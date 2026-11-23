Zgodnie z podsumowaniem rosyjskiego Ministerstwa Obrony z 22 listopada 2026 roku, od początku pełnoskalowej inwazji rzekomo zniszczono aż 674 ukraińskie samoloty oraz 284 śmigłowce. Kreml w swoich raportach podaje nawet szczegółowe zestawienia, deklarując zestrzelenie między innymi:

223 myśliwców MiG-29

211 samolotów szturmowych Su-25

82 myśliwców Su-27

61 bombowców Su-24

Te liczby, prezentowane jako dowód miażdżącej przewagi, w rzeczywistości stanowią fundament operacji psychologicznej, mającej na celu podważenie morale Ukraińców i zniechęcenie zachodnich sojuszników do dalszego wsparcia. Już w lipcu 2022 roku rosyjski resort obrony informował o zniszczeniu 70 ukraińskich Su-25, co już wtedy budziło poważne wątpliwości.

Rzeczywistość a propaganda: Ile samolotów Ukraina miała i ma?

Aby zweryfikować rosyjskie twierdzenia, wystarczy sięgnąć do danych dotyczących stanu Sił Powietrznych Ukrainy przed lutym 2022 roku oraz uwzględnić późniejsze dostawy sprzętu. Według raportu The Military Balance 2022, wydawanego przez Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS), cała flota powietrzna Ukrainy przed wybuchem wojny liczyła około 132 samoloty bojowe. Nawet doliczając maszyny znajdujące się w rezerwie czy remontach, liczba ta była daleka od danych prezentowanych przez Moskwę. Rosyjskie twierdzenia o zniszczeniu 674 samolotów oznaczają, że rzekomo zniszczono ponad pięciokrotność całej przedwojennej ukraińskiej floty powietrznej.

W trakcie konfliktu Ukraina otrzymała znaczące wsparcie od sojuszników, w tym dodatkowe samoloty bojowe. Dostawy objęły m.in. myśliwce MiG-29 z Polski i Słowacji, a także nowsze maszyny zachodnie, takie jak F-16 czy Mirage 2000-5F. Łącznie, według szacunków z listopada 2026, Kijów otrzymał około 82 dodatkowe samoloty, a kolejne 99 zostało obiecanych.

Nawet sumując flotę przedwojenną (ok. 130 sztuk), dostarczone maszyny (82 sztuki) i te dopiero obiecane (99 sztuk), maksymalna teoretyczna liczba samolotów, jakimi Ukraina mogła dysponować w całym okresie wojny, oscyluje wokół 311 sztuk. Liczba 674 rzekomo zniszczonych maszyn podawana przez Kreml jest więc fizycznie niemożliwa i stanowi jaskrawy przykład dezinformacji.

Bardziej wiarygodne źródła potwierdzają znacznie niższe straty

W przeciwieństwie do propagandowych komunikatów, analitycy OSINT prowadzą skrupulatną dokumentację strat obu stron. Najbardziej powszechnie cytowaną bazą danych jest projekt Oryx, który odnotowuje wyłącznie straty sprzętowe potwierdzone materiałem zdjęciowym lub wideo.

Według danych Oryx z listopada 2026 roku, udokumentowane straty Ukrainy od początku inwazji wynoszą 122 samoloty (117 zniszczonych, 4 uszkodzone i 1 przejęty). Szczegółowe zestawienie prezentuje się następująco:

MiG-29 (myśliwce): 40 szt.

40 szt. Su-25 (samoloty szturmowe): 22 szt.

22 szt. Su-27 (myśliwce): 20 szt.

20 szt. Su-24M (bombowce frontowe): 21 szt.

21 szt. Su-24MR (samoloty rozpoznawcze): 1 szt.

1 szt. F-16 (myśliwce wielozadaniowe): 5 szt.

5 szt. Mirage 2000-5F: 1 szt.

1 szt. L-39 Albatros (szkolno-bojowe): 7 szt.

7 szt. Inne/Nieokreślone (transportowe i inne): 6 szt.

