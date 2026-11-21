• Prokuratura i wojskowi technicy badają szczątki rosyjskich obiektów.

• W Mołodyczu wciąż trwa sprawdzanie terenu pod kątem materiałów niebezpiecznych dla ludzi.

Na razie Żandarmeria oraz prokuratura używają w odniesieniu do rosyjskich rakiet Ch-101 i drona odrzutowego, prawdopodobnie z rodziny Gierań, określenia „niezidentyfikowane obiekty latające”. Przypomnijmy: jak podają służby, spadły one w piątek (20 listopada) w miejscowościach:

• Nowy Lipowiec (powiat biłgorajski w województwie lubelskim),

• Rudnik (powiat niżański w województwie podkarpackim),

• Mołodycz (powiat jarosławski w województwie podkarpackim).

W Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem służby specjalistyczne w piątek zakończyły sprawdzanie miejsc pod kątem zagrożeń radiologicznych, chemicznych i obecności materiałów wybuchowych.

– Te miejsca są tak zwane czyste. Już wczoraj prokuratorzy podjęli decyzję o rozpoczęciu zabezpieczania śladów i przedmiotów do dalszych badań. Czynności te będą trwały także dzisiaj – powiedział PAP rzecznik Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

Rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula poinformował PAP, że zespół dochodzeniowo-śledczy prowadzi oględziny miejsca upadku pocisku w Nowym Lipowcu.

– Natomiast zespół prewencyjny otacza teren, odgradza go, zabezpiecza i pomaga grupie dochodzeniowo-śledczej w realizacji jej czynności procesowych.

W Mołodyczu nadal pracują specjalistyczne służby.

– Sprawdzają, czy nie ma zagrożenia radiologicznego, chemicznego ani pozostałości materiałów wybuchowych. Jeśli będziemy mieli pewność, że miejsce nie stwarza zagrożenia, prokurator wraz z dochodzeniowcami i technikami Żandarmerii Wojskowej będzie mógł przystąpić do szczegółowych badań, wykonać pomiary, pobrać ślady i zabezpieczyć elementy do dalszych badań laboratoryjnych – wyjaśnił ppłk Rozkosz.

PAP przypomina, że w Nowym Lipowcu „obiekt latający spadł na pole przy lesie i zapalił się”. Słyszany był też wybuch. „W rejonie Rudnika nad Sanem rano w lesie znalezione zostały resztki nieznanego obiektu. Natomiast trzeci obiekt latający spadł na niezabudowanym terenie w Mołodyczu, ok. 280 m od domku letniskowego, w którym nikogo nie było”.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek, że w trakcie nocnych nalotów Rosji na Ukrainę w polską przestrzeń wtargnęły dwie rosyjskie rakiety i jeden dron. „Trzy miejscowości, w których zostały zabezpieczone obiekty: Mołodycz, Rudnik nad Sanem i Nowy Lipowiec. W tym ostatnim przypadku to była rakieta Ch-101. W drugim przypadku też możemy mówić o rakiecie, a w trzecim to prawdopodobnie dron odrzutowy…”. Premier Donald Tusk nazwał je ogólnie „obiektami rosyjskimi”.

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