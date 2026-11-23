Na Forum Eksportera Przemysłu Obronnego w Warszawie wiceminister Cezary Tomczyk przedstawił ambitne plany Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące rozwoju systemów dronowych i antydronowych. Zwrócił uwagę na dynamiczny wzrost wydatków w tym obszarze, wskazując, że o ile w 2023 roku Polska przeznaczyła na drony 100 mln zł, o tyle do 2026 roku łączna wartość kontraktacji i podpisanych umów na drony i systemy antydronowe ma osiągnąć imponujące 26 mld zł. Co istotne, Tomczyk podkreślił, że „ogromna większość tych środków to są środki inwestowane w polskim przemyśle obronnym”. Dodał również, że „duża część dronów używanych dziś w Ukrainie jest produkowana w Polsce”, co świadczy o potencjale krajowego sektora.

Wiceminister ogłosił także nową informację, która jeszcze nie była publicznie udostępniana.

„Chcemy do końca roku zakontraktować dodatkowo względem planów około 400 mln zł na systemy dronowe i antydronowe, głównie w Polsce” – powiedział Tomczyk.

Podkreślił, że przy zakupach sprzętu warto priorytetowo traktować krajowych producentów, nawet jeśli ich oferta jest nieco droższa. „Jeżeli nie zrobimy tego dzisiaj, to ten rozjazd cenowy po pierwsze będzie większy, a po drugie nigdy nie będziemy mieli tych technologii w naszym kraju” – argumentował, przywołując przykład Turcji, która dzięki podobnej polityce zwiększyła udział krajowej produkcji uzbrojenia z 20 proc. do 80 proc.

Cezary Tomczyk zwrócił uwagę na to, jak istotne jest wspieranie polskiego przemysłu obronnego. W latach 2016-2023 w kraju zostawało jedynie około 24 proc. środków przeznaczonych na modernizację armii. Perspektywa na 2026 rok jest znacznie bardziej optymistyczna – przewiduje się, że kontraktacja w polskim przemyśle obronnym wyniesie 50 proc. wszystkich środków. Ponadto, w ramach unijnego programu SAFE, z przysługujących Polsce 187 mld zł, co najmniej 89 proc. pieniędzy ma zostać w polskim przemyśle zbrojeniowym. Według wiceministra, realizacja tego programu ma przynieść dodatkowy wzrost PKB o 1 proc., co świadczy o jego znaczeniu dla całej gospodarki.

Polski przemysł obronny jako motor gospodarki: Wizja Andrzeja Domańskiego

Wicepremier, szef Ministerstwa Finansów i minister gospodarki, Andrzej Domański, podkreślił, że sektor obronny ma potencjał, by stać się jednym z głównych impulsów modernizacyjnych dla całego polskiego przemysłu. Wskazał trzy kluczowe wyzwania i jednocześnie szanse dla krajowego sektora obronnego.

Pierwszym z nich jest globalnie rosnące zapotrzebowanie na produkty i technologie obronne. Domański zauważył, że wiele państw zwiększa swoje wydatki na obronność, odbudowuje zapasy amunicji i modernizuje armie. W jego ocenie nie jest to jedynie krótkoterminowa reakcja na obecną sytuację geopolityczną, lecz „trend, który będzie kształtował rynek przez wiele lat”. To stwarza dla polskich producentów unikalną szansę na ekspansję i rozwój.

Drugim wyzwaniem jest umacnianie pozycji polskich firm na międzynarodowym rynku obronnym. Mimo że Polska dysponuje takimi atutami jak wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie, solidne zaplecze badawczo-rozwojowe oraz bogate doświadczenie produkcyjne, konkurencja ze strony największych koncernów i innych państw jest niezwykle silna. Wicepremier zaznaczył, że konieczne jest konsekwentne wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, aby mogły skutecznie rywalizować na globalnej arenie.

Trzecim obszarem, który Andrzej Domański uznał za kluczowy, jest potencjał technologii podwójnego zastosowania (dual-use). Granica między technologiami cywilnymi a wojskowymi staje się coraz bardziej płynna. Rozwiązania dual-use otwierają firmom dostęp do znacznie szerszego rynku niż sam sektor zbrojeniowy, obejmując takie dziedziny jak energetyka, transport czy telekomunikacja. To z kolei pozwala na dywersyfikację działalności i zwiększenie odporności przedsiębiorstw na wahania koniunktury w poszczególnych sektorach.

Dyplomacja wspiera eksporterów: Rola MSZ

Wiceminister spraw zagranicznych Robert Kupiecki podkreślił, że dyplomacja stanowi integralny element systemu obronnego państwa i odgrywa kluczową rolę we wspieraniu eksporterów uzbrojenia. Zaznaczył, że MSZ może otwierać drzwi polskim firmom do decydentów na całym świecie, aktywnie promować ich produkty i usługi oraz ostrzegać przed nierzetelnymi kontrahentami.

Kupiecki wyliczył, że do dyspozycji przedsiębiorców jest rozbudowana sieć placówek dyplomatycznych, w tym 95 ambasad, 38 konsulatów generalnych i 8 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych, zatrudniających łącznie około 3 tys. osób. „Takiej siatki obecności (...) nie ma żadne, największe nawet polskie przedsiębiorstwo” – zaznaczył, dodając, że MSZ nie rozróżnia między dużymi i małymi firmami, a jego wsparcie jest całkowicie bezpłatne.

Wiceminister wyraził przekonanie, że obecny moment historyczny jest wyjątkowy dla polskiego przemysłu obronnego.

„Nigdy, a 35 lat zajmuję się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, w tej skali dostępności środków, w tej skali projektów modernizacyjnych, w tej skali ssania rynku na wartościową produkcję zbrojeniową nie było tylu możliwości, ile otwierają się dzisiaj przed nami” – powiedział Kupiecki, wskazując na bezprecedensowe szanse.

Zaapelował do firm o aktywne przekazywanie MSZ informacji o swoich działaniach za granicą, aby dyplomaci mogli skutecznie i celowo wspierać ich ekspansję międzynarodową. To wzajemne współdziałanie ma kluczowe znaczenie dla wykorzystania obecnego potencjału i umocnienia pozycji Polski jako ważnego gracza na globalnym rynku obronnym.