Różnica między 674 samolotami w rosyjskich raportach a 122 udokumentowanymi przez Oryx jest wyraźna i jednoznacznie wskazuje na niewiarygodność danych podawanych przez Moskwę. Tymczasem według Oryx, na listopad 2026 roku wizualnie potwierdzone straty rosyjskiego lotnictwa wynoszą ok. 209 maszyn, z czego ponad 178 zostało całkowicie zniszczonych, a reszta odniosła uszkodzenia.

Su-34: 50 (49 standardowych + 1 zmodernizowany M)

50 (49 standardowych + 1 zmodernizowany M) Su-25: 41

41 Su-30: 23 (wersje SM)

23 (wersje SM) Su-24: 16 (3 standardowe M + 1 rozpoznawczy MR + 11 ogólnych M/MR)

16 (3 standardowe M + 1 rozpoznawczy MR + 11 ogólnych M/MR) Su-35: 12 (wersje S)

12 (wersje S) Tu-22M: 12 (wersje M3)

12 (wersje M3) Tu-95: 12 (wersje MS)

12 (wersje MS) An-26: 8

8 Ił-76: 7

7 MiG-31: 5 (wersje BM)

5 (wersje BM) Su-27: 3

3 Su-57: 3

3 Ił-22: 3 (powietrzne punkty dowodzenia)

3 (powietrzne punkty dowodzenia) L-39: 2 (wersje Albatros)

2 (wersje Albatros) A-50: 2 (samoloty wczesnego ostrzegania Beriev)

2 (samoloty wczesnego ostrzegania Beriev) Be-200: 2 (amfibie Beriev)

2 (amfibie Beriev) An-12: 2

2 Yak-130: 1

1 MiG-29: 1

1 A-100: 1 (latające laboratorium LL)

1 (latające laboratorium LL) An-22: 1

1 Niezidentyfikowane odrzutowce: 3

Rosja nie pierwszy raz kłamie

Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę oficjalne komunikaty Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej przypominają raporty z alternatywnej rzeczywistości. Gdyby wierzyć danym płynącym z Moskwy, ukraińska armia musiałaby zostać zdemilitaryzowana już kilkukrotnie.

Jak powszechnie wiadomo, Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych systemy artylerii rakietowej HIMARS, które znacząco wzmocniły siły Kijowa. Już kilka miesięcy po debiucie tej broni rosyjskie dowództwo meldowało o zniszczeniu ponad 35 wyrzutni. Do dzisiaj liczba ta urosła w rosyjskich mediach do rozmiarów przekraczających łączną liczbę wyprodukowanych na świecie systemów tego typu. W rzeczywistości Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych około 40 sprawnych wyrzutni. Wizualnie potwierdzona bezpowrotna strata to zaledwie kilka jednostek, według Oryx potwierdzono zniszczenie 5 wyrzutni oraz uszkodzenie kilku innych, które po naprawie wróciły do służby.

Tak ogromne rozbieżności wynikają z faktu, że Ukraińcy opanowali do perfekcji produkcję wysokiej jakości atrap wojskowych. Wykonane z drewna lub pneumatyczne makiety HIMARS-ów z odległości kilku kilometrów oraz w obiektywach rosyjskich dronów rozpoznawczych są nie do odróżnienia od prawdziwych. Rosjanie marnowali na nie warte miliony dolarów precyzyjne rakiety, po czym dumnie raportowali zniszczenie kolejnego realnego systemu.

Autor: Piotr Miedziński Dmuchana atrapa HIMARS-a

Rosyjska propaganda wielokrotnie ogłaszała także całkowite unicestwienie amerykańskich systemów Patriot, najczęściej przy użyciu rakiet hipersonicznych Kindżał. W rzeczywistości Patriot to system rozproszony, składający się z radaru, stanowiska dowodzenia i kilku niezależnych wyrzutni rozstawionych na dużym obszarze. Zniszczenie jednej wyrzutni nigdy nie oznacza eliminacji całej baterii. Do tej pory udokumentowano zniszczenie zaledwie pojedynczych komponentów np. dwóch wyrzutni w marcu 2024 roku pod Pokrowskiem oraz uszkodzenia innych elementów całego kompleksu. Według oficjalnych i nieoficjalnych informacji żadna z przekazanych baterii jako kompletny system nie została trwale wyeliminowana z walki.

