Zgodnie z komunikatem opublikowanym 20 listopada 2026 roku na platformie X, Agencja Uzbrojenia potwierdziła realizację dostaw szeregu pojazdów od Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wśród nich weszły kolejne ciężarówki Jelcz 442.32 w ramach aneksowanej w programie SAFE umowy z września 2022 r. oraz zestaw samozaładowczych Multilift MK IV w ramach realizacji umowy z maja 2024 r.

Mija właśnie druga dekada listopada - a wraz z nią odnotowaliśmy realizację dostaw szeregu pojazdów @PGZ_pl dla Sił Zbrojnych RP, w tym: - kolejnych ciężarówek #Jelcz 442.32 (w ramach aneksowanej w programie SAFE umowy z września 2022 r.) - zestawów samozaładowczych Multilift MK IV (w ramach realizacji umowy z maja 2024 r.) Krok po kroku, konsekwentnie budujemy nowoczesne Wojsko Polskie - #PoProstuModernizujeMY. Fot. Jelcz— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 20, 2026

Ciężarówki Jelcz 442.32 – kręgosłup wojskowej logistyki

Jelcz 442.32 to średni samochód ciężarowy o wysokiej mobilności, zbudowany w układzie napędowym 4x4. Jego głównym zadaniem jest transport żołnierzy do 24 w pełnym wyposażeniu, zaopatrzenia, amunicji oraz innego sprzętu. Pojazd może przewozić ładunki o masie do 6 ton na drogach utwardzonych i do 4 ton w terenie.

Napędzany jest przez jednostkę MTU 6R106TD21 o mocy 326 KM, która spełnia normy emisji spalin Euro 3 i jest przystosowana do pracy na paliwie alternatywnym. Dzięki napędowi na cztery koła, dużym kątom natarcia i zejścia oraz możliwości pokonywania przeszkód wodnych o głębokości do 1,2 m ciężarówka doskonale radzi sobie w trudnym terenie. Prędkość maksymalna wynosi do 85 km/h, co wynika z wymogów przepisów ADR dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych. Standardowo pojazdy wyposażone są m.in. w hydrauliczną wyciągarkę.

Zestawy samozaładowcze Multilift MK IV – Większa mobilność i efektywność

Druga listopadowa dostawa to zestawy samozaładowcze Multilift MK IV. Systemy te, montowane na podwoziach ciężarowych Jelcz w tym przypadku P862D.43, pozwalają na samodzielny załadunek, transport i rozładunek kontenerów oraz specjalistycznych platform.

System hakowy Multilift MK IV pozwala jednemu żołnierzowi-operatorowi w ciągu kilku minut załadować lub rozładować kontener o masie do 16 tony. Eliminuje to potrzebę używania dodatkowych dźwigów czy wózków widłowych, co znacząco skraca czas operacji logistycznych i zwiększa elastyczność działania pododdziałów. Dzięki tym zestawom możliwe jest szybkie dostarczanie zaopatrzenia, tworzenie mobilnych warsztatów, punktów dowodzenia czy nawet szpitali polowych w kontenerach.

Dostawy odbywają się w ramach umowy z maja 2024 roku, opiewającej na kwotę ok. 837 mln zł. Kontrakt ten zakładał dostarczenie łącznie do 200 zestawów, składających się z pojazdu Jelcz z systemem Multilift oraz dedykowanej przyczepy do transportu kontenerów.