrainy w przypadku zawieszenia broni lub zawarcia porozumienia pokojowego. Główna część manewrów odbyła się na terytorium Polski, która pełni rolę państwa-gospodarza oraz odpowiada za logistykę Koalicji.

Na potrzeby ćwiczenia utworzono Dowództwo Wsparcia Sił Koalicji. Jego zadaniem jest zapewnienie wojskom sojuszniczym zakwaterowania, wyżywienia, paliwa, opieki medycznej, obsługi sprzętu oraz dostępu do infrastruktury wojskowej i cywilnej.

Dzisiaj rano Polska doświadczyła trudnego momentu, w którym naruszona została przestrzeń powietrzna przez rakiety manewrujące, przez drony odrzutowe, przez sprzęt, przez uzbrojenie, które zostało skierowane wobec Ukrainy w masywnym ataku, a część tych rakiet naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Mówimy o trzech przypadkach. Informowałem o tym podczas porannej konferencji prasowej, poinformowałem też naszych przyjaciół, naszych sojuszników. To jest czas, kiedy musimy pokazać solidarność, nasze współdziałanie, naszą odporność. Ten atak nie był przypadkowy. On jest ściśle skoordynowany z dzisiejszym dniem, z pokazem zdolności i umiejętności Koalicji Chętnych. Jest skierowany przeciwko naszym obywatelom, żeby zniszczyć odporność społeczną, żeby zniszczyć współpracę, żeby zniszczyć współpracę w ramach NATO, Unii Europejskiej i Koalicji Chętnych. Nie możemy się temu poddać - mówił podczas wydarzenia szef MON.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył też, że wspólne szkolenie ma potwierdzić gotowość państw do współdziałania oraz zwiększyć zdolności operacyjne ich sił zbrojnych. Zwrócił również uwagę, że ewentualna misja stabilizacyjna na Ukrainie będzie możliwa dopiero w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim żołnierzom naszych koalicyjnych armii za przygotowanie tego treningu, tego ćwiczenia. Ono dało pokaz zdolności i siły, ale przede wszystkim potwierdziło nasze sojusznicze działania, potwierdziło naszą wspólnotę, naszą odwagę również.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 20, 2026

Sprawdzono przerzut wojsk i logistykę

Jednym z głównych elementów KOALICJI 26.2 było sprawdzenie procesu przyjęcia, zgrupowania i dalszego przemieszczania wojsk, określanego jako Reception, Staging and Onward Movement (RSOM). Pododdziały państw Koalicji dotarły do Polski drogą morską, lądową i powietrzną. Następnie przemieściły się koleją oraz transportem drogowym do Nowej Dęby, gdzie przeprowadzono ich integrację i wspólne szkolenie.

Podczas dnia dla gości oficjalnych zaprezentowano zadania, które siły Koalicji mogłyby wykonywać po zawieszeniu broni, w tym wsparcie odbudowy ukraińskich sił zbrojnych. Pokaz obejmował przemieszczanie wojsk, integrację zespołów, naprawy sprzętu oraz działalność szkoleniową. Towarzyszył mu przelot statków powietrznych. Żołnierze Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wraz z sojusznikami zaprezentowali również zabezpieczenie logistyczne i medyczne, przyjęcie pododdziałów, obsługę sprzętu oraz organizację zaopatrzenia.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Nasza obecność tutaj świadczy o tym, że nie da się nas przestraszyć ani zastraszyć. Nie da się nas zatrzymać w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i pokoju, ochrony naszych obywateli, ochrony naszego terytorium, ale również wsparcia Ukrainy. Cała ta akcja ma na celu zniszczenie wspólnoty państw zachodnich, które niosą pomoc Ukrainie od czterech lat. Zniszczenie współpracy w tym zakresie, osłabienie relacji, więzi, zasianie niepewności wśród naszych obywateli. Nie wolno do tego dopuścić.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 20, 2026

Kosiniak-Kamysz apeluje o wsparcie obrony powietrznej

W trakcie wizyty w Nowej Dębie szef MON odniósł się także do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rakiety manewrujące i drony odrzutowe, które zostały skierowane przeciwko Ukrainie podczas rosyjskiego ataku. Jak poinformował, doszło do trzech przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

Minister podkreślił, że wydarzenia te wymagają solidarności i współdziałania sojuszników. Zaznaczył, że atak był skoordynowany z ćwiczeniami Koalicji Chętnych i miał osłabić odporność społeczną oraz współpracę w ramach NATO, Unii Europejskiej i międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę.

Kosiniak-Kamysz zaapelował również o zwiększenie zaangażowania sojuszników w operację Eastern Sentry, w tym wsparcie w zakresie obrony powietrznej, lotnictwa i rozpoznania. Wskazał, że polskie samoloty są podrywane kilkanaście razy w miesiącu, a niekiedy nawet kilka razy dziennie, co wymaga długotrwałego operowania w powietrzu i tankowania podczas lotu. Minister zaznaczył, że Polska potrzebuje wzmocnienia systemów rozpoznawczych, których część zamówionych wcześniej jeszcze nie dotarła do kraju.