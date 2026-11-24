Rozmowy na ten temat wpisują się w szerszy kontekst, w tym apele Kijowa o zwiększenie floty lotnictwa bojowego. W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do europejskich przywódców o przekazanie dodatkowych 40 myśliwców F-16. O rozmowach z amerykańską administracją napisał jako pierwszy portal Politico. Brak jest informacji o zaawansowaniu tej inicjatywy. Nie jest też tajemnicą, że szef Departamentu Wojny, Pete Hegseth już kilkukrotnie blokował dostawy broni dla Ukrainy. Wyzwaniem są też realne możliwości Gwardii Narodowej.

Zasoby Gwardii Narodowej USA są ograniczone

Choć amerykańska Gwardia Narodowa (Air National Guard) formalnie dysponuje znaczącą liczbą myśliwców F-16, ewentualny transfer tych maszyn na Ukrainę wiąże się z istotnymi ograniczeniami technicznymi i operacyjnymi. Jednostki Gwardii oraz Rezerwy Sił Powietrznych odpowiadają za około 40 procent potencjału myśliwskiego Stanów Zjednoczonych. Znaczna część eksploatowanych w nich samolotów F-16C/D ma już od 35 do 45 lat i mocno wyczerpane resursy, nawet mimo programów remontów i wydłużania resursów.

Starsze warianty, takie jak Block 25, 30 czy 32, są wprawdzie stopniowo wycofywane, w miarę zastępowania ich myśliwcami 5. generacji F-35A, jednak dowództwa wielokrotnie sygnalizowały problemy ze starzeniem się floty oraz tempem dostaw następców. Dodatkowo, starsze egzemplarze wymagałyby przed przekazaniem kosztownych przeglądów i doposażenia, co wymaga czasu oraz środków.

Dodatkowym wyzwaniem pozostaje kwestia logistyki, konfiguracji sprzętowej oraz procedur politycznych. Ukraińskie F-16 wykonują intensywne zadania obrony powietrznej – w tym zwalczanie rosyjskich dronów odrzutowych i pocisków manewrujących za pomocą pocisków AIM-9 i AIM-120, działka 20 mm oraz kierowanych laserowo rakiet APKWS II. Ich użycie wymaga ciągłego dopływu części zamiennych, amunicji i szkolenia personelu. Każde przekazanie samolotów z zasobów amerykańskich wymaga nie tylko zgody administracji oraz Kongresu USA, ale także ustalenia mechanizmu finansowania zarówno samych maszyn, jak i pakietu wsparcia eksploatacyjnego.

W oficjalnych wypowiedziach nie wskazano jak dotąd konkretnej liczby myśliwców, które mogłyby zostać zwolnione z Gwardii Narodowej USA, a punktem odniesienia w rozmowach pozostaje apel prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o pozyskanie dodatkowych 40 samolotów F-16. Biorąc pod uwagę kondycję techniczną starszych płatowców oraz potrzeby własne amerykańskiego lotnictwa, realny wkład z zasobów USA – o ile zapadną odpowiednie decyzje polityczne – mógłby mieć raczej charakter pakietu pomostowego liczącego od kilkunastu do kilkudziesięciu maszyn, uzupełniającego dostawy realizowane przez państwa europejskie.

Możliwa konfiguracja pod potrzeby Ukrainy

Według wcześniejszych doniesień mediów, koncern Lockheed Martin analizował możliwość opracowania specjalnej konfiguracji F-16 Block 70/72 dopasowanej do wymagań operacyjnych Ukrainy. Mowa jest tutaj o konfiguracji obejmującej zwiększony promień bojowy, dzięki zbiornikom konforemnym, oraz radar pozwalający na wcześniejsze wykrywanie i śledzenie małych, nisko lecących celów. Głównie bezzałogowców oraz pocisków manewrujących.

Byłoby to znacznie lepsze rozwiązanie docelowe, jednak wymaga czasu i znacznych zasobów finansowych. Są to zasoby, którymi obecnie Ukraina nie dysponuje. Sad liczne inicjatywy mające przyspieszyć zarówno dostawy myśliwców jak i amunicji przeciwlotniczej dla Kijowa, które podejmowane są przez kraje Europejskie.