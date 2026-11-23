Armia brytyjska wkroczyła w decydującą fazę modernizacji swoich sił pancernych. Sercem tego procesu jest program Challenger 3, w ramach którego 148 czołgów Challenger 2 przechodzi głęboką przebudowę. Realizowany przez konsorcjum Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) projekt zakłada wymianę kluczowych komponentów, w tym montaż nowej wieży z gładkolufową armatą Rheinmetall Rh-120 L55A1 kalibru 120 mm. Ta zmiana jest rewolucyjna, ponieważ pozwoli Brytyjczykom na stosowanie standardowej amunicji czołgowej NATO, co znacząco uprości logistykę.

Oprócz nowej armaty, czołgi Challenger 3 otrzymają nowoczesny, modułowy pancerz kompozytowy (kryptonimy Farnham i Epsom), zaawansowany system kierowania ogniem i cyfrowe systemy łączności oraz opcjonalnie aktywny system ochrony pojazdu (ASOP), np. Trophy.

Testy prototypów, które rozpoczęły się w ostatnich latach, przynoszą pozytywne wyniki. Mimo pewnych opóźnień w harmonogramie, związanych m.in. z łańcuchami dostaw. Prototypy przeszły już intensywne testy, w tym pierwsze strzelania z załogą na żywo, które odbyły się na początku 2026 roku. Testy niezawodnościowe objęły przejechanie około 2000 km i oddanie ponad 200 strzałów z nowej armaty. Zakończenie wszystkich testów planowane jest na koniec 2026 roku, a wstępna zdolność operacyjna (IOC) ma zostać osiągnięta w 2027 roku. Pełną gotowość operacyjną (FOC) przewiduje się do 2030 roku.

Co z resztą? Tajemnicza przyszłość niezmodernizowanych czołgów Challenger 2

Modernizacja obejmie 148 Challenger 2 znajdujących się w służbie British Army, jednak nie wiadomo co z pozostałymi maszynami. Decyzja o pozostawieniu części floty bez modernizacji jest bezpośrednim skutkiem koncentracji zasobów na programie Challenger 3. W odpowiedzi na zapytanie posła Partii Konserwatywnej, Bena Obese-Jecty, minister ds. gotowości obronnej i przemysłu, Luke Pollard, oficjalnie potwierdził, że rząd nie ma jeszcze sprecyzowanych planów.

„Decyzja dotycząca przyszłości pozostałych czołgów Challenger 2, które nie są obecnie planowane do modernizacji w ramach programu Challenger 3, jeszcze nie zapadła” – stwierdził Pollard w pisemnej odpowiedzi.

Liczba 137 czołgów, o których mowa, stanowi znaczną część całej floty. Według oficjalnych danych z 2025 roku, brytyjska armia posiadała łącznie 288 czołgów Challenger 2 w służbie, a 40 w rezerwie. Liczba ta wzrosła pod koniec 2025 roku z wcześniejszych 219 sztuk, co było efektem decyzji o formalnym przywróceniu do rejestru 69 wozów głównie z głębokiego magazynu i rezerw, aby zapobiec drastycznemu spadkowi siły bojowej na czas wdrażania nowego programu modernizacyjnego. W czynnej służbie operacyjnej brytyjskiej armii realnie znajduje się 213 czołgów. Pozostałe wozy stanowią rezerwę materiałową, służą do szkolenia kierowców lub są wykorzystywane jako źródło deficytowych części zamiennych tzw. kanibalizacja sprzętu. Choć na stanie jednostek znajduje się ponad 200 maszyn, to realna liczba czołgów, które są w pełni sprawne technicznie i gotowe do natychmiastowego skierowania do walki (w ciągu 30 dni), jest znacznie niższa. Szacuje się, że w pełni zdatnych do walki jest około 150–157 maszyn.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony zakontraktowało modernizację jedynie 148 egzemplarzy do pełnego obsadzenia struktur trzech istniejących pułków pancernych (King's Royal Hussars, Queen's Royal Hussars i Royal Tank Regiment) według stanów etatowych potrzeba minimum 168 maszyn bojowych oraz kolejnych 22 sztuk dla ośrodków szkoleniowych (łącznie 190 pojazdów). Oznacza to, że po zakończeniu programu brytyjskiej armii zabraknie przynajmniej 20–42 nowoczesnych czołgów do realizacji podstawowych zadań obronnych

