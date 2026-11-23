Rosyjskie pociski manewrujące naruszyły polską przestrzeń powietrzną, lądując blisko strategicznych obiektów, co wywołało pilne obawy o bezpieczeństwo.

Wiceszef MON pilnie udał się do Brukseli, by przedstawić NATO polskie propozycje wzmocnienia obrony powietrznej wschodniej flanki, w tym zaangażowanie lotnictwa.

Polska uznaje incydent za celową prowokację. Sprawdź, jakie kroki podejmie Sojusz, by skutecznie odpowiedzieć na to zagrożenie.

W piątek 20 listopada br., podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę, doszło do poważnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Trzy obiekty, które zidentyfikowano jako rosyjskie pociski manewrujące Ch-101, wtargnęły nad terytorium Polski. Incydent miał miejsce w trzech miejscowościach: w Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Szczególną uwagę zwrócił fakt, że jeden z pocisków uderzył w odległości zaledwie 35-40 kilometrów od poligonu w Nowej Dębie, gdzie tego samego dnia odbywał się pokaz ćwiczeń w ramach Koalicji Chętnych. To zdarzenie zostało jednoznacznie ocenione przez wiceszefa MON jako celowa prowokacja rosyjska.

Wiceszef MON, Paweł Zalewski, nie pozostawił wątpliwości co do intencji Moskwy. Stwierdził, że „To ewidentna prowokacja rosyjska, mająca na celu rozbicie jedności NATO, rozbicie jedności Koalicji Chętnych w taki sposób, aby utrudnić pomoc Ukrainie". Podkreślił, że takie działania są obliczone na destabilizację i utrudnienie wsparcia dla Ukrainy, co wymaga zdecydowanej reakcji ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska uznaje ten incydent za bezpośrednie zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa oraz dla spójności i zdolności obronnych NATO.

Rosyjska prowokacja: Trzy pociski nad Polską

W odpowiedzi na te niepokojące wydarzenia, w poniedziałek w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli zwołano nadzwyczajne spotkanie Rady Północnoatlantyckiej. Spotkanie to, zorganizowane na wniosek Polski, stanowi forum dla omówienia zaistniałej sytuacji oraz wypracowania wspólnych rozwiązań. Wbrew niektórym spekulacjom, nie jest to działanie w trybie artykułu czwartego Traktatu Północnoatlantyckiego, który dotyczy wspólnych konsultacji w przypadku zagrożenia integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa państw członkowskich. Polskę na tym kluczowym spotkaniu reprezentuje wiceszef MON, Paweł Zalewski, który ma przedstawić szczegółową analizę piątkowych incydentów.

Podczas obrad Rady Północnoatlantyckiej, Paweł Zalewski ma zaprezentować szereg propozycji mających na celu wzmocnienie obrony powietrznej Polski oraz całej wschodniej flanki NATO. Jak podkreślił wiceszef resortu obrony, kluczowe jest podniesienie świadomości sytuacyjnej, co pozwoli na szybsze i skuteczniejsze reagowanie na podobne zagrożenia w przyszłości. Polska dąży do tego, aby Sojusz przyjął konkretne rozwiązania, które realnie zwiększą bezpieczeństwo regionu, narażonego na bezpośrednie sąsiedztwo z agresywną polityką Rosji.

Polskie postulaty w Brukseli: Jak wzmocnić obronę NATO?

Jednym z głównych postulatów Polski jest wzmocnienie środków rozpoznawczych. Paweł Zalewski nawiązał do wcześniejszych wypowiedzi wicepremiera i szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wskazywał na potrzebę dodatkowego samolotu wczesnego ostrzegania AWACS do ochrony wschodniej flanki NATO. Ponadto, Polska będzie wnioskować o „wzmocnienie obrony lotniczej, obrony samolotami, które znajdują się w dyspozycji państw NATO". To oznacza, że Warszawa oczekuje większego zaangażowania lotnictwa sojuszniczego w patrolowanie i ochronę przestrzeni powietrznej państw graniczących z Rosją i Ukrainą. Celem jest stworzenie kompleksowego systemu obronnego, zdolnego do neutralizowania wszelkich zagrożeń z powietrza.

Wiceszef MON zaznaczył również, że Polska będzie rozmawiać o „innych zdolnościach, które są niezbędne do tego, aby ta obrona była pełna". Chodzi o stworzenie wielowymiarowej strategii obronnej, która obejmie nie tylko środki powietrzne, ale także inne elementy infrastruktury i technologii wojskowej, mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa. Całość tych działań ma doprowadzić do tego, aby NATO dysponowało odpowiednimi instrumentami do skutecznego odstraszania i reagowania na wszelkie prowokacje, nie pozwalając na powtórzenie się incydentów takich jak ten z rosyjskimi pociskami.

NATO odpowie na zagrożenie: Pozytywny sygnał z Sojuszu

Polskie propozycje spotkały się już z wstępnym, pozytywnym odzewem. Paweł Zalewski poinformował, że szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, odbył rozmowę z naczelnym dowódcą Sojuszniczych Sił w Europie, generałem Alexusem Grynkewichem, który „ustosunkował się wobec nich pozytywnie". Ta deklaracja daje Polsce solidne podstawy do przekonania, że Rada Północnoatlantycka poprze przedstawione postulaty. Sojusznicy mają świadomość powagi sytuacji, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny w Ukrainie i rosnącej agresywności Rosji.

Wiceminister obrony narodowej podkreślił, że „trudno sobie wyobrazić, aby trzy rakiety nagle zmyliły kurs i aby jedna z nich przypadkowo spadła tam, gdzie akurat odbywały się ćwiczenia Koalicji Chętnych". To jednoznacznie wskazuje na celowy charakter incydentu i konieczność podjęcia zdecydowanych kroków. Zalewski zaznaczył, że zarówno Polska, jak i jej sojusznicy zdają sobie sprawę z wagi zagrożenia i dążą do tego, aby „odpowiedzieć na tym samym poziomie, na którym nas Rosjanie atakują". Chodzi o adekwatną i proporcjonalną reakcję, która zapewni bezpieczeństwo państwom członkowskim NATO.

Mimo że NATO funkcjonuje obecnie w warunkach pokoju, jak zaznaczył Paweł Zalewski, nie oznacza to, że nie należy zwiększać efektywności środków obronnych. „Chodzi teraz o to, aby te instrumenty jeszcze wzmocnić, aby były one jeszcze bardziej skuteczne". Celem jest zapewnienie, że rosyjskie rakiety nie będą osiągać celów na terytorium państw Sojuszu. Spotkanie w Brukseli ma być zatem krokiem w kierunku dalszego umacniania kolektywnej obrony i zdolności odstraszania, co jest kluczowe w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej.