Kosmos jako nowa przestrzeń dla biznesu

Tegoroczna, 10. już edycja tego kultowego eventu ponownie odbędzie się w stolicy Wielkopolski. W dniach 14-15 maja 2025 r. w Poznaniu planowane są 23 ścieżki tematyczne, wystąpienia ok. 650 znakomitych mówców, którzy pojawią się na jednocześnie na 10 scenach! Udział w tegorocznym wydarzeniu potwierdzili już m.in. Kai-Uwe Schrogl z Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej czy Simon Jenner z firmy organizującej prywatne loty w kosmos.

Zróbmy przestrzeń dla kosmosu

Impact to cykliczne i jedno z najprężniej rozwijających się wydarzeń gospodarczo-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. To doskonała przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń, budowania relacji i dzielenia się pomysłami biznesowymi. Kongres promuje innowacje i zrównoważony rozwój, przy czym wspiera współpracę różnych sektorów w Polsce i na świecie. Podczas dwudniowego spotkania w stolicy Wielkopolski (Poznań Kongres Center) poruszane będą zagadnienia związane m.in. z nowoczesnymi technologiami i cyfryzacją (Digital Future), sztuczną inteligencją (Artificial Intelligence), obronnością (Defece), starupami (Starups), cyberbezpieczeństwem (Cybersecurity) czy z przestrzenią kosmiczną (Space). O nowych możliwościach opowiadać będą naukowcy oraz przedstawiciele firm i startupów związanych z przestrzenią kosmiczną.

Niska orbita idealna dla biznesu

Niska orbita okołoziemska (Low Earth Orbit, LEO) już staje się miejscem do prowadzenia biznesu – produkcji nowoczesnych materiałów, umieszczania konstelacji satelitów (Starlink czy OneWeb), które dają nam Internet i obrazy satelitarne z każdego miejsca na Ziemi. Dlatego w majowym Kongresie Impact nie mogło zabraknąć Rafała Modrzewskiego – specjalisty w dziedzinie inżynierii SAR, dyrektora generalnego i współzałożyciela ICEYE – firmy posiadającej i operującej największą na świecie konstelacją satelitów radarowych typu SAR. ICEYE jako pierwsza firma zminiaturyzowała satelitę SAR, co zwiększyło możliwości obrazowania satelitarnego, obniżając przy tym koszty.

– Musimy dołożyć wszelkich starań, abyśmy za te 10 lat mogli być dumni, że firma z polskiego sektora kosmicznego została liderem w zakresie globalnych usług obserwacji Ziemi – mówi Rafał Modrzewski, współzałożyciel ICEYE, mówca Impact'25.

Komercjalizacja niskiej orbity już trwa

To już się dzieje. Firmy takie jak SpaceX realizuje loty dla osób zainteresowanych, czego przykładem są misje: Inspiration4, Polaris Dawn. Takie podróże wciąż są bardzo drogie. Z kolei firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne testują leki i hodują tkanki w kosmosie. Niską orbitą jest zainteresowany również show biznes - Tom Cruise chce nakręcić film na ISS. Działalność w LEO może przynieść korzyści finansowe turystyce kosmicznej, produkcji w mikrograwitacji, komunikacji, a także sektorowi bezpieczeństwa i obrony (takie kraje jak m.in. Stany Zjednoczone i Chiny coraz bardziej zainteresowane są niską orbitą).

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (International Space Station, ISS) zostanie wycofana ok. 2030 r. Z tego powodu NASA i partnerzy także zastanawiają się nad rozwojem komercyjnych stacji orbitalnych. Dlaczego to takie ważne? Stacje kosmiczne to nie tylko przystanek dla astronautów, ale też miejsce eksperymentów i badań naukowych. Dlatego firmy takie jak m.in. Blue Origin (Orbital Reef), Northrop Grumman i Axiom Space pracują na prywatnymi stacjami kosmicznymi. Podczas tegorocznej edycji Impact w ramach ścieżki Space wystąpią znakomite osobistości, m.in. Simon Jenner – Australijczyk związany z firmą Axiom Space, która buduje pierwszą na świecie komercyjną stację kosmiczną, a do tego jest jedyną na świecie organizacją wysyłającą prywatne misje austronautyczne na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Prywatne loty załogowe

