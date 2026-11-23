Szef Royal Air Force Sir Harv Smyth ocenił, że samoloty wyposażone w sztuczną inteligencję, ale pozbawione pilotów, mogą zasadniczo zmienić sposób prowadzenia operacji powietrznych. Jego wypowiedź dotyczy programu GCAP, realizowanego wspólnie przez Wielką Brytanię, Włochy i Japonię. Projekt zakłada opracowanie myśliwca szóstej generacji, który ma wejść do służby około 2035 roku.

Wielka Brytania stawia na autonomiczne rozwiązania

Maszyna, znana powszechnie jako Tempest, ma łączyć wysokie osiągi, technologie stealth oraz zaawansowane sensory. Sztuczna inteligencja będzie wspierać pilota w sytuacjach przeciążenia informacyjnego lub ekstremalnego stresu, pomagając mu podejmować decyzje podczas walki.

W artykule opublikowanym w „The Telegraph” Sir Harv Smyth określił GCAP jako „być może ostatni załogowy myśliwiec, jaki kiedykolwiek zbudujemy”. Podkreślił przy tym, że nie oznacza to zmniejszenia znaczenia człowieka w działaniach wojskowych. Jego zdaniem rozwój technologii zmienia jednak charakter walki powietrznej, a maszyny będą przejmować najbardziej niebezpieczne zadania.

Szef RAF zaznaczył, że technologia powinna wspierać ludzką ocenę sytuacji, a nie zastępować odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Zapowiedział również, że bezzałogowe samoloty bojowe rozpoczną loty w brytyjskiej przestrzeni powietrznej już w 2027 roku. Przyszłe Royal Air Force ma wykorzystywać połączenie myśliwców Eurofighter Typhoon i F-35 z autonomicznymi systemami powietrznymi. Takie rozwiązanie ma zwiększyć możliwości operacyjne lotnictwa, pozwalając na współdziałanie załogowych samolotów z maszynami sterowanymi przez sztuczną inteligencję.

Program GCAP

Program GCAP został ogłoszony w 2022 r. przez Wielką Brytanię, Włochy i Japonię. W lipcu 2026 roku państwa podpisały kontrakt o wartości 4,6 mld funtów, obejmujący kolejny etap prac projektowych nad myśliwcem, realizowany przez wspólne przedsięwzięcie przemysłowe Edgewing.

Wspomniane państwa chcą zastąpić starzejącą się flotę amerykańskich samolotów F-2 (pochodna F-16 w Japonii) oraz Eurofighter Typhoony używane przez siły zbrojne Wielkiej Brytanii i Włoch. Kraje te chcą wyprodukować samolot do 2035 r. Obecnie trwają prace rozwojowe nad myśliwcem, a Wielka Brytania, Japonia i Włochy zamierzają opracować specyfikacje i osiągi w ciągu najbliższych pięciu lat - jak mówił niedawno minister obrony Japonii. W budowę maszyny roboczo nazywanej Tempest zaangażowane są takie firmy jak: BAE Systems PLC., japońska firma Mitsubishi Heavy Industries i włoski Leonardo.

Polska puka do drzwi GCAP

Polska dąży do uzyskania statusu obserwatora w programie budowy myśliwca szóstej generacji GCAP, a deklarację o zainteresowaniu projektem złozył szef MSZ Radosław Sikorski, co stanowi rozwinięcie wcześniejszych, nieoficjalnych rozmów prowadzonych przez polskie resorty od wiosny 2026 r. Sikorski przyznał, że Ministerstwo Obrony analizują obecnie szczegóły i podkreślił:

Zdecydowanie popieramy zbadanie możliwości GCAP.

Warto tutaj jednak zaznaczyć, że państwa posiadające status obserwatora w tym programie nie biorą bezpośredniego udziału w projektowaniu ani pracach rozwojowych nad samym płatowcem, lecz zyskują dostęp do określonej puli informacji niejawnych, co ma ułatwić ewentualne przyszłe zakupy i eksploatację tych maszyn. Pierwszym krajem, który oficjalnie dołączył do programu GCAP w roli obserwatora, była Kanada. Dzięki temu ma dostęp do informacji o rozwoju programu, współpracy przemysłowej i planach dostaw, choć bez prawa decydowania.