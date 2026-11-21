NATO uruchamia przełomową inicjatywę STARLIFT, aby znacząco usprawnić wojskowy dostęp do przestrzeni kosmicznej i zwiększyć odporność kluczowej infrastruktury.

W programie uczestniczy dziesięć państw Sojuszu oraz Korea Południowa, które wspólnie dążą do efektywniejszego wykorzystania komercyjnych usług wynoszenia satelitów.

STARLIFT ma zapewnić szybki i elastyczny dostęp do orbit, umożliwiając pilne wynoszenie satelitów.

Inicjatywa STARLIFT została ogłoszona 17 listopada 2026 roku podczas konferencji NATO EDGE 26 w Izmirze w Turcji. W przedsięwzięciu uczestniczy dziesięciu członków NATO: Belgia, Kanada, Finlandia, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Szwecja, Turcja i Wielka Brytania, a także Korea Południowa.

Finansowanie programu zadeklarowano podczas ceremonii podpisania porozumienia, która odbyła się 29 października 2026 roku przy okazji spotkania dyrektorów ds. uzbrojenia państw NATO. Inicjatywa będzie realizowana za pośrednictwem NATO Support and Procurement Agency (NSPA).

Wojskowe satelity i szybki dostęp do kosmosu

STARLIFT rozwijany jest od 2024 roku. Jego głównym zadaniem jest ułatwienie współpracy uczestniczących państw z komercyjnymi operatorami rakiet nośnych i kosmodromów. Program ma zapewnić bardziej elastyczny i ekonomiczny dostęp do przestrzeni kosmicznej. W ramach inicjatywy użytkownicy wojskowi otrzymają możliwość korzystania z usług startowych, które pomogą zabezpieczyć miejsca na komercyjnych rakietach. System będzie opierał się na sieci kosmodromów znajdujących się na terytorium państw Sojuszu oraz Korei Południowej.

STARLIFT ma również umożliwić rozwijanie i testowanie koncepcji szybkich operacji kosmicznych, w tym pilnego wynoszenia satelitów na orbitę. Testy i eksperymenty mają pomóc w doskonaleniu infrastruktury startowej, logistyki oraz wymianie doświadczeń między uczestnikami programu. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie koordynacja ruchu lotniczego i morskiego, pozwalająca na bezpieczne przeprowadzanie zarówno planowanych, jak i realizowanych w krótkim terminie startów rakiet.

Wspólne zakupy i większe możliwości przemysłu

Koordynowanie zapotrzebowania państw oraz łączenie ich wymagań ma poprawić dostęp do usług wynoszenia satelitów, a jednocześnie zachęcić przemysł do inwestowania w rozwój infrastruktury kosmicznej. NATO podkreśla, że STARLIFT wpisuje się w działania europejskich sojuszników i Kanady na rzecz zwiększenia odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo w przestrzeni kosmicznej. Program ma wzmacniać zdolności wojskowe państw uczestniczących, współpracę transatlantycką oraz potencjał odstraszania i obrony. Przestrzeń kosmiczna została uznana przez NATO za domenę operacyjną w 2019 roku.