Możliwe scenariusze dla nadwyżkowych czołgów

Brak decyzji co do losu 137 czołgów Challenger 2 otwiera kilka potencjalnych dróg. Za jedną z najbardziej prawdopodobnych opcji, jest wykorzystanie pojazdów jako źródła części zamiennych, kanibalizacja części jest kluczowa dla utrzymania sprawności zarówno maszyn przekazanych Ukrainie, jak i czołgów eksploatowanych przez Oman, jedynego innego użytkownika Challengera 2. Starsze modele mogłyby też posłużyć jako pojazdy szkoleniowe, co pozwoliłoby ograniczyć zużycie nowoczesnych i kosztownych Challengerów 3. Rozważany jest również eksport do innych krajów – potencjalnym nabywcą mógłby być Oman, który może chcieć powiększyć swoją flotę lub zabezpieczyć źródło części, a zainteresowanie modernizacją swoich maszyn do standardu Challenger 3 już wyraził. Wreszcie istnieje możliwość utrzymania czołgów w strategicznej rezerwie, czyli przechowywania ich w magazynach na wypadek eskalacji konfliktu, taka opcja zapewnia kluczowe rezerwy, jednak wiąże się z wysokimi kosztami utrzymania.

Challenger 2 dla Ukrainy: Szansa czy kłopot?

Tymczasem ukraińskie media podchwyciły kwestię niewiadomej przyszłości brytyjskich czołgów. Defense Express zaczął spekulować nad kwestią potencjalnego przekazania tych czołgów Ukrainie. Jednym z argumentów jest to, że Wielka Brytania jako pierwszy kraj zachodni dostarczyła Kijowowi czołgi tej klasy na początku 2023 roku. Dostawa 14 wozów była symbolicznym przełamaniem barier i otworzyła drogę do transferów czołgów Leopard i Abrams. Jednak perspektywa przyjęcia kolejnych kilkudziesięciu maszyn rodzi uzasadnione pytania o ich realną wartość bojową i koszty.

Głównym problemem jest potencjalnie zły stan techniczny czołgów, które nie zostały zakwalifikowane do kosztownej modernizacji. Pojazdy te, produkowane od lat 90., mogą wymagać gruntownych remontów, aby sprostać realiom intensywnego konfliktu. Ukraina stanęła już przed podobnym dylematem, odrzucając ofertę przejęcia australijskich śmigłowców szturmowych Tiger, które uznano za zbyt problematyczne w utrzymaniu.

Z drugiej strony, nawet maszyny w gorszym stanie mogłyby posłużyć jako nieocenione źródło części zamiennych dla już eksploatowanych w Ukrainie Challengerów 2. Takie podejście zastosowano wcześniej w przypadku brytyjskich haubic samobieżnych AS90, gdzie część dostawy od początku była przeznaczona na „kanibalizację”. Zapewniłoby to ciągłość operacyjną czołgów na froncie, gdzie dostęp do unikalnych komponentów, takich jak elementy gwintowanej armaty L30A1, jest kluczowy.

Na chwilę obecną brytyjskie Ministerstwo Obrony wciąż analizuje dostępne opcje. Decyzja będzie zależeć od wielu czynników, strategicznych potrzeb samej armii brytyjskiej, kosztów ewentualnego remontu i przygotowania czołgów do przekazania, a także od woli politycznej. Postępy w programie Challenger 3 i stopniowe wprowadzanie nowych maszyn do jednostek z pewnością przyspieszą konieczność zagospodarowania starszych modeli.

Czołg Challenger 2

Czołg Challenger 2 (FV4034) to filar brytyjskich sił pancernych, który wszedł do służby w 1998 roku. Zaprojektowany przez firmę Vickers Defence Systems (obecnie część BAE Systems) jako prywatne przedsięwzięcie w 1986 roku, jest głęboką modernizacją swojego poprzednika, Challengera 1, a nie jedynie jego ulepszoną wersją. Mimo podobieństw w układzie jezdnym, tylko około 3% komponentów jest wymiennych między tymi dwoma modelami.

