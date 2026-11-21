Nowe osiągnięcia podkreślają rosnące znaczenie bezzałogowców w działaniach na akwenach morskich, gdzie zakłócenia sygnału satelitarnego oraz kołysanie pokładu w trudnych warunkach pogodowych stanowią jedno z najtrudniejszych wyzwań dla lotnictwa. Nie tylko dla bezzałogowego, ale dla każdego śmigłowca czy samolotu, który chce bezpiecznie wylądować.

Automatyczny start i lądowanie na okręcie w warunkach pełnego braku nawigacji satelitarnej (GNSS-denied) wymaga niezwykle precyzyjnego naprowadzania i stabilizacji. W trakcie testów morskich U070 wykorzystał system DeckFinder, zapewniając centymetrową precyzję lotu oraz operowanie na ruchomym pokładzie w wymagającym środowisku morskim. Jest to zdolność, która może być bardzo przydatna, nie tylko dla maszyn bezzałogowych.

Nowość: kosze cargo i logistyka między okrętami

Podczas tej samej kampanii prób morskich odbył się również dziewiczy lot bezzałogowca U070 w nowej konfiguracji transportowej, wyposażonej w boczne kosze transportowe. Rozwiązanie to potwierdziło gotowość platformy do autonomicznego realizowania taktycznej logistyki morskiej – zarówno w relacji okręt–okręt, jak i okręt–brzeg. Jest to rozwiązanie, które może też służyć ewakuacji rannych czy innym działaniom cargo, zarówno na morzu, jak i na lądzie.

Zdolność do szybkiego przerzutu zaopatrzenia bez angażowania śmigłowców załogowych pozwala oszczędzać resursy maszyn załogowych i zmniejszać ryzyko dla personelu podczas dostarczania ładunków w rejonach zagrożonych. Jest to kierunek, w którym rozwijane są różnego typu platformy bezzałogowe pionowego startu na całym świecie.

Wielozadaniowość, dzielność morska i współpraca załogowo-bezzałogowa

O ile mówimy tu o nowych zdolnościach bezzałogowca U070, to nie jest to wcale nowy projekt, ale całkiem dojrzała konstrukcja, która została już zamówiona przez Francuską Marynarkę Wojenną, pod poprzednim oznaczeniem VSR700. Wynika to z tegorocznej zmiany nomenklatury,która miała na celu ujednolicenie oznaczeń w ramach oferty Airbus Helicopters. I tak, bezzałogowy wariant śmigłowca H145 jest oznaczony U145, a VSR700 został przemianowany na U070.

U070 to bezzałogowy system powietrzny oparty na lekkim załogowym śmigłowcu Cabri G2 firmy Hélicoptères Guimbal. Morska wersja wojskowa została opracowana i przetestowana w ramach programu SDAM (Système de drone aérien de la Marine) przez Marynarkę Wojenną Francji i DGA, we współpracy z Naval Group, która jest dostawcą okrętów i ich systemów dowodzenia. Wariant oznaczony wówczas jako VSR700 oraz jego system misji były szeroko testowane zarówno na lądzie, jak i na morzu. Często wykorzystywany jako uzupełnienie śmigłowca załogowego, U070 może służyć do rozszerzenia zdolności okrętu w zakresie zbierania informacji oraz prowadzenia długotrwałych misji obserwacyjnych.

Konstrukcja płatowca łączy odporność mechaniczną oraz wysoką niewrażliwość na turbulencje z architekturą przygotowaną pod kątem integracji z okrętami klasy fregaty. Dzięki temu system może działać w warunkach silnych podmuchów wiatru i zmiennych stanów morza, ograniczając ryzyko dla załóg i zwiększając dostępność operacyjną okrętów.

Platforma ma zapewniać wielozadaniowość w szerokim spektrum misji morskich, obejmującym:

Rozpoznanie i nadzór (ISTAR): prowadzenie obserwacji, rozpoznania oraz wskazywania celów na morzu i wybrzeżu.

Zaopatrzenie taktyczne: dostarczanie ładunków między jednostkami pływającymi oraz na brzeg w konfiguracji cargo.

Zwalczanie celów nawodnych (ASuW): wsparcie działań przeciwko jednostkom nawodnym przeciwnika.

Zwalczanie okrętów podwodnych (ASW): udział w zadaniach zwalczania zagrożeń podwodnych we współpracy z siłami nawodnymi i lotnictwem.

Dotąd U070/VSR700 prezentowane były przede wszystkim w konfiguracji ISTAR, wyposażonej w radar SAR, oraz ASW/ASuW, uzbrojonej w pociski kierowane lub bomby głębinowe. Wejście do testów wersji transportowej stanowi naturalny krok w rozwoju tego systemu w zakresie oczekiwanym przez klienta. Podobnie jak odporność na walkę radioelektroniczną, która staje się stałym zagrożeniem na współczesnym polu walki, zarówno na morzu jak i na lądzie.