Autor: Повітряне командування "Центр"/ Facebook System Patriot na Ukrainie

Innym przykładem są zachodnie czołgi. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oraz prokremlowskie kanały na platformie Telegram wykazały się niesłychanym jasnowidzeniem, rozpoczynając wojnę informacyjną przeciwko Abramsom i Leopardom na wiele miesięcy przed ich dostarczeniem do Ukrainy. Już pod koniec stycznia 2023 roku, zaledwie kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły samą zapowiedź przekazania czołgów M1 Abrams, ale na ponad pół roku przed ich fizyczną dostawą, rosyjskie media triumfalnie ogłosiły zniszczenie pierwszego Abramsa pod Sołedarem. Jako dowód załączono stare, rozpikselowane zdjęcie zniszczonego czołgu z misji w Iraku, na którym widać było zielone liście na drzewach, mimo że rzekome zdarzenie miało mieć miejsce w środku mroźnej, ukraińskiej zimy.

Podobna sytuacja spotkała niemieckie Leopardy. W tym samym czasie rosyjscy blogerzy wojenni twierdzili, że zniszczyli dwa niemieckie czołgi na terenie zakładów pancernych w Mikołajowie, podczas gdy pierwsze ukraińskie załogi dopiero rozpoczynały podstawowe szkolenia na poligonach w Polsce i Niemczech. Na początku ukraińskiej kontrofensywy w czerwcu 2023 roku, ówczesny rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu uroczyście ogłosił wielki sukces, jakim miało być zniszczenie czołgów Leopard 2 przez załogi śmigłowców Ka-52. Na dowód opublikowano czarno-białe nagranie z kamer celowniczych śmigłowca, pokazujące trafienie rakietą w sylwetki pojazdów stojących na polu. Niezależni analitycy niemal natychmiast poddali wideo szczegółowej analizie i szybko odkryli prawdę. Okazało się, że rosyjscy piloci zaatakowali i zniszczyli dwa porzucone na polu kombajny rolnicze John Deere oraz opryskiwacz. Charakterystyczne wielkie koła maszyn rolniczych i brak luf czołgowych były wyraźnie widoczne na zbliżeniach, co jednak nie przeszkodziło rosyjskim mediom w świętowaniu pancernego sukcesu.

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Jednym z najbardziej absurdalnych i jednocześnie najszerzej propagowanych kłamstw na początku inwazji była teoria o rzekomych tajnych laboratoriach biologicznych na terenie Ukrainy, finansowanych przez Pentagon. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oraz dyplomaci na forum ONZ oficjalnie twierdzili, że w placówkach tych opracowywano broń biologiczną mającą selektywnie atakować konkretne grupy etniczne – głównie Rosjan. Propaganda posunęła się do stwierdzenia, że Ukraińcy szkolili „bojowe ptaki” oraz nietoperze do przenoszenia groźnych patogenów, takich jak afrykański pomór świń czy cholera, przez granicę z Rosją.

Rzeczywistość okazała się znacznie bardziej prozaiczna. W Ukrainie, podobnie jak w większości państw na świecie, działały standardowe laboratoria zdrowia publicznego zajmujące się monitorowaniem i zapobieganiem epidemiom oraz badaniem powszechnych chorób. Placówki te były w pełni jawne, a ich współpraca naukowa z podmiotami międzynarodowymi, w tym z USA, służyła wyłącznie celom pokojowym i medycznym. Społeczność międzynarodowa, w tym niezależni naukowcy zajmujący się bronią biologiczną, jednoznacznie odrzuciła rosyjskie oskarżenia jako pozbawione jakichkolwiek dowodów naukowych i logicznych.