– Moja praca w ramach Axiom Space polega na identyfikowaniu i rekrutacji prywatnych astronautów, do wypełniania naszych prywatnych misji astronautycznych – mówił Simon Jenner z Axiom Space, udzielając wywiadu online w 2021 r.(cały film jest dostępny na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ya-REYTPLQA). – Komercjalizacja kosmosu to absolutna konieczność. Myślę, że agencje kosmiczne podążają teraz w bardzo dobrym kierunku – w stronę eksploracji i przez długi czas była to niska orbita okołoziemska. Opracowali niezbędne technologie, a partnerzy handlowi zaczęli to przekształcać niemal w status quo. Teraz dochodzą do punktu, w którym mogą pójść dalej. – dodał mówca Impact’25. Jego zdaniem ruch kosmiczny otwiera drogę partnerom handlowym. Wskazał na problem wyżywienia w kosmosie i konieczność ochrony przed promieniowaniem kosmicznym. Na te problemy mogą znaleźć rozwiązania inne firmy i tu się otwiera dla nich droga do biznesu. Do tego dochodzi medycyna kosmiczna, niezwykle ważna jeśli chodzi o wysyłanie w kosmos osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Do programów kosmicznych są wybierani najlepsi, silni, zdrowi i odporni na przeciążenia (głównie) mężczyźni. Loty załogowe powinny być bezpieczne dla wszystkich osób, a rozwój medycyny na Ziemi może mieć wpływ na jej zastosowanie w kosmosie.

Prawo kosmiczne

Podczas majowego Kongresu w Poznaniu będzie można też zobaczyć i usłyszeć Łukasza Wilczyńskiego, prezesa Europejskiej Fundacji Kosmicznej, eksperta ds. sektora kosmicznego ceniony w Polsce i za granicą. Łukasz Wilczyński to również laureat nagrody Tiuterra Crystal 2017 (kryształu zawierającego fragmenty Ziemi i Marsa) przyznanej przez Austriackie Forum Kosmiczne za zasługi w promocji i rozwoju tematyki kosmicznej na świecie. Podczas Impact’25 pojawi się też specjalista od prawa kosmicznego – prof. Kai-Uwe Schrogl.

Coraz większa komercjalizacja kosmosu nie może się odbywać bez ustanowienia przepisów dotyczących eksploracji i eksploatacji kosmosu. O prawie kosmicznym opowie podczas Kongresu Kai-Uwe Schrogl, prezes Międzynarodowego Instytutu Prawa Kosmicznego (IISL), specjalny doradca ds. politycznych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) - stowarzyszenia zrzeszającego prawników zajmujących się przestrzenią kosmiczną z ponad 50 krajów świata. Jak zaznacza mówca Impact’25, Unia Europejska opracowuje prawo dotyczące ochrony przestrzeni kosmicznej.

– […] Przygotowywane jest kosmiczne prawo Unii Europejskiej, które może również podjąć postanowienia związane z ochroną nocnego nieba. Na przykład określić techniczne parametry dla powlekania satelitów materiałami nieodblaskowymi. Mamy więc kilka instrumentów i teraz jest dobry czas, aby promować te zagadnienia. – powiedział Kai-Uwe Schrogl w wywiadzie dla „Uranii — Postępów Astronomii”. Warto przypomnieć, że w 2027 r. w Poznaniu odbędzie się 78. Kongres Astronautyczny IAC. Wcześniej jednak mamy Impact’25, aby wziąć w nim udział starczy wejść na stronę impactecee.com i zarejestrować się.

Źródła:

[1] https://www.forbes.pl/biznes/impact25-w-poznaniu-przyszlosc-kosmicznego-biznesu-oczami-ekspertow/hbgqxd6

[2] https://www.youtube.com/watch?v=ya-REYTPLQA