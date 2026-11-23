Aleksandr Litwinienko. 20 lat od śmierci

Listopad 2006 r. Aleksandr Litwinienko od 6 lat przebywa razem z rodziną w Wielkiej Brytanii. On i jego bliscy otrzymali w Londynie azyl po tym, jak był ścigany w Rosji za ujawnienie korupcji na szczytach struktur FSB.

1 listopada spotkał się w hotelu z politykiem i przedsiębiorcą Andriejem Ługowojem oraz Dmitrijem Kowtunem. W filiżance herbaty podano mu radioaktywny polon-210. Opozycjonista jeszcze tego samego dnia ciężko zachorował. Zmarł 23 listopada. Przed śmiercią spisał oświadczenie, w którym wskazał Władimira Putina jako odpowiedzialnego za zamach na jego życie.

Po 10 latach brytyjscy śledczy opublikowali raport. Za winnych otrucia uznano Ługowoja i Kowtuna, którzy mieli działać na zlecenie FSB. Jako osoby wydające decyzję o przeprowadzeniu zamachu wskazano ówczesnego szefa FSB Nikołaja Patruszewa i prezydenta Rosji Władimira Putina.

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Nie tylko Litwinienko. Odtajniona notatka ujwaniła cele zamachów Putina

Znani krytycy Kremla, a w szczególności samego Putina, od lat ginęli w podejrzanych okolicznościach. Niektórzy wypadli z okien, inni zmarli w wyniku pobicia, otrucia lub samobójstw, których okoliczności trudno racjonalnie wyjaśnić. Przedstawiciele amerykańskiego wywiadu od dawna sygnalizowali podejrzenia, że część tych tajemniczych zgonów mogła być elementem kampanii zabójstw przeciwników prowadzonych na polecenie Putina. Dziennikarz Bloomberga Jason Leopold opublikował w listopadzie 2024 r. artykuł, w którym zawarł tajne do tamtej pory dokumenty. Po latach starań otrzymał odtajnioną przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego USA notatkę.Analiza służb USA zawierała jednoznaczny wniosek: Putin prawdopodobnie osobiście wydaje wyroki śmierci na swoich oponentów. Według autorów dokumnetu pierwszym jednoznacznym przypadkiem zlecenia przez Putina zabójstwa poza granicami Rosji miał miejsce w 2004 r. w Katarze. Dwóch oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego zostało skazanych za zamordowanie czeczeńskiego przywódcy Zelimchana Jandarbijewa, uznanego za terrorystę przez Stany Zjednoczone i Organizację Narodów Zjednoczonych.W dokumencie wspomniano również o Aleksandrze Litwinience. Autorzy oceny stwierdzili, że „Moskwa niemal na pewno zleciła zabójstwo w 2006 r.”. Co istotne, analiza wywiadowcza wskazywała, że rosyjski rząd prawdopodobnie był zaangażowany w namierzanie innych prominentnych osób w celu dokonania zabójstw z powodów politycznych.Źródło: Bloomberg, BBC