Rosyjskie media wielokrotnie stosowały taktykę informacyjnego uśmiercania kluczowych postaci ukraińskiego dowództwa, aby wywołać panikę w ukraińskich szeregach i podkopać morale społeczeństwa. Szczególnym celem tych ataków stał się były Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Walerij Załużny. Wiosną 2023 roku rosyjskie agencje informacyjne oraz kanały propagandowe na platformie Telegram masowo donosiły, że Załużny został ciężko ranny w głowę podczas rosyjskiego ostrzału rakietowego w okolicach Chersonia, przeszedł skomplikowaną trepanację czaszki i nie jest już w stanie pełnić swoich obowiązków, a według niektórych źródeł miał nawet zginąć.

Rzeczywistość szybko zweryfikowała te doniesienia. Generał Załużny, po krótkiej nieobecności w przestrzeni publicznej wynikającej z intensywnego planowania operacji obronnych, pojawił się na nagraniach wideo oraz zdjęciach ze spotkań roboczych, będąc w pełni sił i zdrowia. Rosyjskie kłamstwo miało na celu nie tylko osłabienie ducha walki Ukraińców, ale też przykrycie braku realnych sukcesów rosyjskiej armii na froncie w tamtym okresie. Podobny los „medialnej śmierci” spotkał m.in. szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanowa, który również regularnie „ginął” w rosyjskich wiadomościach, po czym parę dni później udzielał wywiadów zachodnim mediom.

W pierwszych tygodniach wojny Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na poligon wojskowy w Jaworowie pod Lwowem, gdzie szkolili się ochotnicy z Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy. Tuż po ataku rosyjskie Ministerstwo Obrony triumfalnie ogłosiło, że w wyniku precyzyjnego uderzenia zlikwidowano ponad 180 zagranicznych najemników, a sam legion przestał istnieć, co miało odstraszyć kolejnych ochotników z Zachodu przed przyjazdem na Ukrainę.

W rzeczywistości, choć atak w Jaworowie był tragiczny w skutkach i doprowadził do śmierci kilkudziesięciu osób, ofiarami byli głównie ukraińscy żołnierze i personel pomocniczy, a liczba ofiar śmiertelnych wśród zagranicznych ochotników była minimalna. Międzynarodowy Legion nie tylko nie został rozbity, ale w kolejnych miesiącach rozrósł się do wielotysięcznej, zorganizowanej formacji bojowej, a później w udanych kontrofensywach w obwodach charkowskim i chersońskim.

Dlaczego rosyjskie Ministerstwo Obrony podaje nierealne dane?

Istnieje kilka powodów, dla których Kreml uporczywie zawyża statystyki strat przeciwnika. Za tym zjawiskiem stoją przede wszystkim trzy mechanizmy. Pierwszym z nich jest propaganda sukcesu, której głównym celem jest budowanie wizerunku potężnej i skutecznej armii odnoszącej spektakularne zwycięstwa, zarówno z myślą o odbiorcach wewnętrznych w Rosji, jak i o arenie międzynarodowej. Drugim powodem jest powielanie zgłoszeń, w warunkach bojowych często zdarza się, że kilka różnych jednostek (na przykład załoga systemu przeciwlotniczego, pilot myśliwca i oddział na ziemi) raportuje zestrzelenie tego samego celu, a następnie sukces ten jest wielokrotnie mnożony w oficjalnych statystykach. Trzeci mechanizm polega na niszczeniu celów pozorowanych, armia ukraińska z powodzeniem wykorzystuje makiety i cele-pułapki, które przyciągają rosyjski ogień, a zniszczenie takiej atrapy jest nierzadko zgłaszane jako likwidacja prawdziwego, cennego sprzętu.

Tak więc dane przedstawiane przez rosyjskie Ministerstwo Obrony dotyczące strat ukraińskiego lotnictwa nie mają pokrycia w faktach. Są one elementem szeroko zakrojonej wojny informacyjnej, której celem jest dezinformowanie opinii publicznej i budowanie fałszywego obrazu przebiegu konfliktu.