Najbardziej charakterystyczną cechą Challengera 2 jest jego pancerz kompozytowy drugiej generacji, znany pod niejawną nazwą Chobham/Dorchester. Dokładny skład i właściwości pancerza są tajne, jednak wiadomo, że zapewnia on wyjątkowo wysoki poziom ochrony zarówno przed amunicją kinetyczną (APFSDS), jak i kumulacyjną (HEAT). Konstrukcja czołgu stawia bezpieczeństwo załogi na pierwszym miejscu – zastosowano w pełni elektryczny napęd wieży i armaty, eliminując ryzyko wycieku łatwopalnych płynów hydraulicznych do przedziału załogowego. W zależności od potrzeb czołg może być doposażony w dodatkowe moduły pancerza reaktywnego (ERA), które zwiększają ochronę przed ręcznymi granatnikami przeciwpancernymi.

W przeciwieństwie do większości czołgów NATO, które używają armat gładkolufowych, Challenger 2 jest uzbrojony w gwintowaną armatę L30A1 kalibru 120 mm o długości 55 kalibrów. Ta unikalna cecha wynika z przywiązania armii brytyjskiej do amunicji odkształcalnej typu HESH (High-Explosive Squash Head), która jest skuteczna przeciwko celom nieopancerzonym i umocnieniom. Oprócz pocisków HESH czołg używa standardowej amunicji przeciwpancernej podkalibrowej stabilizowanej brzechwowo (APFSDS), a zapas amunicji wynosi 47–50 pocisków. Uzupełnieniem głównego uzbrojenia jest sprzężony z armatą karabin maszynowy L94A1 kalibru 7,62 mm oraz drugi karabin maszynowy L37A2 kalibru 7,62 mm zamontowany przy włazie ładowniczego. Zaawansowany, cyfrowy system kierowania ogniem, wyposażony w dalmierz laserowy oraz termowizję dla działonowego i dowódcy, zapewnia wysoką precyzję strzału nawet w ruchu i w trudnych warunkach pogodowych.

Challenger 2 jest napędzany przez 12-cylindrowy silnik wysokoprężny Perkins-Condor CV12 o mocy 1200 KM, współpracujący ze skrzynią biegów David Brown TN54, która ma 6 biegów do przodu i 2 do tyłu. Czołg osiąga prędkość maksymalną 59 km/h na drodze i około 40 km/h w terenie. Zaawansowane zawieszenie hydropneumatyczne drugiej generacji zapewnia doskonałą stabilność platformy strzeleckiej i komfort jazdy w trudnym terenie, a zasięg operacyjny wynosi do 550 km na drodze i około 250 km w terenie.

Challenger 2 przeszedł chrzest bojowy podczas misji na Bałkanach (w Bośni i Kosowie), jednak jego skuteczność została w pełni potwierdzona podczas inwazji na Irak w 2003 roku. Podczas tego konfliktu żaden Challenger 2 nie został zniszczony w wyniku ognia nieprzyjaciela. Jedyna potwierdzona strata bojowa miała miejsce we wrześniu 2023 roku w Ukrainie.

Głównymi użytkownikami czołgu są: Armia Brytyjska, Królewska Armia Omanu (jedyny klient eksportowy), Siły Zbrojne Ukrainy (od 2023 roku, w ramach darowizny od Wielkiej Brytanii)

Kondycja brytyjskich sił zbrojnych

Współczesna brytyjska armia boryka się z głębokim kryzysem, będącym efektem wieloletnich oszczędności finansowych i redukcji etatów. Choć problem ten dostrzegano już wcześniej, stał się on palący po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku oraz w obliczu niepewności co do zaangażowania USA w NATO pod rządami Donalda Trumpa. Choć kraj formalnie dysponuje nowoczesną technologią i dużym budżetem, w rzeczywistości utracił zdolność do prowadzenia długotrwałego konfliktu lądowego na dużą skalę.

Głównym problemem jest dramatyczny spadek liczebności personelu wojskowego, który w 2025 miał osiągnąć najniższy poziom od końca osiemnastego wieku. Próba utrzymania przez Londyn pełnego spektrum nowoczesnych technologii wojskowych doprowadziła do skrajnego rozciągnięcia budżetu i rozbrojenia tradycyjnych sił bojowych. W efekcie armia posiada dziś zaledwie około dwustu czołgów, z których sprawna jest zaledwie połowa, siłom powietrznym brakuje pilotów oraz myśliwców, a lotniskowce pływają niemal puste z powodu braku odpowiednich samolotów. W praktyce oznacza to, że w przypadku realnego konfliktu brytyjskie zapasy amunicji skończyłyby się po dziesięciu dniach, a cała armia mogłaby zostać całkowicie unicestwiona w ciągu zaledwie pół roku walki - zwracał uwagę The Week UK.

Tom Tugendhat w publikacji pt: "The brutal facts about Britain’s Armed Forces are too alarming to ignore" na The Telegrap diagnozuje głęboki upadek brytyjskich sił zbrojnych, którego dramatycznym lustrem stała się niedawna wojna z Iranem. Ujawniła ona nie tylko braki sprzętowe i kadrowe, lecz także uzależnienie od sojuszników. Autor porównuje obecną sytuację do kryzysu floty z lat 80. XIX wieku, gdy William Stead ujawnił, że potęga morska imperium zgniła w portach, co doprowadziło do reform. Dziś, jak twierdzi, brytyjskie bazy na Cyprze bronią Francuzi, w Zatoce Perskiej nie ma ani jednego okrętu Royal Navy, a rosyjskie okręty podwodne spokojnie mapują brytyjskie kable podmorskie.

Tugendhat szczegółowo opisuje kurczenie się wszystkich rodzajów sił zbrojnych: marynarka dysponuje zaledwie trzynastoma fregatami i niszczycielami wobec prawie sześćdziesięciu w czasach Falklandów, lotniskowce nie mogą działać bez amerykańskich i holenderskich eskort oraz samolotów, armia liczy około 74 tysięcy żołnierzy i z trudem wystawiłaby brygadę, a zapasy amunicji nie są wystarczające.

Z kolei Dr Jack Watling z Royal United Services Institute, w eseju opublikowanym na „The Telegraph w lutym 2025 roku wskazywał, że główna jednostka bojowa brytyjskiej armii – 3. Dywizja – jest w praktyce mocno wydrążona i niezdolna do skutecznego prowadzenia nowoczesnej wojny. Mimo że dywizja formalnie dysponuje całą ciężką bronią pancerną, artylerią i wozami piechoty armii, w rzeczywistości z trudem wystawiłaby nawet jedną w pełni gotową brygadę, Watling podkreśla, że brytyjscy żołnierze są dobrze wyszkoleni, lecz znacznie gorzej wyposażeni, brakuje im wozów piechoty, mają bardzo ograniczoną artylerię, niedostateczne zapasy części zamiennych a logistyka do wsparcia przyszłych czołgów Challenger 3 jest niegotowa, a także zbyt mało amunicji do wyrzutni rakietowych. Dodatkowo dywizja nie posiada na odpowiednią skalę systemów walki elektronicznej, obrony przeciwlotniczej ani dronów rozpoznawczych, które wojna w Ukrainie ukazała jako niezbędne.

Główną przyczyną tego stanu rzeczy było drastyczne obcięcie wydatków na obronność po zimnej wojnie i przesunięcie tych środków na cele społeczne, a także późniejsze, bolesne oszczędności budżetowe. Sytuację pogarszają poważne trudności z rekrutacją nowych żołnierzy, na co wpływ ma fatalny stan mieszkań wojskowych i niskie morale. Dodatkowo Ministerstwo Obrony przez lata marnowało miliardy funtów na opóźnione, źle zarządzane i ostatecznie anulowane kontrakty zbrojeniowe.

Zapowiedziane przez rząd zwiększenie wydatków na obronę do poziomu dwóch i pół procent PKB do 2027 roku jest oczywiście krokiem w dobrym kierunku, jednak większość tych funduszy zostanie pochłonięta przez samo łatanie dotychczasowych dziur, takich jak uzupełnianie zapasów amunicji i modernizacja wysłużonego sprzętu.

Przywołany Tom Tugendhat uważa, że Wielka Brytania jest jeszcze zdolna do odzyskania statusu poważnego mocarstwa ale muszą być spełnione pewne warunki, jak możliwość błyskawicznego zebrania sił zdolnych bronić dowolnego terytorium suwerennego, zdolność do prowadzenia nowoczesnej wojny technologicznej z równorzędnym przeciwnikiem oraz odzyskanie roli najsilniejszej europejskiej potęgi na kluczowych akwenach północnoatlantyckich. Według niego przykłady Polski i krajów bałtyckich pokazują, że zmiana jest możliwa, jeśli politycy odważą się mówić trudną prawdę, a społeczeństwo zdecyduje się potraktować bezpieczeństwo poważnie.